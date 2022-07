La Slovénie, république alpine et sportive

Le Tour de France 2022 a débuté le 1er juillet et plusieurs médias en donnaient deux favoris clairs. Tadej Pogacar, deux fois tenant du titre, et Primoz Roglic. Particularité : tous deux sont Slovènes. Ainsi, le petit pays de 2 millions d’habitants d’Europe centrale possède deux des meilleurs cyclistes de la planète. En réalité, la république slovène est une usine à champions rare, réputée pour cela depuis plusieurs années.

Rien qu’en cyclisme, les deux stars ne sont pas les seuls Slovènes en piste au Tour de France puisqu’il faut aussi compter Matej Mohoric, Luka Mezgec et Jan Tratnik. Soit 5 sportifs pour 2 millions d’habitants… Avec un tel rapport, la France devrait être représentée par 130 hommes dans ce Tour 2022 alors qu’elle ne compte que 32 engagés, ce qui fait déjà d’elle le premier contingent.

« L’ambition d’être grands »

« Les Slovènes ont l’ambition d’être grands... Cela nous oblige à prendre un chemin différent si nous voulons réussir », résume Matej Tusak, célèbre psychologue du sport slovène, dans des propos rapportés par France24. Dans ce territoire de 20 273 km², plus petit que la plupart des régions françaises, qui ne bénéficie pas du poids politique ou économique de ses voisins italien ou autrichien, le sport est une force.

La pratique sportive est souvent associée au nationalisme, à l’exaltation de la gloire des pays, à renforts de symboles. En Slovénie, la fierté prodiguée par les champions est immense. En témoigne l’exposition dans l’hôtel de ville de Ljubljana en juin, avec les maillots et vélos de l’idole Pogacar. Et les drapeaux, parfois même l’hymne slovène, sont présents aux Jeux Olympiques, été comme hiver.

Là aussi, les performances de la petite république alpine sautent aux yeux. C’est même très visible en regardant les moyennes de médailles décrochées aux Jeux Olympiques d’été rapportées à la population du pays. Historiquement, le pays est dans le Top 10 d’après l’étude menée par le site Topendsports.com et cela fait plus que se vérifier sur les dernières Olympiades. Cette situation est encore plus évidente sur les Jeux d’hiver puisqu’en 2014 à Sotchi et en 2022 à Pékin, seule la Norvège devançait la Slovénie au ratio médaille par nombre d’habitant.

Sports alpestres, vélo ou encore judo

Les sports d’hiver, forcément. Le pays possède un relief particulièrement montagneux. Des sommets qui là-aussi font la fierté et l’identité de la nation. Le plus haut mont du pays, le Triglav (2 864 m) est ainsi représenté sur les pièces nationales de 50 centimes d’euro, le blason mais aussi le drapeau de l’État. Cette particularité géographique explique quelques réussites slovènes, comme en canoë-kayak (exemple de Benjamin Savsek) avec le site mondialement réputé de Tacen. En escalade, discipline où excelle Janja Garnbret, première médaillée d’or de l’histoire des Jeux, remportant l’épreuve combinée à Tokyo en 2021. Ou en alpinisme, où Aleš Česen, Luka Lindič et Luka Stražar font partie des meilleurs de la planète.

« En visitant la Slovénie, vous croiserez certainement au moins un randonneur, un cycliste ou un joggeur. Ce sont les activités préférées des Slovènes », détaille le site Slovenia.info, rappelant qu’un jour férié, la “Journée du sport slovène”, a été introduit récemment. La plus grande particularité du sport slovène est sans doute celle-ci : sa généralité. L’idée n’est pas juste de détecter les jeunes prometteurs et de les faire éclore. Elle est d’ouvrir la pratique au plus grand nombre.

C’est ce que développe Gregor Stark, professeur à la Faculté du sport de Ljubljana. « Si tous les enfants ont des capacités, à un moment donné, des talents vont finir par émerger. Certains choisiront la voie du sport. Nous n’avons que 220 000 enfants âgés de six à dix-huit ans. On n’est pas la Chine qui en a des millions. On doit prendre soin de chacun d’eux pour qu’ils grandissent en bonne santé et puissent exprimer tout leur potentiel. »

Ainsi, les Slovènes se révèlent dans des sports variés. Bien entendu, les skieurs et skieuses sont légion (Urša Bogataj, Timi Zajc, Nika Križnar, Peter Prevc tous devenus champions olympiques en 2022). Mais il faut aussi compter Jan Oblak, le gardien de football jouant en Espagne et ayant été l’un des meilleurs à son poste durant plusieurs années. Tim Gajser, star du motocross. La Slovénie excelle aussi en judo (Urška Žolnir, Tina Trstenjak) et tout particulièrement en… basket-ball.

Un État encore jeune

Goran Dragic et Luka Doncic, stars du championnat de basket américain sont ainsi Slovènes. Avec leur sélection, les deux joueurs de talent sont devenus champions d’Europe en 2017. « De manière générale, la Slovénie est équipée d’une très bonne infrastructure sportive », rappelle l’ancien journaliste sportif Igor E. Bergant. Les entraîneurs et professeurs n’hésitent pas également à s’appuyer sur les analyses de données pour faire progresser leurs athlètes.

Il faut également remettre en perspective le fait que la Slovénie reste un pays très jeune. Elle est devenue la première république à faire sécession de la Yougoslavie en 1991, devenant seulement à ce moment-là un État souverain. Elle a intégré également rapidement l’UE, l’OTAN (2004) puis la zone Euro (2007). Le sport est ici un important pilier d’identité nationale, ce qui contribue aussi à expliquer cette réussite collective rarissime. Rarissime mais qui n’étonne plus : les médias avaient raison. Tadej Pogacar s’est emparé du maillot jaune de leader du Tour de France dès la sixième étape cet été.