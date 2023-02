Le Pass Interrail : les Européens en voyage !

Le Pass Interrail est un pass qui permet à tous les Européens de voyager dans 33 pays du continent avec le même billet. Ces 33 pays sont les États membres de l’Union européenne et quelques autres pays frontaliers (l’Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Serbie et la Turquie). L’Union européenne tente à travers ce pass de faire découvrir l’Europe à ses citoyens, et de promouvoir une autre façon de voyager.

Un « rail road trip » en Europe

Ce Pass Interrail propose une nouvelle vision du voyage en Europe. L’idée est donc de faire découvrir l’Europe par le train. Ce pass permet de débloquer un certain nombre de jours de voyage en train sur l’application dédiée, Rail Planner. Il est ainsi possible de voyager dans tous les trains des 33 pays proposés, et de réserver des trajets en train dans un nombre de journées limité, sans avoir à payer les billets (sauf certaines conditions).

Ce pass invite le voyageur à sillonner l’Europe de la manière la plus libre et spontanée possible. Il n’y a pas besoin de planifier ses vacances, l’intérêt du pass est d’être valable pendant 11 mois, et chacun des jours de trajet disponible sur le pass peut être pris au dernier moment.

Et pour les jeunes ?

Les jeunes sont le public cible du Pass Interrail. Et pour cela, l’Union européenne offre environ 35000 pass aux Européens de 18 ans à travers le concours DiscoverEU.

Ce programme est associé à Erasmus+ dans le but de faire découvrir aux plus jeunes l’Europe dans toutes ses langues, traditions, cultures et paysages. Ce voyage permet aux sélectionnés du concours d’acquérir de l’indépendance et d’élargir leur vision sur le monde.

DiscoverEU est pour les jeunes de 18 ans une opportunité de grandir. Depuis son lancement, le programme DiscoverEU a permis à plus de 60 000 jeunes de parcourir l’Europe en long, large et en travers, en espérant que chacun de ces nouveaux vagabonds sortent nourris des expériences qu’ils ont pu vivre dans les différents pays européens.

“Quelle expérience !” : L’expérience de Justine et Emilien

Justine et Emilien sont deux étudiants, l’une bisontine, l’autre lillois. Ils ont pu profiter du programme DiscoverEU l’année de leurs 18 ans. Leur voyage les a amenés à traverser l’Europe jusqu’à Varsovie, en passant par de nombreuses capitales européennes comme Amsterdam ou Vienne.

Ils m’ont partagé leur périple ferroviaire, leurs expériences et ce qu’ils vont en retenir. Ils m’ont expliqué avoir été “marqué et dépaysé par la visite des différents pays”. Cette aventure restera “gravée dans leur mémoire”.

Pour s’imprégner au mieux des cultures des pays dans lesquelles ils évoluaient, ils m’ont confié ne pas avoir de but précis dans leur séjour, même s’ils avaient les monuments principaux de chaque ville en ligne de mire.

Par exemple, la porte de Brandebourg et le mur de Berlin étaient dans leurs objectifs… Mais se perdre en déambulant dans les rues de Berlin, puis de Varsovie, puis de Vienne leur était bien plus agréable. Leur voyage se résume en un mot : découvrir. Ils assurent avoir été subjugués par les changements de culture au passage de chaque frontière, et par la marque encore présente de l’Union soviétique sur l’architecture polonaise par exemple.

Ce voyage a aussi été l’occasion de faire des rencontres. Leur voyage a pris place alors que les réfugiés ukrainiens affluaient en Europe. Ils se souviennent de femmes ukrainiennes et leurs enfants voyageant entre l’Allemagne et la Pologne à la recherche d’un logement stable. Celles-ci leurs avaient raconté leurs contraintes de changer de lieu d’hébergement tous les quinze jours. Ils ont par la suite eu l’occasion de rencontrer un américano-taiwanais, venu en Pologne aider des Ukrainiens à trouver des billets d’avion pour le Canada (où se trouve une grande communauté ukrainienne).

Loin d’être seulement du tourisme, voyager en train permet de se confronter aux réalités sociales. Emilien raconte avoir été interpellé par le traitement réservé aux migrants étant montés clandestinement dans les trains, et particulièrement à la différence de considération entre Ukrainiens et Syriens ou Afghans. DiscoverEU leur a permis de se confronter au monde, de découvrir la richesse culturelle en Europe pendant près de trois semaines.

Vraiment que pour les jeunes ?

Non ! Le Pass Interrail est pour tout le monde, chacun peut s’en procurer un et profiter de tous ses avantages pour déterminer son voyage en Europe. Des tarifs préférentiels existent pour les moins de 27 ans et les plus de 65 ans. Une nouvelle preuve que l’Europe est pour tout le monde.