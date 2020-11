Label Ville Européenne : La Ville d’Arras est la première à inaugurer sa plaque !

La cérémonie s’est déroulée dans une des salles de l’Hôtel de ville d’Arras. Arnaud Michel, Coordinateur des Jeunes Européens Arras et Conseiller municipal délégué aux Affaires Européennes et à la Mémoire puis Marie Caillaud et enfin Frédéric Leturque, monsieur le Maire d’Arras, pour se féliciter que la ville soit la première à inaugurer son Label Ville Européenne.

Les partenaires du Label étaient représentés par François Vié, Président du Mouvement européen Pas-de-Calais et Pauline Gessant, Secrétaire générale de l’Union des Fédéralistes Européens (UEF) - France. Plusieurs membres du bureau national des JE France avaient aussi fait le déplacement jusqu’au chef-lieu du Pas-de-Calais : Thomas Arnaldi, Secrétaire général, Elise Magne, Responsable du développement local ouest, Antoine Potor, Chargé de financement de projets et Margaux Rouchet, Responsable des relations européennes.

La cérémonie s’est déroulée en présence de la vingtaine de Jeunes Européens des sections du Nord (Arras, Lille, Rouen et le Havre) qui participaient à leur week-end de rentrée régional organisé cette année, pour la première fois, à Arras. Cette rencontre avec le maire d’Arras est venue parachever un week-end riche en formations sur les activités de l’association et important pour renforcer la cohésion des sections.

« Ce que j’aime dans nos week-ends de formation, a déclaré Arnaud Michel, et c’était frappant ce matin lors de l’échange sur le fédéralisme - merci à Pauline Gessant de sa présence - c’est que nous refusons la simplicité et nous continuons à réfléchir sur des idées, des actions, des projets pour lesquels nous donnons beaucoup de temps et d’énergie. »

Créer un contact fort avec les élus

Une plaque « Label Ville Européenne » a été dévoilée. Elle sera apposée aux entrées et sorties de la ville. Arnaud Michel a dans son discours souligné « la forte volonté politique, portée par monsieur le Maire, pour soutenir les actions européennes sur la ville [...] Lors de la dernière campagne des élections municipales, il a été l’un des premiers signataires du "Label Ville Européenne" et c’était courageux car les enjeux européens ne sont pas toujours la priorité dans une campagne locale. Et dans le Pas-de-Calais, ce n’est pas toujours un sujet porteur. »

Pour les JE Arras, la campagne du Label Ville européenne, qui avait pour objectif de mettre l’Europe à l’agenda des élections municipales et de renforcer les liens entre l’Europe et les élus locaux, a été très positive. Ils ont pu s’engager au niveau local et créer un contact fort avec les élus de leurs communes autour des thématiques du Label : la citoyenneté, l’éducation, la coopération et la culture. En plus du maire d’Arras, huit autres candidats (dans les communes d’Arras, Saint-Laurent-Blangy, Achicourt et Béthune) aux élections municipales dans le Pas-de-Calais ont signé la charte d’engagement du Label.

Lors de la cérémonie, Arnaud Michel a remercié les JE présents à Arras : « C’était important de vous accueillir à Arras pour ce week-end de formation car vous le savez, les Jeunes Européens d’Arras, c’est une aventure plutôt récente et je crois qu’aujourd’hui, nous sommes un bon petit groupe, dynamique, qui propose des choses aux habitants de la ville. »

« Avec le Mouvement européen France et l’UEF, il y a un an, a rappelé Marie Caillaud, nous avons fait le pari un peu fou de lancer un label pour mettre en valeur l’action des Maires engagés qui, au quotidien, œuvrent à faire vivre l’Europe sur leur territoire et auprès des citoyens.[...] Merci, monsieur le Maire, de nous avoir suivis dans cette aventure et d’avoir signé, parmi les premiers, cette charte qui engage désormais l’action de votre belle Ville. Vous pourrez compter sur nous ! »

« Les élus locaux, selon Frédéric Leturque, sont le coeur du réacteur de la démocratie française et européenne. Ils sont des leviers utiles pour parler mieux d’Europe, au plus près des habitants. »

En réponse à la Présidente des JE France Marie Caillaud, qui expliquait vouloir fédérer le réseau des 34 villes ayant signé le Label, le Maire d’Arras les a invités à « se réunir dès l’année prochaine au sein de la cité atrébate ».

Les JE Arras espèrent inaugurer prochainement le Label Ville Européenne de la commune de Saint-Laurent-Blangy avec son maire Nicolas Desfachelle et celui d’Achicourt avec Jean-Paul Leblanc.