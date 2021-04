Le vélo et le réseau EuroVelo : vedettes des années Covid-19

Vous ressentez de l’angoisse lorsque vous tentez de planifier vos vacances pour cet été à cause des incertitudes liées aux vols et à leurs possibles annulations ? Sachez qu’il est possible de s’envoler en vacances avec notre propre engin, bon marché, à la portée de toute personne en quête de l’aventure : le vélo. Cela pourrait être l’alternative idéale pour nos vacances d’été : très éco-friendly, mais aussi, très covid-friendly.

En termes de mobilité, la vedette de l’année 2020 a été le vélo, provoquant des pénuries durables dans le secteur des pièces détachées de bicyclettes. Certes, le vélo est souvent utilisé dans la mobilité urbaine, mais il commence à s’imposer dans le secteur des mobilités longue-distance. En effet, en France, les collectivités ont ouvert 1.784 km de voies cyclables en 2020. Il faudrait aussi signaler à nos lecteurs occitans que leur région a été la championne de France dans l’inauguration des pistes cyclables, puisqu’elle a inauguré, en 2020, 452 kilomètres de pistes cyclables en plus dans son réseau. Trois de nos adhérents ont sillonné plus de 260 kilomètres sur les routes occitanes, cet été, de Toulouse à la commune frontalière de Lès, dans le Val d’Aran, en Catalogne. Cela, afin de parler de l’importance de l’Europe et des menaces qui pèsent sur nos acquis en termes de liberté de circulation notamment au sein de l’espace Schengen.

Un réseau EuroVélo qui ne cesse de s’accroître

Si vos envies de globe-trotter veulent vous porter plus loin, l’Europe s’ouvre à vous et à votre vélo grâce au réseau EuroVelo. Les seize routes cyclables répertoriées dans ce réseau pourront vous porter au quatre coins de l’Europe. Votre choix est donc large : les fjords norvégiens, les plages méditerranéennes, les hauts sommets alpins, voire les plaines moscovites. Initié en 1995 par La Fédération des cyclistes européens, le réseau EuroVélo ne cesse de s’accroître, comme dernièrement en 2019 avec la route la “Meuse à vélo”, qui traverse la France, la Belgique et les Pays-Bas.

Des financements européens conséquents

Évidemment, l’Union européenne a énormément contribué à la réalisation de ces routes notamment grâce aux investissements Interreg, qui sont gérés par le Fonds européen de développement régional (FEDER). Néanmoins, il apparaît que l’existence d’un tel réseau ne revêt pas la même importance que les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux, car il ne fait pas partie du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), programme de développement de ces infrastructures de transports initié en 1996. De plus, ajouter la dimension cycliste dans le RTE-T n’aura majoritairement qu’une valeur symbolique, et non financière, puisqu’une part importante du financement du RTE-T passe par les budgets nationaux.

Ainsi, il est grand temps que la place du vélo dans la mobilité soit revue, notamment dans la perspective de la crise pandémique et environnementale que nous sommes en train de vivre. Fini les stéréotypes des grands sportives. Fini les stéréotypes des hippies en quête d’une liberté alternative. Il est temps de promouvoir le cyclotourisme sur des routes sûres pour une population avide de voyager.