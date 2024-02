La Tchécoslovaquie de Masaryk et de Beneš : une exception démocratique dans l’entre-deux-guerres

L’histoire de la Tchécoslovaquie dans l’entre-deux-guerres est trop souvent résumée au traumatisme des accords de Munich et à son dépècement par l’Allemagne nazie. Pourtant, cette fin tragique ne devrait pas faire oublier le succès du pays : seule démocratie restante en Europe centrale et orientale dans les années 1930. Elle voit de nombreux progrès sous la conduite de deux hommes d’État exceptionnels, Tomáš Masaryk et Edvard Beneš.

Le combat pour l’indépendance

En 1903, Tomáš Masaryk, professeur à l’Université Charles de Prague prend sous son aile un jeune étudiant venu d’une famille de fermiers, Edvard Beneš : de cette relation maître-élève, découle l’un des duos les plus prolifiques dans l’histoire européenne de l’entre-deux-guerres. Les deux hommes partagent en effet de nombreuses convictions communes : leur désir démocratique, de pacification des relations internationales et d’autonomie (mais pas encore d’indépendance) de leur patrie tchèque, alors sous le règne de l’Empereur autrichien. Modérés au départ face à l’empire austro-hongrois et ne revendiquant qu’une autonomie plus forte, le début de la Première guerre mondiale marque un tournant dans leurs vies : inquiété par la police des Habsbourgs, Masaryk doit fuir et Beneš entre dans la résistance contre l’empire.

Même si le réseau résistant tchèque est démantelé en 1915, Masaryk et Beneš continuent leurs actions en Occident où ils fondent le Comité National Tchécoslovaque (CNT). Militants pour la création d’un État tchécoslovaque en pleine guerre mondiale, il sont de plus en plus écoutés par les dirigeants politiques français notamment (puis ceux des autres pays alliés) qui reconnaissent finalement le droit des Tchèques et des Slovaques à disposer d’un État. Le 28 octobre 1918, l’Autriche-Hongrie demande l’armistice aux puissances alliées : le jour-même, les Tchèques proclament leur indépendance à Prague et le 30 octobre, c’est au tour des Slovaques qui proclament leur union avec les Tchèques. L’indépendance tchécoslovaque ne signifie pas pour autant la fin de l’action de Masaryk et de Beneš : le premier devient président et se charge de pacifier la jeune république, tandis que le second devient ministre des affaires étrangères et négocie avec succès des frontières étendues pour son pays lors des négociations d’après-guerre.

Un jeune État entre crises et succès

Comme beaucoup de pays créés par les traités d’après-guerre, la Tchécoslovaquie naît dans une situation précaire : entourée de pays hostiles (comme la Hongrie ou l’Autriche, aux dépens desquels elle s’est constituée), c’est un pays avec de fortes minorités allemandes et hongroises, de fortes différences religieuses et de fortes inégalités socio-économiques entre les Tchèques et les Slovaques en faveur des premiers qui disposent de 90% du potentiel industriel du pays.

Face à ces inconvénients, Masaryk choisit une orientation démocratique : il instaure une démocratie parlementaire où les femmes ont, dès 1919, le droit de vote et d’être élues. L’armée tchécoslovaque soutient également la vision du président, ce qui facilite la démocratisation du pays. Enfin, Masaryk donne une autonomie et des droits aux minorités, apaisant les tensions ethniques dans la jeune république. Économiquement, le pays dispose d’une forte industrie (il a hérité de 56% du potentiel industriel de l’Autriche-Hongrie), ce qui lui permet un avantage substantiel, notamment en comparaison de ses voisins. Le gouvernement de Masaryk lance également trois mesures qui contribuent à la croissance de l’économie nationale : il relocalise les sièges sociaux des entreprises tchèques à Prague (alors qu’ils étaient pour la plupart à Vienne), ouvre son pays aux capitaux alliés (français, britanniques et américains notamment) et met en place une réforme agraire pour redistribuer les terres majoritairement possédées par des grands propriétaires (notamment austro-allemands et hongrois). Cette politique porte ses fruits : la Tchécoslovaquie s’instaure durablement comme un succès économique, avec un niveau de vie comparable à celui de la Suisse, et comme une démocratie fonctionnelle.

