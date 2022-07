“Le drapeau tricolore a fait le tour du monde” : histoire du drapeau de la France

Le drapeau de la France compte parmi les plus connus au monde. Étendard de la Révolution française, Napoléon Bonaparte le porte jusqu’à Moscou et l’Empire colonial aux quatre coins du globe : de la Polynésie à l’Afrique Équatoriale en passant par le sud-est asiatique et les Caraïbes. Symbole des idéaux de la Révolution et des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de mérite qu’elle porte, le drapeau tricolore a inspiré bien des États en quête de changements politiques ou d’indépendance dans le choix de leurs propres drapeaux. Plus que n’importe quel autre drapeau au monde, le drapeau français est porté par une dimension universelle.

Le mystère de la naissance du drapeau français

Né durant la Révolution, le drapeau tricolore est à l’origine une cocarde que les révolutionnaires portaient généralement à la boutonnière. Les origines du choix des couleurs du drapeau tricolore restent encore un mystère. À charge à un historien de talent de découvrir les conditions de la naissance de l’étendard bleu-blanc-rouge. Ce qui est certain, c’est la symbolique des couleurs du drapeau et ses premières apparitions publiques. Parisien, le drapeau français l’est assurément ! C’est à Paris qu’il est né durant une révolution somme toute très parisienne. Le bleu et le rouge sont d’ailleurs les couleurs de la ville de Paris et ont cette signification sur le drapeau. Le blanc, pour sa part, symbolise la monarchie. L’union des trois couleurs par trois bandes verticales représente la parfaite harmonie entre le peuple parisien - par extension le peuple français - et son roi. Le drapeau français est donc techniquement anachronique depuis le 21 janvier 1793 et la décapitation de Louis XVI sur la place de la Concorde.

Si “l’alliance auguste et éternelle entre le monarque et le peuple” que souhaitait Lafayette ne s’est pas concrétisée, le drapeau tricolore a rapidement connu une autre symbolique bien plus puissante. Fièrement porté et brandit durant la Révolution, le drapeau tricolore que ce soit, sous sa forme d’étendard ou de cocarde, devient rapidement une représentation du progrès et d’idées politiques nouvelles. Le mystère sur ses origines laisse libre-court à des interprétations multiples sur sa symbolique, certains y voyant tout simplement les couleurs de la République et de la liberté. Le 15 février 1794, la bannière tricolore devient officiellement le drapeau national de la France à la suite de son adoption et de sa définition dans la loi par la Convention nationale. Le drapeau français passe ainsi du microcosme parisien à la France entière et presque du même coup à l’Europe dans son ensemble.

Un drapeau plusieurs fois menacé de disparition

Le drapeau tricolore ne fait cependant pas l’unanimité immédiatement, victime du XIXe siècle, très perturbé politiquement, il est sans cesse remplacé et remis en question. Immédiatement après la défaite de Napoléon à Waterloo, il est remplacé par le drapeau blanc de la restauration monarchique. De 1815 à 1830, le drapeau tricolore disparaît avant de renaître à nouveau dans la révolution. Lors des journées du 27,28 et 29 juillet 1830 connues comme les “Trois glorieuses” le drapeau tricolore est levé fièrement par les révolutionnaires comme signe de ralliement républicain face au règne absolutiste de Charles X, successeur de Louis XVIII. L’accession au trône de Louis-Philippe, “roi des Français”, tenant d’une monarchie parlementaire et soutenu par Lafayette voit le retour du drapeau tricolore comme drapeau national. À nouveau, le drapeau symbolise le lien entre le roi et son peuple. Cependant, la concorde ne dure pas, et une autre révolution, celle de 1848, vient remettre en question le choix du drapeau tricolore.

Marqué par une grave crise économique, sociale et politique, le royaume de France dirigé par Louis-Philippe est l’objet d’une nouvelle révolution. Les misérables et les libéraux demandent une nouvelle république et brandissent non pas le drapeau bleu-blanc-rouge mais le drapeau rouge. Isolé, ne parvenant pas à rétablir le calme, refusant l’usage de la force, Louis-Philippe est contraint d’abdiquer, le 25 février 1848. La Deuxième République est proclamée par Alphonse de Lamartine.

Cette révolution a été menée par des groupes très hétérogènes et a été marquée, pour la première fois, par les idées socialistes. La Deuxième République proclamée par Alphonse de Lamartine est une république bourgeoise, imposée dans l’urgence, elle ne fait pas l’unanimité notamment chez les ouvriers, qui, à nouveau, se révoltent en juin 1848. Contrairement à Louis-Philippe, la République n’hésite pas à user de la force : 5.700 ouvriers et parisiens sont tués par la répression du gouvernement. Les journées de juin marquent une rupture entre deux idées de la République : l’une libérale et bourgeoise, l’autre démocratique et sociale dont la commune de Paris en 1871 fut l’expérience la plus aboutie.

