La jeunesse européenne mobilisée contre le racisme et les discriminations

Le 25 mai, George Floyd décédait asphyxié sous le genou d’un officier de police a Minneapolis, Minnesota (Etats-Unis).

Depuis, les mobilisations de la jeunesse contre les violences policières et le racisme ont largement dépassé les frontières américaines, trouvant un écho sans précédent chez la jeunesse européenne. Elle est depuis présente dans les rues de France, de Belgique et d’autres pays européens.

Le respect de la dignité humaine, l’égalité, l’État de droit, des droits de l’homme, y compris ceux des personnes appartenant aux minorités, et la non-discrimination des personnes figurent parmi les valeurs fondamentales de l’Union européenne. Ces valeurs, la jeunesse les porte, les crie, les revendique parce qu’elles restent parfois loin d’être acquises en Europe. En tant que jeunes, et encore plus en tant que citoyens européens, nous les défendons dans chacun de nos combats, parce que notre avenir en dépend : comment vivre dans une société ou une Europe qui ne respectent pas ces fondamentaux ?

En vertu de notre attachement à ces valeurs qui doivent être la base du projet politique européen, nous ne pouvons rester silencieux et appelons à prendre part aux mobilisations de la jeunesse européenne ; avec elle, nous réclamons l’égalité de toutes et tous face à la loi et face aux institutions, qui doivent en être garantes.

Certains jugeront qu’à l’évidence l’Europe et les États-Unis ne partagent pas la même histoire. Nous leur répondons que les Etats membres de l’Union européenne jugent parfois facilement les problématiques outre-Atlantique sans jamais s’inquiéter de leurs propres dérives, observées depuis de longues années. Alors que la Hongrie et la Pologne surnagent face au glissement de l’État de droit, la France a été épinglée à plusieurs reprises par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) et à demi-mot par le Parlement européen, sur sa gestion du maintien de l’ordre et les violences policières. Notre pays, notre continent, ne sauraient faire l’économie d’une analyse lucide, raisonnée et partagée de la persistance des discriminations au sein de nos institutions. L’Europe ne saurait apporter sa caution. L’Union européenne doit maintenant être responsable et condamner fermement ce qui se passe, non pas seulement de l’autre côté de l’océan, mais bien dans nos villes.

De Lille à Strasbourg, en passant par Paris et Bruxelles, des jeunes se joignent aux cortèges organisés en mémoire de George Gloyd, d’Adama Traoré et de toutes les autres victimes, convaincus que lorsqu’il s’agit de lutte contre les discriminations et le racisme, on ne saurait se contenter d’une réaction entendue. Les jeunes du monde entier méritent d’être entendus dans leurs légitimes revendications, que les manquements de nos gouvernements soient assumés, afin que demain nous puissions vivre dans une Europe solidaire, un monde juste pour toutes et tous.

Un texte signé par Marie Caillaud, Margaux Rouchet, Pierre Quénéhen, Peio Dugoua-Macé, Jérôme Flury, Agathe Ramade, Amélie Haegeman, Léa LG, Andreea Camen, Flavien Ancely-Frey, Quentin Joigneaux, Daphné Simo, Solène Common, Guillem Guerrero-M, Théo Boucart, Frank Primault, Mariel Wendel, Mathilde Bailly, Marie Pouliquen, Amandine Plumerez, Louis Pernotte, Nadège Serrero, Geoffrey Squedin, Elise Magne, Lena Rigoulay, Antoine Chabal, Baptiste Soler, Stéphanie Juban, Jordan Maris, Aristide Palé, Théo Lecarpentier, Anaïs Ben Lalli, Laurant Osmani, Rémi Broc, Loris Birkemeyer, Tosia Stepniak, Eleonore Saumier, Ugo Rostaing, Julie Mangematin, Amelle Generoso, Clémentine Castagné, Florian Lr, Camille Petitjean, Thomas Arnaldi, Antoine Schibler, Lisa Robillard, Germain Jacquinot