Alors que je me prépare à me rendre en Afrique du Sud en mai pour en apprendre davantage sur sa culture viticole, j’ai commencé à réfléchir au rôle que joue le vin dans mes propres traditions culturelles. La Géorgie, l’une des plus anciennes régions viticoles au monde, considère depuis longtemps le vin comme bien plus qu’une simple boisson. Il s’inscrit dans un rituel social connu sous le nom de supra , un banquet traditionnel au cours duquel une succession de toasts élaborés structure la réunion.

Dans ce cadre, le vin devient le moyen par lequel les récits sont racontés, les relations sont honorées et les discours se transforment en véritables performances d’esprit et de réflexion. Ainsi, l’étude des traditions viticoles d’un autre pays m’a amenée à examiner de plus près les miennes, en particulier la pratique géorgienne consistant à porter des toasts, où lever son verre devient une occasion de faire preuve de rhétorique, de faire vivre la mémoire et de s’exprimer collectivement.

La structure de la supra

Lors d’une supra, la succession des toasts est dirigée par un tamada, ou maître de cérémonie, qui guide le rythme de la réunion en introduisant chaque thème et en invitant les autres convives à l’approfondir. Le tamada ne se contente pas d’annoncer les thèmes ; il donne le ton et fait évoluer l’atmosphère tout au long de la soirée. Par l’ordre et le ton des toasts, il détermine si l’ambiance devient contemplative, humoristique, solennelle ou festive.

Une supra suit généralement une progression émotionnelle soigneusement construite : elle commence par des thèmes empreints de respect ou de spiritualité, comme la paix ou le souvenir, avant d’évoluer progressivement vers des réflexions plus personnelles et joyeuses sur l’amitié, l’amour et les personnes présentes. Dans ce sens, le tamada agit presque comme un chef d’orchestre ou un narrateur, modulant l’ambiance afin que la réunion passe naturellement de la solennité au récit et du rire à la célébration.

La musique joue un rôle central dans le maintien de ce rythme. Entre les toasts, les convives se mettent souvent à chanter, notamment des chants polyphoniques traditionnels géorgiens. Ces chants ne servent pas seulement à amuser ; ils renforcent les thèmes exprimés dans les discours et régulent le rythme émotionnel de la soirée.

Historiquement, la musique et les toasts étaient également étroitement liés aux rituels de séduction. Les jeunes hommes utilisaient parfois un toast comme une adresse poétique à une femme attablée, louant sa beauté, son caractère ou sa famille dans un langage qui s’apparentait presque à une performance lyrique. Le toast peut ensuite se transformer en chant, interprété soit par l’orateur, soit par d’autres participants, ce qui amplifie collectivement l’émotion exprimée. Parce que le chant polyphonique géorgien met l’accent sur l’harmonie entre plusieurs voix, il reflète la dynamique sociale de la supra elle-même : l’expression individuelle, soutenue et valorisée par le groupe.

Plutôt que de simples acclamations, les toasts géorgiens prennent souvent la forme de réflexions développées ou de courts discours, et les participants ne boivent généralement qu’une fois le toast terminé. Ces toasts suivent souvent des thèmes récurrents : se souvenir des défunts, rendre hommage aux parents et à la famille, célébrer les enfants comme l’avenir et accueillir les invités, autant d’éléments qui, ensemble, renforcent une culture de l’hospitalité et une identité partagée.

L’importance de la supra a également été reconnue à l’échelle internationale. En 2017, « The Georgian Traditional Supra » a été inscrite sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Elle a été reconnue comme un rituel social complexe associant nourriture, vin, récits, musique et toasts codifiés, dirigés par un tamada. La tradition est reconnue non seulement pour sa dimension cérémonielle, mais aussi pour la manière dont elle transmet, de génération en génération, des connaissances culturelles, des normes sociales et des pratiques rhétoriques.

Le toast comme performance sociale

Ce qui me frappe particulièrement, c’est que l’art géorgien de porter des toasts tient moins du simple toast que de la poésie improvisée. Cette pratique constitue une forme d’art oratoire, où le langage, l’humour et l’intelligence émotionnelle sont constamment mis en avant. Autour de la table, les discours font souvent l’objet d’une évaluation implicite, et la tradition peut se transformer en une compétition amicale d’éloquence.

En ce sens, la supra ne relève pas seulement de l’hospitalité, mais aussi de la performance. On pourrait presque imaginer deux maîtres de cérémonie essayant de se surpasser à travers des discours de plus en plus élaborés, moins dans une confrontation que dans une joute ludique autour de l’art de la parole.

Même en terminant d’écrire ce texte, je me rends compte que je suis peut-être tombée dans le même schéma rhétorique qu’un long sadghegrdzelo, ou toast géorgien. Ce qui devait être une brève explication s’est peu à peu transformée en quelque chose de plus réflexif et plus nuancé. C’est bien sûr exactement ainsi que fonctionne un toast géorgien. Il atteint rarement ce point immédiatement. Au contraire, il tourne autour de l’idée, pose le contexte, raconte une ou deux histoires et ce n’est qu’ensuite, après ce petit détour, qu’il lève enfin son verre.

En ce sens, l’art géorgien de porter des toasts révèle quelque chose de plus profond sur la culture elle-même. Un simple dîner devient une scène où se mêlent récits, esprit et, à l’occasion, une sympathique joute pour savoir qui saura s’exprimer avec le plus d’éloquence. Ce qui peut sembler de l’extérieur n’être qu’un rituel interminable est en réalité une forme de théâtre social, où le vin sert de médium et les mots deviennent la performance.

Et si cet essai finit par ressembler un peu à un toast lui-même, cela ne fait peut-être que confirmer le propos : passez suffisamment de temps autour de supras géorgiennes et, tôt ou tard, vous commencerez à vous exprimer sous forme de toasts.