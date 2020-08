Le Conseil de l’Europe : un partenaire incontournable dans la diplomatie sportive

Les grands événements sportifs internationaux (GESI) sont suivis par des milliards de spectateurs et sont une excellente occasion pour les pays hôtes de promouvoir leur savoir-faire en tant qu’organisateurs d’événements majeurs et de consolider leur réputation internationale dans de nombreux domaines.

Le sport est de plus en plus utilisé comme un outil de soft power pour influencer la sphère géopolitique. L’EURO 2020 sera une parfaite illustration de la diplomatie sportive européenne, dans la mesure où 12 pays européens, tous membres du Conseil de l’Europe (CoE), l’accueilleront. L’Europe aura ainsi l’occasion d’apporter la preuve de son savoir collectif et de sa capacité à coopérer. Le CoE et l’UEFA, par le jeu de leur protocole d’accord, sont prêts à profiter de ce tournoi pour mettre en évidence les valeurs communes qu’ils partagent, engagement qui sera souligné lors de la prochaine Conférence des Ministres responsables du sport (5 novembre 2020, Grèce).

« UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ, SÛR ET ACCUEILLANT »

Le CoE développe depuis plus de 40 ans de vastes compétences en matière de sport. Il joue un rôle essentiel en favorisant la coopération internationale. La diplomatie en fait partie intégrante ; elle est au cœur de notre activité quotidienne. Prenons l’exemple de la Convention sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives (Convention de Saint-Denis), dont la finalité est de veiller, par la coopération policière et interinstitutionnelle, à ce que tous les participants à une manifestation sportive, quels que soient le lieu ou les capacités du pays hôte, soient traités de la même façon et à ce que leurs droits fondamentaux soient respectés. Le but est d’assurer un environnement sécurisé, sûr et accueillant lors des manifestations sportives. Bien que reporté à 2021, l’EURO 2020 est une occasion unique pour le CoE de présenter son savoir-faire en la matière, par l’intermédiaire d’un groupe de travail spécialisé constitué pour renforcer la coopération et la communication entre les pays hôtes.

Le CoE et l’UE ont aussi conjugué leurs efforts dans le cadre du projet ProS4+ qui offre aux pays des « paquets d’assistance » sur mesure pour aider à la mise en place de la Convention de Saint-Denis. Une enquête sur les grands défis de la coopération policière internationale a par exemple été mise au point à l’attention du réseau européen des forces de police du football et sera menée à titre expérimental lors du tournoi de 2021.

La mesure du succès de la diplomatie sportive réside aussi dans l’enthousiasme d’autres régions à s’inspirer de nos bonnes pratiques. Notre projet « Qatar 2022 » atteste la pertinence de nos normes pour d’autres régions. S’appuyant sur la base solide de notre Convention, notre assistance juridique et la formation des professionnels chargés de gérer la sûreté et la sécurité du tournoi qui aura lieu au Qatar permettront au pays de renforcer sa législation et de bénéficier d’une expérience inestimable pouvant être transmise aux autres pays européens à l’avenir. La Convention de Saint-Denis est l’un des instruments dont dispose le CoE pour promouvoir un sport sûr, éthique et inclusif de manière à préserver et à développer son utilité sociale. Je suis convaincue que c’est en étant solidaire, en partageant et en promouvant les valeurs qui nous sont communes par la diplomatie sportive que nous continuerons de renforcer la crédibilité de l’Europe dans le secteur du sport.

Un article de SNEŽANA SAMARDŽIĆ-MARKOVIĆ, Directrice générale de la démocratie, Conseil de l’Europe, initialement paru dans la revue numéro 49 de Sport et Citoyenneté.