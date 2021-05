Le Fennec Riyad Mahrez part à la conquête de l’Europe

Une finale de Coupe d’Europe 100% anglaise ! Manchester City s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions après avoir éliminé le Paris Saint-Germain et affrontera le club de Chelsea. Pour conquérir le Graal européen, City s’appuiera sur l’international algérien Riyad Mahrez, auteur de trois buts contre le PSG (un en demi-finale aller et deux au retour). Avec Riyad Mahrez, le football algérien est de nouveau sous les projecteurs.

La football algérien peut en effet se targuer de plusieurs glorieux exploits. Les footballeurs de la Révolution, les épopées de l’équipe nationale d’Algérie lors du Mondial 1982 en Espagne avec le fameux match RFA - Algérie, et lors du Mondial 2014 au Brésil au cours duquel les Fennecs, qualifiés de "héros", avaient été éliminés de justesse par l’Allemagne, future gagnante du Mondial, en huitième de finale. N’oublions pas également les victoires de l’Algérie en Coupe d’Afrique des Nations en 1990 et 2019. Aujourd’hui, le joueur international Riyad Mahrez part à la conquête de l’Europe et également du Ballon d’Or, ses trois buts faisant désormais partie de l’Histoire de Manchester City et des Coupes d’Europe de football.

L’Angleterre après la France

La réussite de l’international algérien Riyad Mahrez est exceptionnelle en Angleterre depuis plusieurs années, tant à Manchester City que précédemment à Leicester. Ce qui rejaillit sur le football algérien. Riyad Mahrez a par ailleurs la chance d’avoir comme entraîneur le célèbre espagnol Pep Guardiola, ancien coach du FC Barcelone et du Bayern de Munich. Cette réussite de Riyad Mahrez prouve la grande qualité du football algérien et de ses footballeurs expatriés. Comme nous l’expliquons dans notre ouvrage « Le sport et l’Europe-les règles du jeu » (Territorial éditions), les migrations des joueurs sont bénéfiques et profitent aux joueurs, aux clubs et aux équipes nationales.

Riyad Mahrez qui est en Premier League, un des championnats les plus prestigieux au monde, côtoie à Manchester City, outre Pep Guardiola, des joueurs de diverses nationalités, par exemple, anglaise, brésilienne, portugaise, hollandaise, ukrainienne, française, allemande, espagnole, belge, argentine…sans oublier des adversaires prestigieux. Manchester City, c’est bien une équipe internationale et son objectif est de s’imposer au niveau européen.

Riyad Mahrez a obtenu le titre de meilleur joueur en Angleterre il y a quelques années, en 2016, après avoir remporté le titre de champion avec Leicester. "Voir Riyad Mahrez élu meilleur joueur de Premier League, c’est forcément une grosse satisfaction pour le HAC mais aussi une grosse fierté de voir ce joueur passé par le centre de formation havrais au sommet du football", précisait alors le Havre AC, premier club professionnel français et ancienne équipe du prodige, dans un communiqué le 27 Avril 2016 [1]. Notons que lorsque Riyad Mahrez a gagné la Coupe d’Afrique de Nations en juillet 2019 avec l’Algérie, le coach des Fennecs Djamel Belmadi présentait la particularité d’avoir évolué sous les couleurs de Manchester City lorsqu’il était joueur.

Les exploits de Rabah Madjer au Portugal

Avant Riyad Mahrez en Angleterre, un autre algérien, Rabah Madjer, a été étincelant au FC Porto (Portugal). Outre ses exploits avec l’équipe d’Algérie, Rabah Madjer a été extrêmement performant au FC Porto. Il a éclaboussé de sa classe la finale de la Champions League en 1987 contre le Bayern de Munich (victoire du club portugais 2 à 1) avec sa fameuse talonnade, encore dans toutes les têtes. L’exposition « Foot et Monde arabe » à l’Institut du Monde Arabe à Paris a rendu hommage en 2019 à la talonnade de Rabah Madjer et également à l’équipe du FLN sur la route de l’indépendance de l’Algérie.

Des joueurs algériens en France

Nous terminerons cette tribune par la France dont les clubs ont accueilli des joueurs algériens. Par exemple, au PSG, Salah Assad, Mustapha Dahleb, Ali Benarbia qui a porté également les couleurs de Manchester City… Finissons par Marseille, cité où je réside pour évoquer le célèbre Président Ahmed Ben Bella. Avant d’être le premier Président de l’Algérie indépendante, Ahmed Ben Bella a joué à l’Olympique de Marseille. Et il s’est notamment illustré en marquant un but lors de la victoire 9 à 0 contre Antibes en Coupe de France en Avril 1940.