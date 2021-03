Le pont de l’Øresund : symbole de l’Europe de la mobilité

Une mégastructure européenne

Le pont de l’Oresundsbron a été conçu par l’architecte Georg Rotne. Il a été cofinancé par le mécanisme pour l’interconnexion de l’Union européenne. Régi par le règlement (UE) N° 1316/2013 établissant le « Mécanisme pour l’interconnexion en Europe – (MIE) » ou « Connecting Europe facility – (CEF) », il permet sur un programme 2014-2020, de préparer et de mettre en œuvre des projets d’intérêt commun dans le cadre de la politique en matière de réseaux transeuropéens dans les secteurs des transports, des télécommunications et de l’énergie. Le MIE soutient notamment la mise en œuvre des projets d’intérêt commun visant à développer et à construire de nouvelles infrastructures et de nouveaux services ou à moderniser des infrastructures et des services existants dans les trois secteurs précités. 33,7 milliards d’euros de budget sur la nouvelle période 2021-2027, dont pour les transports (25,81 milliards d’euros dont 11,3 milliards du Fond de cohésion).

Vous rêviez de traverser la Mer Baltique et vous n’étiez pas au courant, prenez bien soin d’essayer ce voyage. Le pont de l’Øresund est le plus grand du monde qui passe sous la mer pour une partie. Comme son ami le tunnel sous la Manche qui connecte la Grande-Bretagne et la France. Le tunnel Øresundsbron correspond à la partie immergé du passage reliant la Suède et le Danemark. Lorsqu’on traverse l’Øresundsbron, les voyageurs vont être amenés à voyager au-dessus de l’eau mais aussi sous terre. Une curiosité technologique et architecturale qu’on ne trouve nulle part hors Europe. Outre sa dimension gigantesque, il relie les deux pays par une île créée artificiellement grâce aux travaux d’aménagement du pont et du tunnel. Le pont part de la Ville de Malmö et rejoint donc l’île artificielle de Peberholm. Cette île accueille l’autoroute E20 à 4 voies sur 4 km, elle-même superposée à des voies ferrées doubles. Sa longueur est impressionnante (7,845 km dont 1092 m suspendus à 160 câbles). La partie surélevée parcourt plus de la moitié de la distance Danemark-Suède.

Øresund, lien nordique

Grâce à cette prouesse, ce pont est le symbole de la mobilité en Europe. Elle a interconnecté deux zones européennes et resserre les liens entre les pays Nordiques. Le pont reliant Malmö et Copenhague, entre le continent européen et la péninsule scandinave est tout simplement un concentré de technologie et d’audace. Il permet un mouvement de circulation de la population plus important. En effet, 40% de la population de Malmö n’est pas d’origine suédoise. La ville a gagné en attractivité et en tourisme et connait un véritable essor depuis les années 2000. Son centre historique méritait le détour mais désormais les touristes viennent visiter également le nouveau quartier écologique de Västrahammen pour découvrir des concerts, des expos... Mais la Covid à toutefois modifié la donne. En 2016, il est devenu le symbole de la fin de 60 ans de l’Union nordique des passeports (libre parcours entre pays scandinaves). Avec la crise migratoire qu’a pu connaître les pays du Nord de l’Europe, la Suède a mis en place un contrôle systématique de tous les véhicules et de tous les voyageurs passant par l’Øresundsbron en direction de Malmö. Ce contrôle n’est pas effectué au Danemark. Cependant, un tarif y a été instauré, de 30€ environ mais il varie selon votre moyen de locomotion.

La sécurité routière et l’accessibilité sur le pont de l’Øresund sont élevées. Mais les fermetures et les accidents liés aux conditions météorologiques ne sont pas impossibles, en attestent les images de camions se renversant sous l’effet du vent. Le pont de l’Øresund est une infrastructure essentielle entre le Danemark et la Suède. Durant la crise, tout a été mis en œuvre pour garantir un niveau de service efficace, en particulier sur le droit de passage avec les contrôles aux frontières, facilités par la collaboration entre les polices danoise et suédoise. C’est quoi la suite ? Assurer et améliorer continuellement l’accessibilité et la sécurité sur la liaison fixe Øresund. Responsabiliser et contribuer à la durabilité sociale, renforcer l’intégration et le commerce dans la région de l’Øresund. C’est également assurer une liaison accessible, efficace et sûre entre le Danemark et la Suède. Ce développement économique et social est dû en grande partie au Fonds de cohésion qui soutient les pays et régions dans le but de promouvoir la croissance, l’emploi et le développement durable et de minimiser les disparités entre les régions de l’Union européenne.

La Commission européenne a publié en juillet 2019 un livret intitulé ‘Investing in European Networks. Elle y présente les réalisations du programme à ce jour. Le programme CEF Transport soutenu par la Commission a pour objectif d’aider à moderniser le réseau transeuropéen de transport en finançant différents types d’actions innovantes et durables.