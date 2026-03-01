Le fédéralisme européen est en pleine crise : cessons de condamner les autres et commençons à nous regarder nous-mêmes !

Face à la progression inexorable du populisme de droite et à l’ascension d’une nouvelle gauche autoritaire, le fédéralisme européen vacille au bord de la crise. D’un autre côté, les valeurs intégrationnistes qu’il incarne sont plus importantes que jamais. La guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, la menace imminente de la Chine, et Donald Trump qui sape l’ordre mondial libéral de l’intérieur : l’unité européenne et un renforcement de la coopération régionale devraient être à l’ordre du jour – mais nous en sommes loin. Cependant, alors que les acteurs progressistes peinent à réagir, ils ont eu trop vite tendance à pointer du doigt les autres alors qu’ils devraient d’abord interroger leurs propres responsabilités.

Les récentes élections législatives en République tchèque ont suivi un schéma devenu tristement prévisible : la droite populiste emmenée par Andrej Babiš a remporté une victoire écrasante ; et si les forces extrémistes ont été contenues, les progressistes pro-européens, eux, ont été laminés. Il est certain que Babiš n’est pas un extrémiste. Mais sa rhétorique populiste, sa dépendance intérieure à l’égard d’anti-européens radicaux, et sa potentielle alliance future avec Viktor Orbán ne présagent rien de bon pour l’avenir de l’Europe. Il n’est donc pas surprenant que la réaction des acteurs pro-européens ait été aussi rapide que sans ambiguïté. Ainsi, les Jeunes Fédéralistes Européens ont averti que « nous ne pouvons pas laisser les amis de Poutine creuser davantage le fossé qui sépare notre Union et propager leur ultra-nationalisme qui nous affaiblira tous ».

De telles réactions se comprennent. Elles traduisent une frustration légitime à l’égard du climat nationaliste qui domine notre époque. Pourtant, elles restent terriblement insuffisantes. Après tout, elles n’abordent pas la question la plus décisive : pourquoi les pro-européens n’ont-ils pas relevé le défi politique posé par les populistes de droite ? Poser cette question ne veut pas dire que les pro-européens sont seuls responsables de la montée de la droite. Il s’agit plutôt de suggérer que, aussi déconcertant que puisse être le moment politique actuel, cela ne devrait pas nous conduire à la paralysie mais à l’autoréflexion critique. Ainsi, alors que le fédéralisme européen – et plus largement l’agenda progressiste qu’il incarne – est en crise, nous devrions faire une pause et demander : quelle part de responsabilité les acteurs progressistes portent-ils eux-mêmes pour provoquer, ou du moins exacerber, cette crise ? Trois erreurs me viennent à l’esprit.

Première erreur : négliger les émotions

C’est devenu presque un truisme que nous vivons dans un monde interconnecté où aucune nation ne peut résoudre seule un problème urgent. Changement climatique, guerres interétatiques et pandémies mondiales : ce ne sont là que quelques-uns des problèmes contemporains qui nécessitent une action collective internationale urgente. Dans ce contexte, le cri populiste de fermer les frontières, de prioriser la prise de décision nationale et de s’accrocher à la souveraineté nationale semble non seulement controversé – mais carrément irrationnel. Mais insister, comme le font certains acteurs pro-européens, sur le fait que l’euroscepticisme est principalement un symptôme d’irrationalité, de raison humaine dévoyée, et que la réponse à cela réside dans la persuasion rationnelle, c’est passer à côté d’un point fondamental : la politique n’est pas, et ne sera jamais, purement rationnelle. Et même si c’était le cas, qualifier les partis populistes, et une grande partie de leurs électeurs, comme irrationnels n’est pas une bonne idée. En tant que tel, la tendance à présenter le sentiment anti-européen en termes essentiellement épistémiques (c’est-à-dire basés sur la connaissance) est intrinsèquement problématique. Malheureusement, les partis pro-européens sont coupables de cette tendance depuis bien trop longtemps.

