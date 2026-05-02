Le temps presse pour Péter Magyar : à la conquête des fonds européens gelés

À peine désigné, déjà sous pression : Péter Magyar s’active pour convaincre Bruxelles de débloquer des milliards d’euros. Mais le temps presse et les attentes européennes sont élevées.

Alors qu’il n’est pas encore officiellement en fonction, le futur Premier ministre hongrois, Péter Magyar, a rencontré mercredi 29 avril 2026 la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, afin d’évoquer la possibilité de débloquer les fonds européens jusqu’ici gelés. Ils représentent au total environ 20 milliards d’euros, dont les 10 milliards du plan de relance post covid. L’objectif à court terme est sans ambiguïté : trouver rapidement une issue pour libérer les fonds du plan de relance destiné à la Hongrie, qui risquent d’expirer d’ici fin août si son futur gouvernement n’engage pas les réformes exigées pour rétablir l’Etat de droit.

Des réformes démocratiques nécessaires

Bruxelles attend désormais des avancées concrètes en matière d’indépendance de la justice, de lutte contre la corruption, de pluralisme des médias et de liberté académique. La tâche s’annonce cependant colossale. Depuis plus d’un décennie, le premier ministre sortant Viktor Orbàn a méthodiquement mis de côté les valeurs fondamentales démocratiques de son pays pour le transformer en un État illibéral et corrompu.

Le défi qui attend le futur premier ministre s’annonce à la fois long et particulièrement complexe. Certaines des réformes prévues exigeront des modifications constitutionnelles majeures. Bien que la nouvelle coalition, dirigée par le parti Tisza, ait réussi à renverser le Fidesz en remportant 141 des 189 sièges le 12 avril dernier, le temps est désormais compté. Le futur gouvernement devra en effet engager rapidement une refonte de la Constitution. Dans ce contexte, de fortes incertitudes subsistent quant à la capacité de la Hongrie à se réformer dans les temps, ainsi qu’à la confiance que Bruxelles lui accordera.

À Bruxelles, entre optimisme et prudence

La Commission reste prudente. Si elle a affirmé vouloir prendre toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt du peuple hongrois — « Nous souhaitons engager un dialogue très structuré et ciblé avec le gouvernement hongrois entrant afin de garantir que, dès les premières étapes, toutes les mesures nécessaires soient prises. Ainsi, les citoyens hongrois, pour le bénéfice desquels ces fonds ont été prévus, pourront en profiter le plus rapidement possible » — elle n’a pas souhaité donner davantage de précisions sur les échanges tenus le mercredi 29 avril.

En réalité, l’expérience récente avec la Pologne incite à la retenue. En 2024 déjà, comme le rappelle POLITICO, la Pologne du nouveau Premier ministre Donald Tusk avait obtenu une partie des financements européens sans concrétiser ensuite les réformes attendues à cause du pouvoir de veto utilisé par le nouveau président polonais élu, Karol Nawrocki, issu de l’opposition illibérale du PiS.

Malgré tout, à l’issue de sa réunion, Magyar s’est montré positif sur un poste X en expliquant avoir eu une rencontre “très constructive et productive avec la présidente de la Commission européenne” et qu’il “retournerait à Bruxelles la semaine du 25 mai afin de conclure l’accord politique nécessaire pour que la Hongrie et le peuple hongrois puissent recevoir, dans les plus brefs délais, les fonds européens”.