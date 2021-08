La citoyenneté européenne à l’épreuve de l’épidémie de COVID-19

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les frontières font leur grand retour. Parmi les principales mesures des gouvernements européens au fil de la progression de l’épidémie figure en bonne position la fermeture des frontières intérieures de l’espace Schengen. Une mesure « barrière » de plus, à l’efficacité toute relative et qui remet pourtant en cause la réalité même de la citoyenneté européenne.