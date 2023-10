L’Union européenne frôle la crise diplomatique face au conflit Israélo-Palestinien

Samedi 7 octobre dernier, l’organisation terroriste du Hamas, qui contrôle la Bande de Gaza, lançait une offensive sur Israël. Cette attaque, puis la riposte israélienne ont fait plus d’un millier de morts et ravivé le spectre de décennies de conflit irrésolu entre Israël et la Palestine. Un conflit sur lequel l’Europe peine, depuis toujours, à prendre position de manière unie.

Si les dirigeants européens ont condamné de manière unanime les attaques du Hamas sur le territoire israélien, les réponses à y apporter, elles, divisent. Lundi 9 octobre, le commissaire européen hongrois fait cavalier seul en annonçant à la surprise générale - y compris au sein de l’exécutif européen - la suspension de tous les paiements à destination de la Palestine. Ce message traduit la crainte que les aides européennes ne soient détournées pour financer les activités terroristes du Hamas. Ce groupe a peu à peu installé son autorité de fait sur le territoire de Gaza, supplantant l’Autorité palestinienne issue des accords d’Oslo de 1993 et dirigée par Mahmoud Abbas. Ces aides, d’un montant total de 691 millions d’euros, sont d’une importance considérable dans cette région : l’Union européenne y est le premier pourvoyeur de fonds. Leur suspension aurait donc présagé d’une catastrophe pour le peuple Palestinien.

Cette annonce ayant été faite sans consultation ni accord préalable, les 27 Etats membres ont tour à tour fait part de leur opposition. C’est le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui a mis un terme à cette confusion avant qu’elle ne vire à la crise diplomatique. Il condamne une injuste “punition collective” qui viserait indistinctement le Hamas et la population palestinienne. Il confirme finalement la poursuite de l’aide financière humanitaire à destination du peuple Palestinien à la suite du conseil des ministres des affaires étrangères extraordinaires qu’il avait convoqué le 10 octobre. Le représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a également affirmé que l’UE devra continuer à s’assurer que ces aides bénéficient bien à la population et non pas aux activités terroristes du Hamas.

Après l’envoi d’une roquette sur la ville israélienne de Rishon LeZion, le 7 octobre 2023. היידן©

Ce cafouillage au plus haut niveau de la Commission est assez symptomatique de la difficulté qu’a l’Union européenne à prendre position de manière coordonnée sur le sujet. L’UE a de multiples intérêts économiques dans la région. Elle se fournit en énergie, et notamment en gaz, auprès d’Israël, dont elle est également le premier partenaire commercial. Mais au-delà des relations commerciales, les liens diplomatiques sont, eux, plus changeants. Le gouvernement d’extrême droite dirigé par Benyamin Netanyahou et sa volonté clairement affichée de conquête des territoires palestiniens ont contribué à une prise de distance de l’UE ces dix dernières années. Une issue avait semblé se dessiner au mois de juin 2022, lorsque Yair Lapid est devenu premier ministre d’Israël. Le dialogue avec l’Union européenne avait alors repris, au grand dam d’ONGs et de gouvernements européens, qui voyaient ce rapprochement d’un mauvais œil. Avec le retour de Benyamin Netanyahou au pouvoir, ces efforts ont finalement été réduits à néant.

Malgré les difficultés à s’accorder sur les réponses à apporter à ce conflit, les 27 trouvent un consensus sur la promotion du respect du droit international. L’Union s’est attelée à réitérer, depuis ses premières prises de position, l’importance du respect des deux normes centrales de cet affrontement : le droit des peuples à disposer d’eux même du côté palestinien et le droit à la sécurité de l’Etat d’Israël.