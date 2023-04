« La compensation carbone est devenue un vrai levier d’inaction » MYRTO TILIANAKI, militante associative

D’où vient le principe des « compensations carbone » ?

Lorsque le Giec, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu­tion du climat, a établi la nécessité d’une neutralité carbone d’ici à 2050 afin d’enrayer le réchauffement climatique, une sorte de triptyque s’est mis en place : éviter­réduire­ compenser. D’abord, éviter le plus possible les émissions de carbone ; ensuite, les réduire au maximum ; enfin, compenser celles que l’on ne peut pas éviter, c’est ­à­ dire les émissions dites « incompressibles » ou « résiduelles », qui ne concernent en principe qu’une portion infime de notre empreinte carbone.

Malheureusement, on n’a pas quantifié les proportions d’efforts qui doivent aller vers l’évitement, vers la réduction ou vers la compen­sation. On se retrouve donc dans une situation où les grandes entreprises émettrices qui affichent des objec­tifs de neutralité carbone misent énormément sur la compensation carbone dans leur stratégie climat, alors que leurs efforts de réduction des émissions sont très insuffisants.

Il y a plusieurs mécanismes de compensation : le marché européen suit par exemple le mécanisme « pollueur ­payeur » pour l’industrie lourde, la métallurgie, le bâtiment... Il s’agit de sommes à payer, ou plutôt de quotas à acheter par les entre­prises en cas de dépassement d’un certain cap d’émission. Mais les compensations les plus répandues sont les compensations « en nature ». La majorité des entreprises qui affichent un objectif de neutralité carbone y ont recours : l’industrie du pétrole bien sûr, mais aussi l’agroalimentaire, comme Nestlé ou Danone, l’avia­tion, et de plus en plus la tech, avec Amazon, Yahoo, Microsoft, Netflix... Tous les domaines sont concernés.

Retrouvez la suite de l’article offert en accès libre par le 1 hebdo sur ce lien : https://le1hebdo.fr/journal/actualite/la-compensation-carbone-est-devenue-un-vrai-levier-d-inaction-807.html

Le 1 hebdo est un journal indépendant et sans publicité ne dépendant d’aucun groupe financier, afin de garantir une information fiable et loin de toute pression.