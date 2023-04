En Turquie, la protection civile européenne en action

Le 6 février 2023, la Syrie et le sud-est de la Turquie sont touchées par un séisme de magnitude 7,8, suivit de sa réplique quelques heures plus tard. Le bilan s’alourdit de jour en jour et s’élève à 54 951 victimes aujourd’hui. Les survivants et les sauveteurs doivent maintenant lutter contre le froid et les pluies torrentielles. Dépassée par l’ampleur de cette catastrophe, la Turquie a fait appel au mécanisme de la protection civile mis à disposition par l’Union européenne.

La protection civile de l’UE, qu’est ce que c’est ?

Depuis octobre 2001, la Commission européenne met à disposition le mécanisme de protection civile de l’Union européenne (MPCUE). Ce système permet, à travers la coopération entre les nations, d’améliorer l’efficacité de l’intervention de la protection civile face aux catastrophes naturelles ou humaines. Les pays dans la zone européenne ou en dehors peuvent faire appel à cette organisation dès lors que le pays estime ne pas être en capacité d’agir seul efficacement face à la catastrophe. Depuis sa création, le MPCUE a participé à 600 interventions d’urgences. L’ensemble des membres de l’UE, ainsi que huit autres nations participent à ce système (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Islande, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège, Serbie et Turquie). Entre 2021 et 2027 le budget de la protection civile est de 3,3 milliards d’euros. Le pays affecté par la catastrophe actionne le mécanisme de la protection civile de l’Union européenne via l’ERCC (Centre de coordination de la réaction d’urgence), puis les États membres offrent des moyens d’interventions avec le déploiement d’équipements ou de personnel. Ensuite l’ERCC coordonne l’intervention. Le rôle clef de l’ERCC est de permettre au pays en difficulté de n’avoir affaire qu’à un seul interlocuteur au lieu de 35 ainsi qu’une centralisation de la réponse qui permet une intervention efficace, rapide et coordonnée.

Comment agit concrètement la protection civile en Turquie ?

Le 12 février dernier, la présidente de la commission, Ursula Von Der Leyen et le président turc, Recep Tayyip Erdogan ont organisé, par appel téléphonique, la réponse à la catastrophe récente dont la Turquie et la Syrie ont été victimes. Via le mécanisme de protection civil de l’Union Européenne, plusieurs dispositions ont été mises en place : 38 équipes d’interventions composées de 1 651 sauveteurs et de 106 chiens de recherches ont été déployés. En plus de l’intervention humaine, divers équipements ont aussi été fournis : 50 000 tentes familiales d’hiver, 100 000 couvertures et 50 000 appareils de chauffage. Il faut aussi compter 2000 tentes et 8000 lits en provenance de Roumanie et acheminés via RescUE, le mécanisme de capacité de réserve de la protection civile.

Simultanément, une équipe d’experts de l’Union européenne est déployée sur le terrain pour évaluer l’ampleur des dégâts. Ces résultats permettront d’adapter la réponse européenne le plus efficacement possible.

En parallèle de son intervention en Turquie, la protection civile européenne est également déployée en Ukraine où elle effectue son opération la plus importante depuis sa création en 2001. Le prochain projet de la protection civile est de développer des capacités de réponses à d’éventuelles catastrophes nucléaires, biologiques, chimiques et radiologiques.