La Lituanie dans l’Union européenne : une nation au rôle stratégique

Depuis son adhésion à l’Union européenne en 2004, la Lituanie s’affirme comme un acteur incontournable à l’Est de l’Europe. Entre défis géopolitiques et ambitions européennes, ce petit État balte joue un rôle décisif dans la sécurité et l’avenir de l’Union européenne.

Une position géopolitique stratégique

Située aux confins orientaux de l’Union européenne, la Lituanie partage des frontières avec la Biélorussie, la Lettonie, la Pologne et la Russie, via l’enclave de Kaliningrad. Ce positionnement en fait un acteur clé dans les questions de sécurité européenne. Avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, la Lituanie s’est imposée comme l’un des pays les plus fermes à l’égard de Moscou, appelant à des sanctions économiques renforcées et à un isolement diplomatique total.

Cette posture s’accompagne d’une hausse significative des dépenses militaires : en 2022, Vilnius consacrait 2,52 % de son PIB à la défense, ambitionnant de porter ce chiffre à 3 % d’ici 2025. En tant que membre actif de l’OTAN, la Lituanie milite pour un renforcement de la coopération entre l’Union européenne et l’Alliance atlantique. Cette stratégie questionne néanmoins la capacité de l’Europe à affirmer une défense commune sans dépendre des États-Unis.

Un engagement européen exemplaire

Depuis son intégration à l’Union, la Lituanie a su tirer profit des fonds structurels européens pour moderniser ses infrastructures. Entre 2021 et 2027, la Lituanie bénéficie de 6,2 milliards d’euros, soit 2 220 euros par habitant. Ce chiffre est à comparer aux montants reçus par d’autres pays, comme la France (à peine 63 euros par habitant sur la même période) ou l’Allemagne (environ 130 euros par habitant). Cette utilisation stratégique des fonds européens illustre la capacité de la Lituanie à maximiser son intégration économique et à renforcer sa compétitivité sur la scène européenne.

Au-delà des aspects économiques, la Lituanie s’est également imposée comme un État moteur dans la défense des valeurs démocratiques. En accueillant l’opposition biélorusse et sa figure emblématique Svetlana Tikhanovskaïa depuis 2020, elle se positionne comme un refuge pour les dissidents politiques. Cette initiative réaffirme son rôle central dans la promotion des droits de l’homme en Europe de l’Est, mais pose également la question de la capacité de l’Union européenne à harmoniser son action diplomatique face à des régimes autoritaires voisins.

Des défis internes persistants

Cependant, la Lituanie n’échappe pas à certaines difficultés. La participation électorale lors des élections européennes de 2024 a chuté à 28,9 %, contre 53,4 % en 2019. Ce recul soulève des questions sur l’engagement civique et le sentiment européen dans le pays. Comment raviver cet intérêt pour l’Europe chez les citoyens tout en respectant les spécificités nationales ?

Par ailleurs, l’émigration reste un problème majeur. Depuis 1990, près d’un million de Lituaniens ont quitté le pays, réduisant sa population à environ 2,7 millions d’habitants. Cette fuite des cerveaux pourrait à terme freiner son développement économique, soulevant ainsi un dilemme : comment concilier ouverture européenne et rétention des talents au sein du pays ?

Un modèle pour l’Europe de l’Est

Malgré ces défis, la Lituanie reste un modèle d’intégration européenne pour les pays de l’Est. Elle milite activement pour l’élargissement de l’Union européenne, notamment aux pays des Balkans et à l’Ukraine.

Sa détermination à renforcer la résilience énergétique de l’Union européenne, en réduisant la dépendance vis-à-vis de la Russie, témoigne de son ambition de bâtir une Europe plus solidaire et autonome. La Lituanie offre ainsi une vision de ce que pourrait être une souveraineté européenne repensée, alliant interdépendance et indépendance stratégique.