La politique, alors, concerne les émotions tout autant qu’elle concerne l’échange rationnel. En d’autres termes, c’est un espace où s’expriment les peurs et les colères autant qu’un domaine de débat raisonné. Et il serait illusoire de penser qu’elle pourrait fonctionner autrement. Pour éviter tout malentendu, je ne plaide pas ici pour la tromperie délibérée. Je ne dis pas non plus que nous devrions manipuler ou exploiter les émotions des gens. Ce que je dis, c’est que la politique est inimaginable, voire vide, sans les passions. Trop souvent, les pro-européens négligent ce point simple. Ils apparaissent à la télévision, affirmant que la coopération plus étroite est la réponse rationnelle aux problèmes de notre temps, et que même si les gens peuvent craindre une intégration européenne plus étroite, cela leur sera finalement bénéfique. Par exemple, à l’approche du référendum sur le Brexit, la campagne en faveur du maintien dans l’Union européenne a souvent fait appel à des analyses coûts-bénéfices concernant le lien entre le PIB et l’adhésion à l’UE, ce qui faisait apparemment du maintien dans l’Union le choix le plus rationnel. En revanche, ils ont évité des sujets tels que la souveraineté ou l’immigration par crainte qu’ils ne soient trop chargés émotionnellement. Cependant, cela ignore le fait que les gens doivent être à la fois rationnellement convaincus et émotionnellement mobilisés pour soutenir une cause politique. Les gens doivent savoir ce qui est juste et bon, mais ils ont également besoin d’être motivés pour agir en fonction de cette compréhension. L’un ne va pas sans l’autre. Comme l’affirme la théoricienne politique Chantal Mouffe, les mouvements politiques devraient « offrir non seulement des politiques mais aussi des identités qui peuvent aider les gens à donner un sens à ce qu’ils vivent tout en leur donnant de l’espoir pour l’avenir ». Autrement dit, les gens ont besoin non seulement d’arguments rationnels mais aussi d’histoires émouvantes qui les aident à comprendre notre monde moderne chaotique. Les pro-européens sont convaincus qu’ils offrent les arguments les plus convaincants, et à juste titre. Mais jusqu’à présent, ils ont tout simplement perdu le jeu de la mobilisation émotionnelle. Ainsi, en s’adressant principalement à la raison des gens, les fédéralistes ont jusqu’à présent trop peu su proposer des récits porteurs d’émotion. Ils ont laissé le terrain émotionnel à la droite, lui permettant d’exploiter les peurs et les colères naturelles des gens au service de son agenda régressif. Il est grand temps que cela change.

Évidemment, cela ne devrait pas signifier attiser et renforcer les sentiments de colère, d’envie et de dégoût des gens, ni la peur qui les alimente souvent, à des fins politiques. C’est la stratégie des populistes, par laquelle ils ont récemment instauré une véritable « monarchie de la peur ». Au lieu de cela, nous devrions reconnaître les émotions des gens, y répondre sincèrement et tenter de les transformer en sentiments d’espoir, de confiance et d’amour de la justice qui catalyseront notre projet politique et motiveront les gens à agir en conséquence. Ne vous y trompez pas, il ne s’agit pas d’une tâche facile. Cela nécessitera de changer notre rhétorique et de nous attaquer aux structures inéquitables qui perpétuent les peurs des gens. Car trop de gens en Europe souffrent encore de conditions matérielles difficiles qui favorisent naturellement la peur, la colère et l’envie. Mais les exemples de Nelson Mandela ou de Martin Luther King, qui ont été guidés par cet esprit d’espoir dans des circonstances infiniment plus difficiles que les nôtres, montrent que cela est éminemment possible.

À l’avenir, les fédéralistes devraient donc peut-être consacrer moins de temps aux documents politiques et davantage à la diffusion d’histoires émouvantes. Ils devraient oser s’exprimer avec plus de passion sur les problèmes urgents de notre époque, répondant ainsi de manière appropriée aux peurs des gens. Cela implique de créer des histoires émotionnelles tout en respectant les attachements émotionnels déjà existants des gens, y compris envers des choses comme l’État-nation. Nous devons démontrer que notre programme est compatible avec ces attachements émotionnels et qu’il ne les rejette pas. Car ils sont, et continueront probablement d’être, une source de motivation importante pour inciter les gens à cultiver l’amour civique et le sens de la justice. Quoi qu’il en soit, nous devons prendre conscience qu’en négligeant largement les émotions au profit d’un débat rationnel, nous avons contribué à notre propre crise.

