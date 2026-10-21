Ces dernières semaines, le Groenland se trouve sous les projecteurs en raison de ses ressources naturelles, tandis que la position des États-Unis, revendiquant l’ensemble de l’hémisphère occidental, a fait l’objet de nombreuses critiques. Mais avant que ses terres et minéraux ne fassent l’objet de menaces et d’exploitation, les Inuits ont vu leur vie être contrôlée de loin. Éditrice pour les European Politics , Thea Jürgensen zoome sur la « campagne des stérilets » qui est perçue de plus en plus comme un acte de génocide.

Le Groenland a fait la une des journaux internationaux au début de l’année lorsque le Président des États-Unis Donald Trump a renouvelé son souhait d’acheter l’île. Cette exigence a entraîné des manifestations de masse et des évènements de solidarité dans tout le Danemark. Les drapeaux groenlandais et danois ont été affichés côte à côte, symbolisant les liens étroits entre les deux nations et un engagement partagé en faveur du Groenland à l’autodétermination.

Aujourd’hui, la solidarité n’a pas toujours défini la relation entre le Groenland et le Danemark. Leur histoire partagée contient des chapitres plus sombres, marqués par la force coloniale, des politiques d’assimilation forcée et des tentatives de contrôler la population du Groenland via la stérilisation des femmes inuites.

De la colonie à l’autonomie

Autrefois colonie danoise, le Groenland est aujourd’hui un territoire autonome au sein du Royaume du Danemark. La majorité de sa population est inuite, parle sa propre langue, le Kalaallisut, et possède un héritage culturel distinct ancré dans les traditions, telles que la chasse et la pêche. A la suite d’un référendum tenu en 2008, le Groenland a obtenu gain de cause : son autonomie gouvernementale s’est élargie, tout en continuant d’appartenir au Royaume du Danemark.

Les racines du scandale de la stérilisation ont émergé dans la transformation d’après-guerre du statut politique du Groenland. En 1953, le Groenland a cessé d’être une colonie et a été officiellement intégré au Danemark. À une époque où les mouvements de décolonisation refaçonnaient le monde et où les Nations unies s’attaquaient aux structures coloniales, le Danemark a cherché à moderniser le Groenland et y améliorer le niveau de vie afin de s’aligner sur ceux des citoyens danois.

Cependant, ce processus de modernisation a généré bien des défis. La population du Groenland augmentait rapidement, souvent avec des familles ayant nettement plus d’enfants que leurs homologues danois. L’État danois a eu du mal à répondre à la demande en matière d’écoles, de logements, de soins de santé et de services publics. Plutôt que d’accroître les aides de manière proportionnelle, les autorités ont de plus en plus considéré la croissance démographique elle-même comme un problème à gérer.

La campagne des « stérilets »

Aujourd’hui, la population du Groenland recense environ 56 500 personnes. Ce chiffre aurait pu être nettement plus élevé si la campagne dite de « stérilets » n’avait pas eu lieu ultérieurement. Des années 1960 aux années 1990, les autorités danoises ont supervisé un programme dans le cadre duquel des dispositifs intra-utérins (DIU), communément appelés « stérilets », ont été posés à des femmes et des jeunes filles groenlandaises. Un DIU est un appareil contraceptif inséré dans l’utérus de la femme afin d’empêcher la grossesse.

Dans beaucoup de cas, ces procédures ont été effectuées sans consentement explicite. On affirme que certaines jeunes filles avaient même douze ans. Beaucoup ne comprenaient pas tout à fait ce qu’on leur faisait subir, tandis que d’autres n’ont jamais été correctement informés. Les conséquences ont été dramatiques. Rien qu’entre 1965 et 1970, le taux de natalité du Groenland a été réduit de moitié.

D’après les estimations des historiens, près de 4 500 femmes et jeunes filles, soit environ la moitié de la population fertile de l’île, ont eu un stérilet durant la campagne. Cette campagne des stérilets n’était pas un événement isolé. Elle faisait partie d’un ensemble de politiques plus larges imposées au Groenland par les autorités danoises. En 1951, par exemple, 22 enfants inuits ont été retirés de leurs familles et envoyés au Danemark pour une expérience qui était ensuite connue sous le nom de « expérience des petits Danois ».

L’objectif de cette expérience consistait à élever les enfants dans des foyers danois et les élever culturellement comme des citoyens danois. Cette initiative reposait sur la croyance que les familles inuites n’étaient pas assez modernes et que la culture danoise représentait un modèle supérieur de développement. Ces mesures politiques ont laissé de profondes cicatrices, qui continuent de façonner les relations entre le Groenland et le Danemark . Nombreux sont les Danois à témoigner d’expériences de discrimination et de traitement de faveur au sein de l’État danois.

« Mon corps était un objet pour le Danemark »

Durant des décennies, les histoires de ces femmes affectées par la campagne des stérilets sont restées majoritairement inconnues, à part au Groenland. Les choses ont commencé à changer en 2017 lorsque Naja Lyberth, à qui on avait posé un DIU à l’âge de treize ans, a partagé son témoignage publiquement. Dans une publication Facebook largement diffusée, elle a décrit l’impact persistant de ce qui lui est arrivé et a écrit : « J’ai eu l’impression que mon corps était un objet pour le Danemark ».

Son témoignage a résonné à travers le Groenland et le Danemark, ce qui a permis d’encourager d’autres femmes à s’exprimer et à raconter leur vécu. Plus les témoignages se multipliaient, plus la pression de mener une enquête officielle était forte. En 2022, à la demande du parlement groenlandais, des autorités ont lancé une enquête exhaustive sur le programme.

L’enquête a révélé des témoignages bouleversants. Des femmes ont raconté avoir été emmenées voir des médecins sans en comprendre la raison, subissant des examens sans consentement préalable, et souffrant beaucoup après la pose du stérilet. Nombreuses sont les femmes ayant fait état de conséquences psychologiques sur le long terme, telles que l’impuissance, la honte et la tristesse.

Des personnalités politiques Groenland comme Aki-Matilda Høegh-Dam et Mute Bourup Egede ont fortement condamné la campagne. Certains l’ont décrite comme un génocide contre les habitants du Groenland. Ces deux parlementaires se sont faits les ardents défenseurs de la cause et de sa médiatisation.

En août 2025, la Première ministre danoise Mette Frederiksen s’est formellement excusée auprès du Groenland. Reconnaissant les souffrances causées par cette campagne, elle a affirmé que même si on ne pouvait pas changer le passé, il incombe d’assumer la responsabilité que de tels abus n’auront plus jamais lieu. Dès avril 2026, les femmes concernées par le programme sont devenues éligibles à une indemnisation. Selon les estimations, près de 4 500 femmes le seraient.

Ceci étant dit, la seule indemnisation ne peut pas effacer des décennies de traumatismes. Pour bon nombre de ces femmes, la perte va bien au-delà d’un dommage financier. Elles ont perdu tout pouvoir de décision, toute confiance et, dans certains cas, l’occasion de fonder la famille dont elles avaient rêvé. La campagne des stérilets reste l’un des chapitres les plus douloureux de l’histoire du Groenland et du Danemark. Ce chapitre nous rappelle que l’héritage du colonialisme est souvent porté non seulement par les nations, mais par les individus et les vies.