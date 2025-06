L’Union européenne s’invite à Mulhouse avec l’Eurotour

Mercredi 21 mai, sur un terrain à l’herbe jaunie, dans le quartier de Bourtzwiller, à Mulhouse, une foule d’enfants s’attroupe autour d’un stand aux couleurs de l’Europe. Au programme : une énorme carte du Vieux Continent, placée à même le sol, sur laquelle les enfants doivent identifier les pays de l’Union européenne. On retrouve aussi une roue que les enfants tournent pour tomber sur un thème, par exemple “culture”, s’ensuit une question : "Comment s’appelle l’argent que beaucoup de pays en Europe utilisent ?“ Ou encore une partie de Mölkky [jeu finlandais où l’on fait tomber des quilles avec un bâton en bois] où des photos de personnalités de l’Union européenne sont accrochées aux quilles.

Le stand est animé par les Jeunes Européens – Strasbourg et le Mouvement Européen - Alsace. “Nous sommes une association qui sensibilise à l’Union européenne et à ses institutions. Nous militons pour une Europe plus démocratique, plus proche de ses citoyens”, explique Alexandre Godonaise, président des Jeunes Européens Strasbourg. Il continue : “Les deux associations sont liées : les moins de 35 ans chez les Jeunes Européens, et le Mouvement Européen regroupe toutes les classes d’âge.”

L’Eurotour

L’événement de cette journée est organisé en partenariat avec le Centre Socio Culturel Pax du quartier de Bourtzwiller à Mulhouse, et s’inscrit dans le cadre de l’Eurotour, une série d’activités organisées au mois de mai. “C’est l’événement phare de notre association” explique Alexandre en remettant les quilles du Mölkky. “On profite de ce mois, le mois de l’Europe, avec le Centre d’informations sur les institutions européennes de Strasbourg, pour faire une quinzaine d’actions à travers l’Alsace. Cela peut nous amener au Parlement européen, comme le 4 mai, où l’institution ouvre en grand ses portes au public. Ou à Mulhouse, mais aussi dans d’autres communes que nous explorons rarement. Le reste de l’année, l’essentiel de nos actions se concentre dans l’Eurométropole. Cela permet de voir des profils différents. Par exemple, ici, nous nous retrouvons dans un quartier où les habitants sont plutôt éloignés des questions européennes”.

Un public composé d’enfants

Aujourd’hui, le public visé était composé de familles… mais ce sont surtout les plus jeunes qui ont répondu présents. “En général, ce sont plutôt les parents avec leurs enfants qui viennent nous voir, là c’est un peu différent, ça nous change !” sourit Alexandre. “C’est très sport !”, souffle Leona Walker, en service civique chez les Jeunes Européens - Strasbourg. “Ils sont des dizaines à venir vers nous sans arrêt.” Elle reprend sa partie de Qui-est-ce, où les participants doivent deviner un pays à l’aide d’indices. “Un pays au nord de la France ?” propose-t-elle. “L’Italie ?”, tente un petit garçon à lunettes. “La Grèce ?”, dit un autre, casquette vissée sur la tête. “Et si je vous dis Kevin De Bruyne ?” “La Belgique !”, s’exclame aussitôt celui à la casquette.

17h, les enfants sont épuisés, les bénévoles aussi. Les parents récupèrent leurs petits, pendant que les animateurs remballent. “C’était une sacrée journée, on est lessivés” soupire Léona. “Mais on sent qu’ils ont appris des choses, et c’est l’objectif de l’Eurotour”, sourit Alexandre.