Deuxième erreur : présenter l’anti-européanisme sous un angle moral

La montée du populisme de droite et de l’autoritarisme de gauche est une source d’inquiétude. En effet, ces deux s’opposent à des valeurs fondamentales, telles que l’ouverture et la coopération transnationale, sur lesquelles repose en grande partie le projet européen. Plus largement, les deux érodent des idéaux moraux importants que sont la tolérance et le respect mutuel, sur lesquels doit se fonder toute politique inclusive. En les confrontant, nous pouvons donc être tenté de les considérer non pas comme des adversaires politiques, mais comme des forces à condamner moralement. L’appel de la JEF-Europe à bloquer les « acolytes de Poutine » et leur « ultra-nationalisme » en est un exemple. Ici, les attitudes anti-européennes sont considérées comme un échec moral qu’il faut combattre par une opposition plus ferme. Je tiens à préciser que je considère cette description comme globalement correcte. Mais elle exprime un problème plus profond : elle présente les adversaires politiques et, indirectement, leurs électeurs comme moralement rétrogrades, ce qui risque de couper d’importants canaux de débat politique et de pousser les électeurs encore plus profondément entre les mains des populistes. Ce faisant, elle incite à se concentrer uniquement sur la rhétorique toxique des populistes, ce qui nous empêche d’analyser sobrement les griefs plus profonds qui l’animent. Il est donc rarement judicieux de présenter l’adversaire politique comme moralement rétrograde. Prenons l’exemple célèbre de l’ancienne candidate démocrate Hillary Clinton, qui avait qualifié la moitié des partisans de Trump de « panier de déplorables ». Ceci est, bien sûr, au moins d’un ordre de grandeur plus provocateur que la déclaration de JEF-Europe. Un problème immédiat avec les deux, cependant, est que même s’ils avaient raison, s’engager dans une rhétorique moralisante vis-à-vis des partisans d’autres partis a peu de chances de rallier des électeurs. Au contraire, cela est susceptible de provoquer des réactions de résistance, alimentant la polarisation politique que nous devons atténuer. Les gens n’aiment tout simplement pas être pris de haut - aussi justifiée que soit l’indignation morale du camp adverse.

Quelle est la solution ? Bien sûr, we ne devrions pas abandonner nos principes moraux ; nous ne devrions pas sacrifier les valeurs fédéralistes au profit d’une politique de pouvoir sans scrupules. Il s’agit encore de la stratégie populiste, que nous ne devrions pas imiter. Mais nous devrions veiller à ne pas diaboliser leurs partisans et à ne pas les présenter comme moralement inférieurs. Cela ferme en effet la voie au dialogue et à l’introspection qui sont importants pour faire avancer le projet européen. Plutôt que de présenter l’anti-européanisme en termes moraux, nous devrions l’aborder en termes politiques qui traduisent de manière convaincante et émotionnelle la pertinence des solutions pro-européennes. Ne devenons pas complaisants en croyant que nous détenons la supériorité morale. Engageons-nous plutôt dans une confrontation politique, avec passion et des arguments solides.

Troisième erreur : présenter l’anti-européanisme comme un problème d’ingénierie

Jusqu’à présent, vous pensez peut-être que je crois les pro-européens incapables d’autocritique. C’est partiellement vrai, mais en grande partie faux. Les pro-européens sont conscients des nombreux déficits systémiques de l’UE et ont appelé à maintes reprises à des réformes significatives. Par exemple, la JEF appelle à surmonter les déficits démocratiques existants, à restructurer les institutions obsolètes et à réformer les traités européens. Soyons clairs : la révision des traités est d’une importance capitale et constitue, à bien des égards, un élément indispensable pour une Europe plus équitable. Mais nous ne devrions pas y voir une panacée. Plus précisément, il est dangereux de considérer l’euroscepticisme comme une sorte de problème d’ingénierie qui pourrait être résolu par de meilleurs traités. Certes, une partie de l’euroscepticisme actuel découle d’institutions et de traités européens obsolètes qui renforcent l’idée d’une « bulle bruxelloise » déconnectée des préoccupations et des moyens de subsistance des citoyens ordinaires. Cependant, le problème est que, aussi importante que soit la révision des traités, elle demeure une entreprise largement technocratique, pilotée par des élites hautement instruites et politiquement influentes.

De ce fait, elle ne dispose pas du potentiel nécessaire pour fédérer les gens autour d’un projet émotionnel qui touche autant leurs cœurs que leurs esprits. Considérer la politique européenne comme une quête visant à réviser les traités juridiques et réformer les institutions politiques est donc, là encore, insuffisant. En effet, une telle action doit être précédée par la mobilisation d’un mouvement citoyen plus large, capable de fournir l’élan démocratique nécessaire à un tel changement ; un mouvement qui parle aux émotions des gens, qui ne craint pas le conflit et qui, convaincu de ses valeurs morales, ne recule pas devant la confrontation politique.

Alors que les eurosceptiques populistes continuent de progresser sur le terrain politique, il est temps de relever leur défi. Ce faisant, toutefois, nous ne devons pas seulement les condamner - nous devons aussi porter un regard lucide et critique sur nous-mêmes.