Édouard Philippe serait atteint d’une maladie dégénérative, Gabriel Attal de Parkinson et Raphaël Glucksmann corrompt le Journal de France 2 avec la complicité de sa compagne, Léa Salamé : Trois intox de propagande pro-russes dont le but est de déstabiliser l’élection présidentielle française de 2027. La France est habituée aux tentatives d’ingérence étrangère, mais les outils numériques russes s’affûtent : quel danger pour l’intégrité du scrutin présidentiel ?

Ce que le Kremlin espère de 2027

La guerre hybride que mène Vladimir Poutine à l’Union Européenne s’intensifie depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022. Avec plus de 200 milliards d’euros alloués à l’Ukraine en juin dernier, c’est l’Europe qui finance largement la résistance ukrainienne. Dans ce contexte, l’élection présidentielle de la France, première puissance militaire européenne, sera déterminante pour l’avenir du conflit.

Le Kremlin a donc des intérêts à influer sur le scrutin français. Il est à l’origine de plus de 100 ingérences numériques étrangères (INE) détectées par Viginum, le service de l’État chargé de la vigilance et de la protection contre ces campagnes rattaché au Premier Ministre. Moscou ne vise pas ces cibles au hasard : Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann et Édouard Philippe constituent les candidats pro-européens susceptibles de maintenir, voire renforcer l’aide à l’Ukraine.

D’après le politologue Frédéric Charillon, ce sont les candidats les plus “consensuels” et les moins “anti-système” qui sont visés par les INE du Kremlin. “L’objectif premier de la Russie est de déstabiliser les démocraties libérales européennes” de l’intérieur.

La boîte à outils russe

Dans son rapport sur les tentatives d’ingérence durant les municipales de 2026, Viginum identifie quatre stratégies de déstabilisation : la décrédibilisation du processus électoral, la polarisation du débat politique, l’alimentation de la défiance des médias et, enfin, l’exposition réputationnelle. Ces opérations s’inscrivent dans la durée, avec des réseaux de plus en plus difficiles à retracer. L’IA générative facilite la production de contenus, et une véritable économie de l’ingérence se crée : des prestataires prêtent leur expertise technique aux réseaux pro-russes, qui deviennent plus performants et plus dangereux, alerte Anne-Sophie Dhiver, cheffe de service adjointe de Viginum.

Les principaux outils utilisés sont les Modes Opératoires Informationnels (MOI), présumés liés au même acteur ou groupe malveillant. Du côté russe, on en distingue trois. Storm-1516 est le mieux documenté : on lui impute 205 opérations informationnelles depuis août 2023, dont les faux narratifs sur R. Glucksmann et E. Philippe. Les deux ont été ciblés par des campagnes consistant en “une succession de vidéos diffusées comportant des narratifs généralement inauthentiques", explique Viginum. Le deuxième MOI, CopyCop sert de vitrine technique à Storm-1516. Géré par John Mark Dougan, ancien policier américain, CopyCop utilise la méthode du typosquatting consistant à copier quasiment à l’identique un site officiel. En Europe, de nombreux médias ont été “doublés” au cours de l’opération Doppelgänger. Enfin, Matriochka est à l’origine d’une opération d’influence qui produit en quantité de faux reportages vidéo, amplifiés par les interactions de faux comptes, les bots. En misant sur le volume, ce MOI noie la population et les médias traditionnels de narratifs trompeurs, comme celui sur la maladie de G. Attal.

Un impact limité…pour l’instant

La France n’est pas la seule cible de ces INE : en Roumanie, la déstabilisation numérique russe a été d’une grande efficacité, engendrant l’annulation du premier tour de l’élection présidentielle par la Cour Constitutionnelle. Car sur les réseaux sociaux, ce n’est pas le nombre de publications qui compte, mais bien leur visibilité.

De ce côté-là, le contenu de ces INE s’est avéré, pour l’instant, très peu visible. Pourquoi ? Ils sont souvent de mauvaise qualité, peu crédibles, voire entachés d’erreurs techniques. Souvent, c’est en voulant dénoncer ces fausses informations que les médias et personnalités ciblées leur donnent la visibilité dont elles manquaient : c’est l’effet Streisand.

La réponse française s’est développée le 7 janvier 2026 dans le cadre des élections municipales, avec le Réseau de Coordination et de Protection des Élections (RCPE), reconduit pour les élections provinciales de Nouvelle-Calédonie. Tout porte à croire qu’il le sera de nouveau pour les présidentielles.

Aujourd’hui, la réponse institutionnelle à ces INE se concentre autour du RCPE et de Viginum. Pour Clément Beaune, Haut-Commissaire à la Stratégie et au Plan, et Nathalie Loiseau, députée européenne : La France et l’UE gagneraient à s’inspirer du modèle canadien et de son “Plan pour protéger la démocratie” : il coordonne les services de renseignement pour détecter les menaces pendant les périodes électorales et consacre un mécanisme indépendant qui informe la population lorsque l’intégrité du scrutin est menacée.

En juillet, le gouvernement français a déposé un projet de loi au Sénat afin de permettre une réaction juridique plus efficace en cas d’ingérence. En même temps, une commission indépendante d’information au public a été créée sur le modèle canadien. Ce sont de réelles avancées, qui comportent cependant certaines lacunes : le texte ne prend que peu en compte le rôle des plateformes et de l’IA générative : ces instances doivent maintenant trouver leur relais au niveau européen.

Malgré des campagnes de désinformation encore peu visibles pour les citoyens français, les moyens utilisés par les réseaux pro-russes se développent. Une réponse nationale et européenne est nécessaire pour protéger nos démocraties face à la désinformation.