Le Taurillon podcast : Frontaliers, premier épisode

La frontière, matérielle ou non, a toujours été une séparation entre deux souverainetés et se trouve régulièrement au cœur de conflits. Mais cette démarcation reste avant tout une construction sociale et humaine. Dans ce premier épisode de « Frontaliers », Agathe Ramade a rencontré Margritte, une Néerlandaise qui vit en France depuis 28 ans et qui a connu plusieurs frontières.