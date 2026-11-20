Face à l’augmentation des dépenses militaires décidée par le gouvernement Meloni, les Italiens, touchés de plein fouet par l’inflation, font entendre leurs revendications. Début octobre, inspirés par le modèle français, les lycéens et étudiants italiens lancent à leur tour un mouvement de protestation. Au vu des difficultés du coût de la vie, et de l’inaction d’un gouvernement qui préfère investir dans l’armement, le mouvement s’est étendu, jusqu’à une mobilisation générale le vendredi 30 octobre. À Bologne, Milan, Naples ou Rome, des milliers de personnes ont défilé dans les rues les samedis 17 et 24 octobre 2026, et plus d’un million le 30 octobre 2026, d’après le syndicat communiste Unione Sindacale di Base (USB), à l’origine de l’appel.

Le moteur français

Pendant que la colère étudiante gronde depuis plusieurs semaines en France, l’Italie est à son tour emportée par une vague de manifestations.

Dès le début d’octobre, des lycéens de toute la France appellent aux manifestations et tentent de faire entendre leurs revendications. Inspirés par cet exemple, les lycéens et étudiants italiens se joignent à cette vague de protestations.

Le manque de moyens dont dispose l’enseignement est mis en exergue, tout comme le coût de la vie. Les étudiants italiens subissent de plein fouet la hausse des loyers dans toutes les grandes villes de la péninsule italienne, de Rome à Milan en passant par Turin et Naples.

L’Onda Anomala, présente dans les mémoires

La mobilisation étudiante n’avait pas été aussi forte depuis l’automne 2008 et l’Onda Anomala. Les propositions de lois d’un gouvernement Berlusconi qui visaient à une coupe drastique de l’aide publique au système scolaire, ouvrant ainsi la porte aux investissements privés, avaient alors déclenché la colère étudiante et lycéenne. Jusqu’à l’essoufflement du mouvement courant 2010, manifestations et blocus se sont organisés dans toutes les grandes villes italiennes.

Les mobilisations de l’automne 2026 succèdent donc à l’Onda Anomala, dernier grand mouvement social d’envergure mené par la génération des millennials, porté par la défense de l’école publique.

Des revendications portées par toute la population

Mais loin de s’arrêter aux portes des lycées et des universités, la colère s’est emparée de tout le peuple.

En ligne de mire, les conséquences du « carovita », une inflation qui rend la vie de nombreux étudiants et travailleurs italiens extrêmement précaire. D’après une étude de l’Institut national de statistique (Istat), en 2025, l’inflation en Italie était parmi les plus élevées d’Europe derrière l’Espagne.

En conséquence, des conditions de vie plus compliquées, et un sentiment d’abandon de la part du gouvernement. Alors que beaucoup peinent à payer leurs factures ou à faire le plein d’essence, le gouvernement Meloni investit dans le réarmement du pays, et augmente les dépenses militaires. Pour la plupart des syndicats, c’est tout le service public, écoles et hôpitaux, qui subit les conséquences de ces investissements.

30 octobre : « l’Italia in piazza »

Ce vendredi 30 octobre, les Italiens ont répondu présents à l’appel à la grève générale. Des petits villages aux grandes villes, des centaines de milliers de personnes se sont mobilisées. Portés par le slogan « Abbassate le armi, alzate i salari. Blocchiamo tutto » (« baissez les armes, haussez les salaires. Nous bloquons tout »), les syndicats, étudiants et travailleurs sont descendus dans les rues de toute la péninsule pour faire entendre leur voix. Les chiffres de l’USB avancent près d’un million de personnes ayant répondu à leur appel, tandis que le ministère de l’Intérieur minimise et évoque 255 000 manifestants.

Toujours est-il que plus de 60 villes italiennes ont vu défiler des cortèges, au sein desquels des Italiens de tous les âges et de tous les milieux se sont réunis pour réclamer des comptes à un gouvernement qui ne semble pas prendre la mesure des événements.

Un gouvernement Meloni dépassé

Face à la colère des dernières semaines, le gouvernement de coalition dirigé depuis 2022 par Giorgia Meloni ne répond pas de façon claire aux revendications. Seul espoir concernant le coût de la vie, le projet de budget 2027, actuellement en discussion entre les différents partis de la majorité.

Des mesures en faveur des jeunes et des familles sont prévues, notamment une prime annuelle de 2 500 euros pour les travailleurs de moins de 30 ans. Mais ces mesures n’arriveront pas avant la fin de l’année, et encore faut-il qu’elles soient adoptées… Pour beaucoup, elles semblent bien insuffisantes face à la réalité des difficultés que dénoncent les manifestants.

Seul le président Sergio Mattarella s’est exprimé directement sur l’inflation, osant un discret constat : « l’inflation érode le niveau de vie des familles ».

Le 20 novembre, de nouveaux appels à manifester verront les Italiens descendre dans les rues. Reste à voir si, après une énième journée de manifestation, le gouvernement Meloni saura enfin faire face à la situation…