Le Taurillon cherche des rédacteurs !

Le Taurillon est un magazine citoyen et multilingue traitant exclusivement des thématiques européennes. Transpartisan et entièrement collaboratif, nous sommes constamment à la recherche de rédactrices et rédacteurs pour faire vivre le débat européen. Rejoins-nous !

Les vacances d’été se déroulent tranquillement, le repos est bien mérité après une année des plus éprouvantes… Et pourtant, dès le mois de septembre, les affaires reprennent, tambour battant ! L’actualité et les grands débats européens n’attendent pas et c’est pour ça que nous profitons de ce mois d’août pour recruter nos futures grandes plumes !

Alors si tu aimes écrire des articles divers (analyses, tribunes, interviews, articles purement d’actualité) sur l’Europe, un sujet qui te passionne, n’hésite pas à nous contacter !

Mais au fait, c’est quoi Le Taurillon ? Créé en 2005 à la suite du référendum sur la Constitution européenne et rattaché à l’association Les Jeunes Européens – France, nous sommes un média d’opinion en ligne de référence sur les différentes thématiques continentales, auxquelles nous apportons toujours une grille d’analyse pro-européenne et fédéraliste. À ce titre, nous poursuivons un double objectif : faire de la pédagogie sur l’Europe (via nos nombreux articles et analyses sur l’actualité, la politique, l’économie, la culture ou encore l’histoire européennes) et contribuer au débat d’idées (avec nos « Cartons rouges » et nos différentes tribunes d’opinion).

Notre approche transpartisane nous permet d’accepter toutes les opinions, à condition qu’elles respectent notre ligne éditoriale en faveur de l’intégration européenne. Cette posture politique nous permet en outre de solliciter des interviews de décideurs venant de différents bords, mais également de différents acteurs de la société civile (chercheurs universitaires, militants associatifs…)

Disponible en six langues (français, anglais, allemand, italien, espagnol et polonais) et lu par près de 200000 personnes par mois, notre média aspire en outre à participer à l’émergence d’une opinion publique européenne. Nos articles traduits en plusieurs langues, ainsi que nos Perspectives Européennes rédigées par plusieurs rédactions linguistiques sont un moyen d’expression efficace pour atteindre (modestement) cet objectif.

Ça te donne envie ? Alors contacte-nous par courriel (taurillon chez jeunes-europeens.org) ou bien sur nos pages Facebook et Twitter (Le Taurillon). Au plaisir de voir tes articles sur notre site !