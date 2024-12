La délimitation difficile d’un concept nord-européen

La nordicité et les pays du Nord

Beaucoup de chercheurs ont essayé de délimiter le Nord. Bien que les études soient nombreuses, les chercheurs ne parviennent pas à établir une délimitation consensuelle.

Dans le domaine de la nordicité, Louis-Edmond Hamelin est l’une des figures les plus marquantes. Il suggère en 1981 la notion de l’indice de Valeur Polaire (VAPO) pour déterminer les limites nordiques. Cette variable fluctue entre 0, qui correspond à “non polaire” et 1000, qui indique “la nordicité maximale au pôle Nord”. D’après ces données, il faut un minimum de 200 VAPO pour être considéré dans le nord. Cependant, cette étude a ses limites, puisqu’elle n’a pas été mise à jour depuis sa création.

Un autre outil, la ligne de “Koppen” désigne la zone à partir de laquelle les arbres cessent de pousser. Toutefois, elle présente des insuffisances, notamment car elle ne comprend pas de variable du niveau de pergélisol (ou permafrost en français) ; une couche du sol gelée durant au moins deux ans, élément clé des régions nordiques. Dans l’ensemble, plusieurs travaux du Conseil de l’Arctique se sont penchés sur ces frontières en s’appuyant sur l’étude des sciences naturelles : on peut citer par exemple CAFF (1996) ; AMAP (1998) ou EPRR qui ont apporté leur modification en (2000) et (2010).

Comment cet indice permet-il de faire la distinction entre les pays d’Europe septentrionale (pays d’Europe du Nord) et les pays du Sud ? Une des premières cartes spécifiques à cette région, réalisée par le cartographe néerlandais Cornelis Anthonisz en 1556, inclut la Suède, le Danemark, l’Islande, la Finlande, la Norvège. Plus tard, le rapport de statistiques de l’ONU, présenté en 1996, ajoute à ces pays le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie à “l’Europe du Nord” au sens large.

Une perception spirituelle et mystérieuse

La nature nordique présente un aspect plutôt mystérieux vu de l’extérieur, exploité fréquemment par les campagnes de promotion touristique autour des aurores boréales. D’après l’étude menée par le géographe Gunnar Thór Jóhannesson à propos de l’impact des aurores boréales sur le tourisme, elle démontre que ce phénomène est particulièrement attractif grâce à une dynamique jouant sur le clair obscur, soit entre la lumière et l’obscurité. Ces phénomènes, imprévisibles et uniques, sont décrits comme une “chorégraphie improvisée”, renforçant l’aspect mystérieux de la nature nordique.

Le Nord n’est pas seulement une direction ou une zone géographique, mais plutôt une construction socio-culturelle et spirituelle selon S.Briens. Il reflète l’idée d’un espace à préserver et celle d’un territoire à exploiter ou à humaniser. Dans le même sens, il est perçu comme un espace “autre”, à la frontière entre le sauvage et la civilisation.

Sylvain Briens - écrivain et enseignant de littérature et d’histoire culturelle scandinave au sein de Paris Sorbonne - associe le terme de “boréalisme” à la puissance imaginaire de l’Europe du Nord. “Boréal”, pour lui, reflète le lointain et l’inconnu, une frontière entre l’inhabité et l’habité faisant référence à son imaginaire.

Le Nord vu par le Sud

Du point de vue du Sud, le Nord est perçu comme un espace silencieux, dépourvu de couleurs, de chaleur et de présence humaine, apparaissant comme un vide spatial désorganisé. Au fil de l’histoire, cette opposition Nord-Sud s’est confirmée. En effet, pendant la Guerre froide, la division est-ouest est avant tout politique. Plus récemment, des termes comme la “fracture Nord/Sud” (Capdepuy, 2024) ou “limite Nord/Sud” (Brandt, 1980) ont émergé.

Le rapport de Willy Brandt met d’ailleurs en évidence une distinction entre ces deux ensembles, soulignant leurs écarts et inégalités de développement. Cependant, l’usage des pluriels “Suds” et “Nords” s’est généralisé, reflétant une nuance plus précise quant au niveau de développement des pays. En effet, ce modèle binaire semble s’effacer derrière la mondialisation, comme on peut le voir dans le cas de la Chine. Initialement classée parmi les pays du “Sud”, elle est devenue une puissance mondiale en l’espace de quelques décennies, défiant ainsi l’économie des pays du Nord.

Valoriser la nature face à un tourisme croissant

La gestion des ressources est une question préoccupante pour l’Europe du Nord, la plupart des espaces verts y sont protégés, en partie grâce au dynamisme touristique. Cela implique la mise en place de certaines mesures comme la création ou l’extension des espaces protégés. Cependant, les paysages nordiques attirent toujours plus de visiteurs, et cette affluence met en péril l’image d’une nature intacte ou d’un espace vide.

Le Cercle d’Or en Islande, itinéraire touristique populaire accueillant en moyenne 1 million de touristes par an, en est un exemple frappant. Cet endroit est facilement accessible et promu par toutes les agences de voyages, et est composé de trois sites : la zone géothermique de Geysir, où l’on peut observer des geysers actifs, le parc national de Thingvellir, et Gullfoss, une cascade à deux niveaux. Situé à seulement 60 kilomètres de la capitale, Reykjavik,. L’expression ”Cercle d’Or” suggère une notion de richesse ou de luxe, mais dans ce cas précis, elle reflète surtout l’importance culturelle, historique et naturelle de ces lieux.