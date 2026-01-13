Le budget pour l’Espace augmente !

Le 27 novembre 2025, les vingt-trois États membres et les quatre pays associés de l’Agence spatiale européenne (ESA) sont parvenus à un accord sur le budget pour la période 2026–2028. Dans un monde en pleine mutation, où le spatial joue un rôle stratégique croissant pour l’Europe, ce budget s’élève à 22,1 milliards d’euros, soit une augmentation de 30 % (ou 17 % en tenant compte de l’inflation) par rapport à la période précédente. Célébrant ses 50 ans en 2025, l’ESA a su s’adapter en permanence pour coordonner les projets spatiaux civils entre ses membres et garantir une autonomie d’action dans un secteur désormais extrêmement concurrentiel. Le continent européen, confronté à la menace d’un décrochage face aux États-Unis, à la Chine, mais aussi à l’Inde et à la Russie, doit relever ce défi.

Une Europe qui doit rattrapper son retard

Le secteur spatial est revenu au cœur des débats géopolitiques. Le déclenchement de la guerre en Ukraine a mis fin à la coopération avec la Russie et son agence Roscosmos, contraignant l’Europe à repenser sa stratégie. Ces dernières années, les retards du programme Ariane ont contrasté avec les 261 lancements de fusées réalisés dans le monde en 2024 : seulement trois étaient européens, contre 68 chinois et 156 américains. Malgré une hausse de 5 milliards d’euros de son budget, l’ESA ne représente qu’environ 10 % du financement public mondial du spatial. Face à des acteurs comme SpaceX et le NewSpace américain, l’Europe tente de trouver sa voie, malgré un continent fragmenté, où les États membres défendent parfois des intérêts divergents, voire concurrentiels.

Leader historique du spatial européen, la France a augmenté sa contribution à l’ESA de 400 millions d’euros, portant son engagement à 3,6 milliards d’euros. Elle prévoit par ailleurs d’investir 16 milliards d’euros d’ici 2030 dans le secteur. Mais c’est surtout l’Allemagne qui entend jouer un rôle central : sa contribution a progressé de plus de 45 %, atteignant 5 milliards d’euros. De leur côté, l’Espagne a doublé son apport, tandis que la Pologne l’a multiplié par quatre.

L’espace : un secteur stratégique

Le rapport Draghi a souligné le manque de compétitivité du secteur spatial européen, pointant un déficit de coordination et un investissement structurellement insuffisant. Pourtant, les projets menés conjointement par la Commission européenne et l’ESA démontrent la capacité des institutions européennes à se mobiliser. Le système de navigation par satellite Galileo offre ainsi un service de positionnement, navigation et datation précis, autonome et sécurisé. Le programme Copernicus, dédié à la surveillance de l’environnement et du climat, fournit des données essentielles pour lutter contre le réchauffement climatique, anticiper les risques météorologiques et soutenir les actions de sécurité civile. Enfin, le projet IRIS², dont les premiers services ont été lancés en 2025, devrait atteindre sa pleine capacité opérationnelle d’ici 2030. Cette constellation de près de 290 satellites vise à fournir une connectivité sécurisée, résiliente et européenne.

Le spatial est désormais identifié par la Commission et les États membres comme un secteur clé pour la défense, la sécurité, la navigation et l’observation de la Terre. Le EU Space Act, présenté en juin 2025, propose un cadre réglementaire unique pour les activités spatiales dans l’UE, afin de stimuler le marché, faciliter l’innovation et renforcer la compétitivité du secteur. L’entreprise Eutelsat illustre cette dynamique : après s’être développée en orbite basse via sa filiale OneWeb, elle est perçue comme une alternative européenne à Starlink, fournisseur d’accès à Internet par satellite de la société SpaceX contrôlée par Elon Musk, notamment en cas d’arrêt de ses services en Ukraine. En juillet 2025, le Royaume-Uni a investi plus de 160 millions d’euros dans le groupe. Par ailleurs, les géants européens Airbus, Thales et Leonardo ont annoncé, fin octobre 2025, leur intention de créer un géant européen des satellites, renforçant ainsi la filière. De leur côté, les entreprises Kongsberg et Helsing se sont alliées pour développer d’ici 2029 une constellation européenne souveraine de satellites destinée au renseignement, à la surveillance et au ciblage. Ce projet vise à réduire la dépendance de l’Europe vis-à-vis des capacités spatiales américaines.

Une multiplication de projets

La hausse du budget de l’ESA reflète une prise de conscience collective et s’inscrit dans la stratégie « Vision 2040 », qui fixe les grandes orientations de l’Agence pour répondre aux enjeux géopolitiques, technologiques, environnementaux et économiques. Face à la domination de SpaceX, l’Europe doit moderniser ses lanceurs et développer des technologies réutilisables. Les fusées Ariane 6 et Vega-C seront directement concernées par cette transition. En 2024, l’ESA a lancé l’initiative « LEO Cargo Return Service », visant à créer un service commercial de transport de fret vers et depuis l’orbite basse, avec pour objectif de ramener du matériel sur Terre. Dans ce cadre, Thales Alenia Space et The Exploration Company développent des capsules capables de desservir la Station spatiale internationale (ISS). Le budget alloué au transport spatial a ainsi été porté à 4,4 milliards d’euros (+57 %).

Le programme scientifique, qui représente 17 % du budget (soit 3,7 milliards d’euros), se poursuit avec des missions ambitieuses. Dans le cadre du plan « Vision cosmique », la mission PLATO, prévue pour 2026, aura pour objectif de découvrir et caractériser des exoplanètes rocheuses autour d’étoiles similaires au Soleil. À l’horizon 2035, la mission LISA détectera les ondes gravitationnelles, tandis que le plus grand observatoire à rayons X jamais construit, Athena, sera opérationnel. Le plan « Voyage 2050 » prévoit quant à lui des missions encore plus lointaines, comme L4, qui recherchera des traces de vie sur Encelade, l’une des lunes de Saturne.

L’observation de la Terre reste une priorité, avec la préparation de la deuxième génération de satellites Copernicus. L’exploration habitée bénéficie de 13 % du budget total, avec en tête la mission Rosalind Franklin, dont le lancement est prévu en 2028 pour déposer un rover sur Mars. D’autres domaines, comme la sécurité spatiale, la navigation et la maintenance des infrastructures, ont également vu leurs financements augmenter.

Avec cette augmentation du budget de l’ASE, l’Europe envoie un signal positif et marque sa volonté de renforcer le secteur spatial du continent. Ce dernier est redevenu un élément incontournable de la capacité d’action des Européens. Toutefois, le retard avec les Etats-Unis est abyssale nécessitant le développement d’un marché du spatial européen.