La Fondation Hippocrène récompense 4 projets inspirants sur la jeunesse et l’Europe

Le 7 avril 2026, à la Maison de l’Europe, a eu lieu la troisième édition de remise des Prix Inspiring Young Europeans, organisée par la Fondation Hippocrène. Ces prix visent à mettre en lumière le travail d’associations de jeunesse intégrant une dimension européenne dans leurs projets. Un évènement couvert par le Taurillon.

À l’issue d’une cérémonie particulièrement bien ficelée, marquée par plusieurs temps d’échanges et de convivialité, quatre projets, parmi soixante-neuf déposés, ont été nommés lauréats du prix Inspiring Young Europeans. Outre une dotation non négligeable de 15 000 euros par projet, ce prix leur permettra un accompagnement personnalisé dans leur projet, grâce à une mise en réseau avec les vingt-deux associations membres de l’écosystème Hippocrène qui agissent pour informer, sensibiliser et encourager la jeunesse en Europe. Leur expertise permettra aux lauréats d’intégrer plus facilement, et, avec une meilleure compréhension, leur projet dans une dimension européenne. L’ambition est la suivante : utiliser l’expérience européenne de l’écosystème Inspiring Young Europeans (IYE) pour accompagner et en donner envie aux associations françaises de concevoir et développer leurs actions au niveau européen.

Studio Mektoub - Projet Little Architekt (Prix Envol de la Jeunesse, Fondation AG2R La Mondiale)

Fondé par Sarah Ferrat, résidente du quartier de Bellevue à Nantes depuis sa naissance, et étudiante en architecture, Studio Mektoub est une association incubatrice de projets audiovisuels, littéraires et créatifs. Le projet Little Architekt mobilise cent cinq jeunes issus de quartiers populaires de Nantes et d’Europe pour repenser collectivement un bâtiment du quartier prioritaire de Bellevue.

Répartis en quinze équipes mixtes composées de jeunes nantais, de mentors étudiants et de binômes européens, les participants ont pu développer leur créativité, leur autonomie et leur coopération à travers des ateliers pratiques, des séminaires et des activités artistiques, ainsi qu’une mobilité européenne à Bruxelles incluant ateliers et visites architecturales. Il se conclut par une restitution finale lors du Festival Archiculture en mai 2026.

Blutopia - Projet Génération Résilience (Prix Environnement, Fondation Société Générale)

Blutopia est une association basée à La Rochelle, dont la mission est de réinventer l’alimentation pour préserver l’océan. Elle s’appuie sur trois axes : inspirer par des documentaires pour changer les imaginaires collectifs, former via des outils pédagogiques et un podcast, et agir à travers des livres de recettes, des ateliers culinaires et des chantiers participatifs. Blutopia s’adresse aux citoyens, aux organisations, aux structures publiques et aux établissements scolaires.

Le projet Génération Résilience engage quinze jeunes Européens de vingt et un ans à trente ans aux profils diverses pour imaginer ensemble des solutions concrètes pour faire évoluer le système alimentaire. Ce projet englobe la participation de jeunes issus de plusieurs pays qui, à travers des formations et plusieurs mobilités européennes à Bruxelles, Luxembourg, Milan, découvrent les institutions européennes, rencontrent des décideurs, visitent des lieux engagés, contribuant ainsi à l’élaboration de propositions citoyennes communes. Les travaux aboutiront à un livret de propositions concrètes, une tribune en ligne, un rapport d’impact ainsi qu’un mini-documentaire disponible en septembre 2026.

Procédé Zèbre - Projet Fake News et Citoyenneté Numérique (Prix Franco-Allemand, Office Franco-Allemand pour la Jeunesse)

La compagnie professionnelle Procédé Zèbre contribue à ouvrir le théâtre à toutes et à tous. Dirigée par Fabrice Dubusset, elle dispose d’une longue expérience européenne : projets Erasmus+, programme Europe Créative, et coopérations avec des compagnies en Italie, en Bosnie-Herzégovine ainsi que dans les pays germanophones.

Le projet Fake News et Citoyenneté Numérique réunit quinze jeunes de 14 à 18 ans originaires de France, d’Allemagne et de Roumanie dans un laboratoire artistique consacré aux fake news. Encadrés par des artistes, journalistes et enseignants, les jeunes élaborent collectivement une création théâtrale et multimédia sur les fake news, présentée dans les trois pays devant près de 850 spectateurs.

Aïda - Projet YouthCare Europe (Prix Jeunes et Santé, Institut Gustave Roussy)

Avec près de 80 000 jeunes mobilisés, l’association Aïda accompagne chaque année environ 2 200 patients touchés par un cancer pendant leurs périodes d’hospitalisation mais également après les traitements pour les aider à se projeter dans la suite de leur vie.

Le projet YouthCare Europe mobilise 20 jeunes bénévoles français et belges de 15 à 30 ans pour accompagner environ 40 adolescents et jeunes adultes hospitalisés pour un cancer à Paris et à Bruxelles. Inspiré du modèle développé par Aïda en France, il favorise les échanges entre jeunes hospitalisés de différents pays, et crée ainsi un réseau solidaire européen autour de la jeunesse européenne touchée par la maladie. Le projet inclut la formation de bénévoles, la mise en place d’activités en France et en Belgique ainsi que des mobilités transfrontalières. Il se conclura par une évaluation du modèle, ainsi que par la production d’un carnet de recommandations pour préparer son essaimage à d’autres États européens.

Les quatre projets couvrent un spectre large mais partagent une même conviction que l’Europe se construit mieux à travers des projets concrets portés par des jeunes. Les plus sincères félicitations à tous les lauréats.