De cet événement, un nouveau drapeau s’est imposé : le drapeau rouge. En 1848, il s’en faut de peu qu’il ne remplace le drapeau tricolore, l’écrasante majorité des manifestants souhaitant voir le drapeau rouge devenir drapeau national. Sans l’intervention et le discours de Lamartine pour le drapeau tricolore, celui-ci aurait été remplacé ; s’avançant vers les manifestants depuis le balcon de l’Hôtel-de-Ville il déclare : “ [...] le drapeau tricolore a fait le tour du monde, avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. [...] Si vous m’enlevez le drapeau tricolore, sachez-le bien, vous enlevez la moitié de la force extérieure de la France, car l’Europe ne connaît que le drapeau de ses défaites et de nos victoires dans le drapeau de la République et de l’Empire. En voyant le drapeau rouge, elle ne croira voir que le drapeau d’un parti ; c’est le drapeau de la France, c’est le drapeau de nos armées victorieuses, c’est le drapeau de nos triomphes qu’il faut relever devant l’Europe. La France et le drapeau tricolore, c’est une même pensée, un même prestige, une même terreur au besoin pour nos ennemis.” Le drapeau tricolore reste le drapeau national, il ne sera plus contesté par aucun autre événement, exception faite de la parenthèse de la commune de Paris.

Un drapeau universel ?

Le bleu-blanc-rouge a fait, dès 1792, le tour de l’Europe. Face aux armées coalisées, il est porté fièrement sur les fronts allemands et italiens. Le 21 septembre 1792, à Valmy, il sauve la France d’une invasion qui aurait mis fin à la Révolution. Le drapeau tricolore devient un symbole national, portant les valeurs de progrès de la Révolution. L’Empire le conduit à travers toute l’Europe jusqu’en Russie, en Égypte et au Levant. Pour les peuples opprimés par les empires comme les Polonais ou les Italiens, il est aussi un symbole de libération et d’arrivée des idées nouvelles de liberté, d’égalité et de mérite. Plus tard, au travers de l’Empire colonial, le drapeau tricolore fait le tour du monde, rassemblant autour de lui “une plus grande France”. L’étendard bleu-blanc-rouge devient universel, flottant sur tous les continents : de l’Océan Antarctique au Pacifique en passant par l’Afrique, l’Asie et l’Amérique.

Le drapeau tricolore inspire le drapeau italien qui devient lui aussi tricolore en 1796 à la suite de l’invasion napoléonienne. Le vert-blanc-rouge fut conservé lors de la naissance de l’Italie en 1861. Il inspire également le drapeau de la Belgique qui adopte la disposition verticale en 1832 à la suite de son indépendance. L’Irlande, également, dès 1830 utilise comme drapeau national face au Royaume-Uni, un drapeau tricolore, vert-blanc-orange, en mémoire de la Révolution française. Andorre en adopte la disposition et les couleurs qui sont l’union de celles de la France et de la Catalogne. La Roumanie et la Moldavie en reprennent la disposition par bandes verticales. Moins connu enfin, le drapeau norvégien choisit d’ajouter la couleur bleue à son drapeau - qui était alors presque le même que le Danemark - en hommage au bleu du drapeau français, symbole de liberté. Le drapeau tricolore vit donc à travers toute l’Europe inspirant, durant le XIXe siècle, bien des nations.

En Afrique : la Côte-d’Ivoire, le Sénégal, le Mali et surtout le Tchad reprennent la disposition en trois bandes verticales du drapeau français, le Tchad en reprend même les couleurs. La République Centrafricaine rend aussi hommage au drapeau français en reprenant sur son étendard, les couleurs tricolores. En Amérique latine, Cuba adopte, en 1849, un drapeau aux couleurs bleu-blanc-rouge en mémoire de la Révolution et des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Les drapeaux du Costa Rica, du Chili et du Paraguay s’inspirent aussi du drapeau français et des valeurs portées soit par la Révolution de 1789 soit par celle de 1848. Enfin, nombre d’États américains et canadiens comme Terre-Neuve, le Québec, l’Iowa, la Louisiane ou de villes comme New-York ou Kansas City s’inspirent du drapeau de la France.

Les origines du drapeau tricolore sont mystérieuses, symbolisant à l’origine l’union du peuple de Paris et de son roi, l’Europe et le monde n’en retiendront que le symbole de la Révolution, du progrès et des idées nouvelles, portées par la République et l’Empire : la liberté, l’égalité et la fraternité. Devenu symbole de libération, il est adopté par le monde entier et devient plus que n’importe quel autre drapeau au monde, une bannière universelle. Flottant de par la France ou de par l’inspiration qu’il a été pour nombre d’États, sur tous les continents, l’étendard tricolore est universel. La France, par l’héritage de la Révolution, par la mémoire de son drapeau, rayonne au-delà de ses frontières car le soleil ne se couche aujourd’hui jamais sur les trois bandes et les trois couleurs du drapeau français.