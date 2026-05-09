Le 9 mai, que célèbre vraiment l’Europe ?

Chaque année, le 9 mai est officiellement célébrée comme la Journée de l’Europe. Elle commémore la déclaration prononcée par Robert Schuman le 9 mai 1950, lorsque le ministre français des Affaires étrangères proposa de placer la production franco-allemande de charbon et d’acier sous une autorité commune. Derrière cette initiative technique se dessinait une ambition politique majeure : rendre la guerre non seulement impensable mais matériellement impossible sur le continent européen. Ce moment est souvent présenté comme l’acte fondateur d’une Europe de la paix.

Une date entre célébration politique et récits historiques divergents

Pourtant, plus de 70 ans après cette déclaration, le 9 mai n’occupe pas partout la même place dans les sociétés européennes. Si la date est centrale dans l’agenda de l’Union, sa signification varie fortement selon les États membres, leur histoire nationale, leur rapport à l’intégration européenne et les mémoires collectives qui structurent leur espace public. À travers l’Europe, le 9 mai est ainsi à la fois célébré, ignoré, politisé ou concurrencé par d’autres récits historiques.

Dans les institutions européennes, le 9 mai est avant tout une date de célébration politique. À Bruxelles, Strasbourg ou Luxembourg, les institutions organisent des débats ou des évènements culturels. Le Parlement européen, la Commission et d’autres organes de l’Union utilisent cette journée comme un outil de visibilité et de rapprochement avec les citoyens. Dans cette perspective, le 9 mai fonctionne comme une fête civique européenne. Il s’agit de rappeler les origines du projet communautaire, ses valeurs de paix et de coopération, ainsi que son rôle dans la stabilisation du continent après 1945.

Une commémoration commune, des approches nationales très inégales

Mais cette lecture ne garantit pas une appropriation homogène dans les États membres. Le Luxembourg constitue une exception unique puisque depuis 2019, le 9 mai y est officiellement un jour férié, faisant de la Journée de l’Europe un symbole pleinement intégré au calendrier national. Ce choix traduit une adhésion politique forte à l’identité européenne, cohérente avec le rôle historique du pays dans la construction communautaire.

Dans d’autres pays fondateurs, comme la France, l’Allemagne, l’Italie ou la Belgique, la journée bénéficie d’une reconnaissance importante mais reste souvent cantonnée à des célébrations institutionnelles, scolaires ou locales. En France, le paradoxe est particulièrement visible. Robert Schuman demeure une figure essentielle de l’histoire européenne, mais le 9 mai ne constitue pas un rendez-vous populaire majeur.

En Allemagne, la Journée de l’Europe est marquée par des événements éducatifs et des initiatives de dialogue citoyen. Cette approche correspond à une culture politique où la réconciliation européenne occupe une place structurante. Le 9 mai y fonctionne moins comme une fête populaire que comme un moment de pédagogie démocratique.

Entre mémoire européenne et héritages nationaux concurrents

Dans les États membres d’Europe centrale et orientale, la situation est souvent plus complexe. L’histoire du 9 mai y entre en concurrence avec d’autres héritages mémoriels. Dans plusieurs pays anciennement intégrés au bloc soviétique, cette date a longtemps été associée à la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie, célébrée comme « Jour de la Victoire ». Cette journée, particulièrement forte dans l’espace post-soviétique, peut brouiller ou concurrencer la signification communautaire du 9 mai européen. Depuis la fin de la guerre froide, et plus encore depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, cette superposition est devenue politiquement sensible.

En Pologne, le 9 mai européen a été porté par des mouvements pro-européens, notamment à travers la « Parade Schuman », symbole de l’ancrage occidental du pays après des décennies d’influence soviétique. Ici, la Journée de l’Europe peut aussi représenter une affirmation géopolitique. Celle d’un choix civilisationnel et politique en faveur de l’Union.

L’Ukraine, bien que non membre de l’Union, illustre également la portée importante de cette date. En choisissant depuis 2023 de célébrer la Journée de l’Europe le 9 mai, en alignement avec l’Union européenne, Kiev a transformé cette date en marqueur politique clair de son orientation stratégique. Le 9 mai devient alors un symbole d’appartenance à l’Europe démocratique, en opposition directe face à la tradition russe du Jour de la Victoire.

Le 9 mai, entre pédagogie civique et limite institutionnelle

Dans l’espace public et médiatique européen, la visibilité du 9 mai dépend fortement du contexte politique. En période électorale, notamment lors des élections européennes, la date prend une dimension plus politique. Elle devient l’occasion de débattre de la souveraineté européenne, de la démocratie communautaire, de l’élargissement ou encore des tensions autour de l’État de droit. Le 9 mai n’est donc pas seulement un moment de célébration, il peut aussi devenir une scène de confrontation idéologique.

Cette diversité révèle une réalité simple, l’Europe politique existe, mais son imaginaire commun reste inégal. Contrairement aux fêtes nationales, qui reposent souvent sur des récits héroïques, révolutionnaires ou militaires profondément enracinés, la Journée de l’Europe repose moins sur une victoire qu’un projet de paix.

Elle rappelle que l’Union s’est construite sur le refus de la guerre et la coopération. Ce qui peut paraître abstrait pour des citoyens confrontés à des préoccupations économiques, sociales ou nationales immédiates.

Faire Europe : le défi d’une mémoire partagée

Le véritable défi du 9 mai dépasse la commémoration et pose une question plus profonde : comment transformer une architecture politique souvent perçue comme technocratique en expérience citoyenne partagée ? Dans de nombreux pays, la journée reste encore largement portée par les institutions, les écoles, les associations européennes ou les collectivités locales. Les drapeaux européens, les conférences, les concerts ou les portes ouvertes constituent des outils de sensibilisation, mais peinent parfois à dépasser un public déjà convaincu.

Pour que le 9 mai gagne en profondeur, il lui faudrait sans doute devenir davantage qu’un exercice de communication. Il pourrait être un moment de réflexion collective sur ce que signifie aujourd’hui « faire Europe ». A travers des thématiques telles que la protection démocratique, la sécurité collective, le modèle social ou la transition écologique.

En définitive, le 9 mai n’est pas encore une fête européenne au sens littéral du terme. Il demeure plutôt un symbole dont la portée dépend de la capacité de l’Union et de ses citoyens à lui donner un contenu. Dans une Europe confrontée aux crises géopolitiques, aux tensions identitaires et aux fractures démocratiques, cette date conserve néanmoins une fonction essentielle. Rappeler que l’idée européenne ne repose pas uniquement sur des institutions, mais sur une volonté politique constamment réaffirmée.

Le 9 mai pose alors une question centrale. L’Europe peut-elle devenir, au-delà de ses structures, un véritable espace de citoyenneté partagée ? La réponse dépendra moins des cérémonies officielles que de la manière dont cette journée saura, ou non, s’ancrer durablement dans les imaginaires nationaux et le débat public.