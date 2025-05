La déclaration Schuman à l’heure de la menace de la guerre

Pendant que Trump impose de nouvelles sanctions et que l’Ukraine est encore sous les bombes, la déclaration Schuman est signée le 9 mai 1950 à Paris pour construire une paix durable entre peuples européens - un écho à l’heure actuelle. Cette déclaration entend montrer que l’Europe n’est pas qu’une affaire juridique mais un esprit collectif. La journée de l’Europe, le 9 mai, rend hommage à notre mémoire collective de cette trêve continentale.

Les 75 ans de la Déclaration Schuman - 9 mai 1950

La déclaration Schuman du 9 mai 1950 a permis de “créer une solidarité de fait” entre les peuples européens, signée par la France, l’Allemagne de l’Ouest, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, pour faire cesser les conflits armés, en particulier avec la menace soviétique en l’Europe de l’Est. Seul le chancelier de la République fédérale d’Allemagne (RFA), Konrad Adenauer, était informé de cette déclaration peu avant la déclaration publique.

Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères de 1948 à 1952, étudiait une solution en faveur de la paix et de la stabilité entre la France et l’Allemagne, et donc entre l’Est et l’Ouest. Un autre père fondateur et commissaire général au plan de 1946 à 1952, Jean Monnet, lui a suggéré une solution de production sous une Haute Autorité commune. Évoquée dans la déclaration Schuman, le traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) a été signé en 1951 et est entré en vigueur en 1952 pour unifier la production et renforcer l’amitié franco-allemande. Seulement 5 ans après la Seconde Guerre mondiale, qui a ravagé notre continent, la déclaration du 9 mai 1950 nous rappelle aujourd’hui la nécessité d’efforts communs pour avancer. Ainsi, notre union est née d’une économie entre peuples par la déclaration du 9 mai 1950, puis les Traités de Rome de 1957 - Communauté économique européenne (CEE), et l’Union européenne (UE) en 1992.

Notre monde, plus que jamais divisé entre autocratie et démocratie, a célébré, d’un côté, en Russie, Poutine et les autocrates invités, et d’un autre, des initiatives citoyennes pour la journée de l’Europe et l’Ukraine. Les 75 ans de la déclaration Schuman nous remémorent la coopération, la capacité d’agir ensemble, de partager les mêmes valeurs.

Le discours Schuman à l’heure d’aujourd’hui

75 ans après la déclaration Schuman, les tensions géopolitiques aux frontières de l’Europe de l’Est déstabilisent notre paix. L’Union est confrontée à sa capacité d’agir avec et pour l’ensemble des Etats membres. Au-delà des valeurs de paix et de solidarité, le conflit Ukraine-Russie et la réélection de Trump remettent en question le plan d’action européen et sa mise en œuvre dans différents domaines, notamment l’industrie et l’armement. Ces conflits, mis en lumière aujourd’hui, en Amérique et à l’Est de l’Europe démantèlent, en partie, l’origine des fondements de la paix européenne.

Le discours de l’un des pères fondateurs, Robert Schuman est plus que jamais d’actualité : “L’Europe n’a pas été faite, nous avons eu la guerre. L’Europe ne se fera pas d’un coup mais dans une construction d’ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait.” L’Europe se conçoit par notre cadre juridique actuel en dépit de l’esprit européen qui existe depuis la nuit des temps.

L’Europe à la croisée des chemins

Les signes avant-coureurs de l’avant-guerre, notamment de la Seconde Guerre mondiale, nous concernent aujourd’hui en 2025 au XXIème siècle avec la montée en puissance des partis politiques des extrêmes radicaux, le nationalisme, en particulier la réélection de Trump et les crises qui se multiplient. La liberté d’expression, au sens large, est plus que jamais en péril avec des polarités intercontinentales auxquelles fait face l’Europe. De nouvelles idées et traités émergent comme le traité de coopération franco-polonais signé à ce 9 mai pour endiguer les tentations de domination russe.

Les tensions actuelles, notamment les négociations entre la Russie et l’Ukraine préoccupantes et les sanctions de Trump nous font oublier les origines des deux guerres mondiales, et donc, la naissance de notre union progressive : la liberté de circulation, l’euro comme monnaie commune, le marché commun pour mettre fin aux droits de douane et laisser place à une ouverture socioculturelle, économique, industrielle entre autres.

A l’heure d’aujourd’hui, nous demeurons acteurs de la paix à notre échelle, en adaptant notre gouvernance européenne au contexte mondial, par des efforts communs tel que le déclarait l’un des pères fondateurs, Robert Schuman : “La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent.” Cependant, les Etats belligérants sont les hommes décisionnaires mettant en jeu notre avenir : continuer les conflits ou mutualiser les forces pour la paix. Rappelons-nous que Robert Schuman et l’ensemble des pères fondateurs, ont initié un cadre européen que nous co-construisons en permanence.