Le Parlement européen va-t-il sortir du « Moyen-Age » ?

Étudiant en Droit et engagé pour une Europe fédérale. Passionné de culture, de politique et d’Histoire, et plus particulièrement par la péninsule italienne et par l’Europe centrale. Rédacteur passionné au Taurillon !

Student in Law and engaged for a federal Europe. Passionate about culture, politic and History and above all about the italian peninsula and central Europe. Impassionned editor for Le Taurillon !