Une politique étrangère résolument européenne

Alors que Masaryk est chargé de la politique intérieure (il est constamment réélu président de 1918 à 1935), Beneš (ministre des Affaires étrangères de 1918 à 1935) se charge d’élaborer la politique extérieure du nouvel État. Elle se caractérise par trois aspects résolument tournés vers la démocratie et la coopération européenne : tout d’abord, Beneš étant un francophile convaincu, il maintient une forte alliance avec la France. Inquiet face aux ambitions révisionnistes hongroises, il crée en 1921 la Petite Entente avec la Roumanie et la Yougoslavie, une alliance diplomatique et militaire permettant de garder de bonnes relations entre ses membres en cas d’une invasion hongroise. Enfin, la Tchécoslovaquie est très active au sein de la Société des Nations (SDN) même si celle-ci se révèle vite être une impasse, voir un échec. Cette politique n’empêche pas au pays de faire entendre sa voix de manière autonome : ainsi, lorsque la France occupe militairement la Ruhr (région allemande), le pays refuse de s’engager dans un conflit armé et contribue à la médiation entre Paris et Berlin.

L’apparition des premières crises

Le succès tchécoslovaque pâtit cependant, comme tous les pays européens, de la crise de 1929 : puissance industrielle exportatrice, la jeune République est très impactée économiquement. De plus, les territoires les plus touchés par cette crise économique sont ceux spécialisés dans les productions haut de gamme : la région des Sudètes, peuplée majoritairement d’Allemands, souffre ainsi fortement de la crise économique, nourrissant des rancœurs contre le gouvernement de Prague considéré par une partie des germanophones comme “pro-tchèque”. Malgré cette crise, la Tchécoslovaquie reste profondément démocratique : non seulement, la démocratie ne tombe pas comme dans les autres pays d’Europe centrale(elle devient lors des années 1930 le seul pays démocratique en Europe centrale et orientale) mais en plus, l’extrême droite ne progresse que très peu (contrairement à l’Allemagne ou même à la France).

Malgré cet équilibre préservé, la situation internationale se fait de plus en plus dangereuse : déjà méfiant face à la Hongrie et à l’Autriche, l’arrivée au pouvoir d’Hitler en 1933 inquiète, à raison, Beneš. Il tente donc discrètement de développer une coopération avec la Pologne face aux prétentions nazies, en vain car Varsovie se méfie profondément de la Tchécoslovaquie dont elle revendique une part du territoire. Élu président en 1935 suite à la démission pour raisons de santé de Masaryk (qui meurt en 1937), Beneš doit faire face à l’effondrement de sa politique traditionnelle : la France ne semble pas prête à aider la Tchécoslovaquie face à Hitler, la Petite Entente qui s’est constituée face à un risque d’agression hongrois et non pas face à l’Allemagne ne lui est d’aucune aide (d’autant que ses alliés deviennent des dictatures) et la SDN, paralysée, est impuissante. Tout en restant loyal à la France, Beneš tente donc un rapprochement avec la Russie soviétique pour assurer la protection de son pays, en vain.

Les accords de Munich et la mort de la Première République tchécoslovaque

1938 sonne le glas de la Première République tchécoslovaque : alors que les propos d’Hitler se font de plus en plus violents et que le parti nazi se développe dans la région des Sudètes, Prague manque de soutiens. En septembre 1938, Hitler menace d’annexer la région des Sudètes : la Tchécoslovaquie commence à mobiliser son armée le 23, la France mobilise son armée à contrecœur le 24. Mais, alors que l’Europe semble sur le pied de guerre, Mussolini invite les protagonistes à négocier. La France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie se réunissent donc à Munich et décident ensemble du sort de la Tchécoslovaquie sans que le gouvernement tchécoslovaque ne soit présent aux négociations : croyant sauver la paix, les démocraties acceptent le 30 septembre 1938 de donner la région germanophone des Sudètes à Hitler. Beneš, ne pouvant faire la guerre seul, se résout à accepter ce sacrifice en échange d’une garantie franco-anglaise de protéger son pays d’une autre agression nazie.

La suite est connue : la perte des Sudètes provoquent la démission de Beneš et une radicalisation de la vie politique tchécoslovaque dégoûtée de cet aveu d’échec. Les partis d’extrême droite se développent et le parti très conservateur de Monseigneur Tiso arrive en tête en Slovaquie, réclamant l’autonomie, ce qui lui est immédiatement accordé par un gouvernement impuissant. Encore insatisfaite de ses gains territoriaux, l’Allemagne décide d’envahir le reste du territoire tchèque en mars 1939, sans que la France ou le Royaume-Uni n’honorent leur engagement de protéger le pays. La Slovaquie devient un État officiellement indépendant mais lié à l’Allemagne et sous le régime collaborationniste de Monseigneur Tiso.

Emporté par la vague totalitariste qui a déferlé sur l’Europe dans les années 1930, la Tchécoslovaquie a cependant été un modèle de démocratie, de succès économique et de coopération européenne jusqu’au bout malgré une situation de plus en plus instable.