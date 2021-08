La Fédération européenne de Handball, une organisation active

Personne ne l’attendait il y a encore un an. Un championnat d’Europe de handball masculin moins de 19 ans n’était pas au calendrier de cet été 2021. Mais face à l’annulation par la fédération internationale de handball de toutes les épreuves prévues à cette période de l’année, la Fédération européenne s’est mobilisée. Les jeunes stars continentales ont donc rendez-vous du 12 au 22 août en Croatie. Cette réactivité est un signe de la capacité de mobilisation de l’institution, pourtant assez jeune.

Une prééminence européenne

Le handball est un sport historiquement plutôt européen. Sa conception serait danoise. Les deux dernières finales des Jeux olympiques masculins ont d’ailleurs opposé le Danemark et la France, nation la plus titrée en championnat du monde. Et un coup d’œil aux palmarès des compétitions majeures montre l’immense domination des Européens. Aux Jeux olympiques, hommes et femmes confondus, Russie, Danemark et la Serbie sont les trois mieux classés. Seule la Corée du Sud parvient à s’infiltrer dans un top 10 également composé de la France, l’Allemagne, la Croatie, la Norvège, la Suède et la Roumanie.

Cette suprématie est encore plus impressionnante au vu des historiques des championnats du monde. Les dix meilleures nations féminines et les dix meilleures nations masculines sont toutes issues du Vieux continent. Une seule nation non-européenne, le Qatar, a terminé sur le podium d’un championnat du monde masculin, en 2015. Il est par ailleurs déjà assuré que les quatre prochaines éditions du tournoi féminin et les trois prochaines pour l’épreuve mondiale masculine se tiendront sur les terres européennes.

La création d’une organisation à l’échelle européenne pour pérenniser les performances continentales

Et pour pérenniser ces niveaux de performances permis par des championnats et des formations nationales excellentes, une fédération sportive continentale a vu le jour en novembre 1991, finalement assez tardivement. Cette « Fédération européenne de handball » regroupe aujourd’hui 50 fédérations nationales membres et 2 fédérations associées. Son siège se situe à Vienne, en Autriche, et son président est l’Autrichien Michael Wiederer.

Avant sa création, c’est la Fédération internationale qui se chargeait de superviser les coupes d’Europe dans cette discipline. Aujourd’hui, l’organisme européen est responsable de plus d’une vingtaine de compétitions masculines et féminines, entre clubs et sélections nationales, en comprenant aussi le hand de plage. La Fédération européenne est organisée autour d’un congrès, qui se réunit tous les deux ans (la dernière rencontre s’est déroulée au Luxembourg en avril 2021), une conférence des présidents, ou encore un comité exécutif, composé de 11 ou 12 membres. Beaucoup d’anciens sportifs se retrouvent dans ces instances et peuvent ainsi transmettre leur expérience, avec l’objectif de perpétuer les habitudes européennes de succès dans ce sport.

De manière générale, la fédération internationale (IHF) reste une institution phare dans ce sport. Une affaire a récemment fait polémique concernant le championnat d’Europe de handball de plage, qui s’est déroulé en juillet en Roumanie. La commission de discipline de la Fédération européenne de handball (EHF) a infligé une amende de 1 500 euros à l’équipe norvégienne « au motif que les Scandinaves ont troqué le bikini réglementaire au profit d’un short lors de leur dernier match ». L’organisme européen appliquait là les règles de la fédération internationale. « Si elle s’est « engagée à faire avancer ce sujet dans l’intérêt de ses fédérations », la Fédération européenne a fait valoir qu’un « changement des règles ne peut se produire qu’au niveau de l’IHF », expliquait ainsi Le Monde.

L’EHF n’est malgré tout pas en reste et possède différentes commissions, comme une « Women’s Handball Board », plate‐forme stratégique de l’EHF pour le développement renforcé et la participation améliorée du handball féminin, ou une « Professional Handball Board », plate‐forme de l’EHF destinée aux groupes d’intérêt du handball européen masculin. Sans oublier une Cour du handball et une cour d’appel. Alors, lorsque la fédération internationale a décidé d’annuler toutes les compétitions estivales, notamment les championnats du monde U21M et U19M, l’EHF a réagi.

Indispensable que les jeunes disposent d’un objectif !

Alors que l’annulation de compétitions consacrées à des catégories d’âge peut avoir des effets délétères sur la génération de sportifs concernés, la Fédération européenne a mis sur pied un championnat d’Europe dans la catégorie moins de 19 ans. Il a commencé le 12 août en Croatie et se terminera le 22 août.

Après un été 2020 déjà sans compétition, cela a redonné un objectif aux jeunes handballeurs du continent. « C’est un peu étrange que le Mondial soit annulé et que soit organisé un championnat d’Europe. Sûrement parce que les autres continents ne sont pas en mesure d’engager des équipes », développait le sélectionneur de l’équipe de France jeunes, Éric Quintin. Le coach se montrait rassuré en mars dernier à l’annonce de cette nouvelle. « Je suis heureux car les Minots méritent d’envisager cette perspective. C’était indispensable qu’ils disposent d’un objectif. » Un objectif et un tournoi qui permettront certainement aux jeunes handballeurs d’Europe de progresser et d’acquérir de l’expérience en ces temps complexes pour le sport.