La mort de Jürgen Habermas a privé le monde de l’un de ses plus grands intellectuels publics. Après avoir consacré plusieurs décennies à la défense du fédéralisme européen, il fut salué comme un visionnaire, mais critiqué vers la fin de sa vie pour ce que beaucoup considéraient comme une forme de naïveté à l’égard de la Russie. Son héritage demeure celui d’un penseur à la fois extraordinaire et complexe. Lorsqu’il s’est éteint le 14 mars, l’Allemagne et l’Europe ont perdu l’un de leurs philosophes les plus influents.

À travers ses travaux sur la délibération et le discours, Habermas a étudié la manière dont les individus pouvaient parvenir à un accord par la communication plutôt que par la violence. Cependant, il n’était pas seulement un universitaire. Pendant des décennies, il a défendu un approfondissement de l’intégration européenne dans des essais, des articles de presse et des conférences publiques. Le magazine allemand Der Spiegel l’a un jour qualifié de « dernier Européen », tandis que The Guardian a souligné qu’il débattait de « l’avenir d’un continent qui devait être reconstruit non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan éthique ».

L’avenir de l’Europe est demeuré une préoccupation centrale tout au long de la carrière de Habermas. Mais à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il a publié deux essais controversés dans le journal Süddeutsche Zeitung. Tout en soutenant le droit de l’Ukraine à se défendre, il a soutenu que l’Europe devait également chercher à parvenir à un règlement négocié avec la Russie.

Ses détracteurs l’ont accusé de sous-estimer la menace représentée par Vladimir Poutine et d’abandonner les valeurs qu’il avait consacrées des décennies à défendre. Pour certains, sa position ressemblait à une trahison du projet européen. Pourtant, la prise de position de Habermas s’inscrivait dans la continuité d’un engagement de toute une vie en faveur du pacifisme. Plus encore, son pacifisme et son fédéralisme étaient profondément liés et indissociables.

L’Europe comme moyen de contenir le nationalisme

Né en 1929, Habermas a connu le nazisme et la Seconde Guerre mondiale durant sa jeunesse. Ces expériences ont façonné à la fois son pacifisme et sa profonde méfiance à l’égard du nationalisme. Dans le European Law Journal, il a soutenu que l’Union européenne devait évoluer vers une « démocratie transnationale ». Selon lui, l’intégration européenne était nécessaire pour ancrer fermement l’Allemagne dans l’Europe et empêcher tout retour à des ambitions hégémoniques.

Habermas ne rejetait pas toutes les formes d’identité nationale. Il défendait ce qu’il appelait le patriotisme constitutionnel : une fidélité aux institutions démocratiques et aux principes constitutionnels plutôt qu’à l’appartenance ethnique, à la langue ou à la religion. L’intégration européenne était donc, selon lui, un moyen de préserver la démocratie tout en limitant les dangers d’un nationalisme exclusif.

Cette perspective reflétait toutefois une expérience proprement ouest-européenne. Comme l’ont souligné des chercheurs tels que Stefan Auer, de nombreux Européens de l’Est associent le nationalisme non pas à l’agression, mais à la libération de la domination soviétique. Des historiens comme Timothy Snyder ont soutenu que Habermas négligeait souvent cette dimension. Néanmoins, le nationalisme est resté au cœur de sa réflexion sur les raisons pour lesquelles l’Europe avait besoin d’une intégration politique plus approfondie.

L’Europe et un ordre mondial cosmopolite

Habermas estimait qu’une paix durable nécessitait que le droit international devienne véritablement contraignant. Il imaginait un ordre international situé quelque part entre une fédération d’États et un gouvernement mondial, capable de prévenir les conflits grâce à des institutions juridiques communes. Fait intéressant, il prenait souvent davantage l’Organisation des Nations unies que l’Union européenne comme modèle d’un tel ordre.

Pourtant, Habermas a fini par considérer l’intégration européenne comme une étape essentielle vers cet objectif plus large. Initialement sceptique face à ce qu’il craignait de voir devenir un simple projet économique, il a adopté une vision plus favorable de l’Union européenne à la fin des années 1980. Il soutenait que l’Europe représentait quelque chose de plus profond qu’une simple coopération économique : une transformation de la manière dont étaient conçues la souveraineté, les conflits et la communauté politique.

Cela a également influencé la vision de Habermas en matière de politique étrangère. Bien qu’il ait soutenu l’intervention de l’OTAN au Kosovo, il est devenu de plus en plus critique à l’égard de l’unilatéralisme américain, notamment pendant la guerre en Irak. En réponse, il a plaidé en faveur d’une politique étrangère européenne plus forte et plus cohérente.

L’Europe comme ultime espoir face à la guerre

Pour Habermas, l’Union européenne représentait une réalisation unique : un espace politique dans lequel la guerre et les rivalités nationalistes n’étaient plus considérées comme des éléments normaux des relations internationales. Cette conviction explique son inquiétude face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il considérait cette guerre comme une dangereuse régression par rapport aux leçons juridiques et politiques que l’Europe avait tirées après 1945.

Alors que la génération ayant connu la Seconde Guerre mondiale disparaît, Habermas craignait que les leçons de cette époque ne s’effacent également. Il restait convaincu que le fédéralisme européen, la démocratie post-nationale et un droit international plus fort offraient la meilleure protection contre la répétition des erreurs du passé.

En 2011, Habermas avertissait dans Der Spiegel : « Si le projet européen échoue, alors se pose la question de savoir combien de temps il faudra pour retrouver le statu quo ». Ses dernières années ont été marquées par un pessimisme croissant, ce qui explique peut-être ce que beaucoup ont considéré comme son angle mort concernant la Russie. Mais son message central reste aujourd’hui encore d’une grande pertinence. Le projet européen est confronté à des défis venant de nombreuses directions, y compris de la part de ses alliés traditionnels. Mais l’héritage de Habermas nous rappelle que le désaccord ne doit pas conduire à la paralysie. La voie vers une Europe plus forte impliquera inévitablement des conflits et des débats. Pour lui, cela n’a jamais été une raison de cesser de dialoguer les uns avec les autres. C’était précisément pour cela que le dialogue avait de l’importance.