Les « 3Q » : La liste « Besoin d’Europe » (Ensemble, UDI)

Dans moins de deux mois, les Européens de tout le continent seront appelés à voter pour leurs représentants au Parlement européen. Pour comprendre la vision européenne de chaque liste française candidate à l’élection, Le Taurillon, en partenariat avec Fédéchoses, a proposé à chaque liste de répondre à trois questions globales et déterminantes sur sa vision de l’Union européenne. Les 3Q, un format à retrouver tous les mardis sur le Taurillon. Aujourd’hui, la liste Besoin d’Europe de Ensemble et de l’UDI (Renew).

Comment envisagez-vous de permettre à l’Europe d’être capable d’agir pour les défis du XXIème siècle ?

Les défis du XXIe siècle sont nombreux. La transition verte et numérique, le retour de la guerre aux portes de notre continent, la protection de notre modèle social et de nos valeurs dans un monde instable. Pour vous répondre en trois mots, ce dont l’Europe a urgemment besoin, c’est d’investissements, de réindustrialisation et de défense.

L’Union européenne est une véritable puissance normative. Nous sommes forts d’un marché unique de plusieurs centaines de millions de consommateurs et cela a un véritable impact sur le reste du monde. Je suis fière du travail mené par notre majorité présidentielle et par le groupe Renew Europe depuis cinq ans ! Nous avons protégé les Européens face au Covid puis aux conséquences de la guerre en Ukraine, relancé notre économie avec un plan de relance inédit, forgé les mesures les plus innovantes de l’Histoire pour encadrer le numérique, engagé le continent vers la neutralité carbone d’ici 2050, posé les bases d’une nouvelle mondialisation plus juste, et j’en passe. L’Union, par ces actions, été à l’avant-garde des défis de notre temps.

Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. Je pense en particulier à la mise en œuvre. J’ai été en charge des moyens financiers de l’Europe pendant le mandat, et je me suis engagée depuis le premier jour pour nous donner les moyens de nos ambitions. Avec le plan de relance NextGenerationEU, nous avons posé la première pierre d’une nouvelle forme de solidarité budgétaire entre Etats. C’est une victoire dont nous pouvons être fiers. Mais nous devons encore mettre sur pied un véritable fonds de souveraineté européen : c’est essentiel pour nous permettre, à nous-mêmes, de nous réindustrialiser et de sortir de nos dépendances stratégiques envers d’autres régions du monde.

Enfin, je veux dire un mot de l’Europe de la défense. Nous en sommes encore aux débuts de ce chantier majeur, et beaucoup doit être fait en la matière. L’Europe doit être capable de se défendre face à des régimes qui nous menaceraient, capable de produire sur son sol les armements nécessaires à sa défense, capable de décider elle-même de la trajectoire que doit prendre sa politique de sécurité. Le défi est immense, mais l’invasion russe de l’Ukraine a réveillé les consciences de nos partenaires européens, y compris les plus frileux. Il est temps d’avancer sur ce chantier.

Comment l’Europe peut-elle poursuivre une transition écologique et sociale juste ?

Pendant ce mandat, l’Union européenne a adopté le Pacte vert. C’est-à-dire, des lois environnementales qui sont certainement les plus ambitieuses au monde. Certaines d’entre elles, comme la taxe carbone aux frontières ou la loi contre la déforestation importée, constituent d’ailleurs des premières mondiales.

Si nous pouvons être fiers des progrès accomplis depuis cinq ans, ne considérons pas pour autant que le travail est achevé – d’autant qu’aujourd’hui, des forces politiques de droite et d’extrême-droite tentent hélas de revenir sur ces victoires pour l’environnement. Pour le prochain mandat, il nous faudra donc tenir la barre, ne rien céder à la pression des forces réactionnaires, et mettre en œuvre les mesures que nous avons adoptées.

Mais la question de la mise en œuvre en appelle une autre, celle de l’acceptabilité sociale. C’est pour ça que nous avons créé le Fonds Social pour le Climat, qui permettra de mobiliser près de 86 milliards d’euros pour soutenir nos ménages et nos entreprises vers la transition verte.

Enfin, l’une de mes priorités au Parlement avec la majorité présidentielle, avec Renew Europe, ce sont nos industries vertes européennes. Elles sont la clé d’une transition vertueuse, prospère et souveraine. La fin de ce mandat a permis de premières avancées notables en la matière, avec des mesures sur l’industrie net zéro et sur STEP, le programme précurseur du futur fonds de souveraineté dont je vous parlais à l’instant. Nous voulons mettre les bouchées doubles pour développer notre tissu industriel et gagner la course mondiale des industries décarbonées.

Bien sûr, nous devrons nous donner les moyens de cette réussite. L’Europe ne pourra pas faire l’impasse sur une réflexion d’ampleur quant au financement de ce tournant vers l’avenir. J’y prendrai ma part, vous vous en doutez !

Comment l’Europe peut-elle devenir une actrice de la paix mondiale dans un monde déstabilisé et en guerre ?

Notre premier impératif, c’est de travailler à définir une compréhension commune de la place de l’Europe dans le monde. L’adoption d’une première « Boussole stratégique » sous cette mandature constitue une avancée majeure !

La vision de l’Europe dans le monde que nous portons, c’est celle d’une Union résolument engagée pour le multilatéralisme et la défense des valeurs démocratiques. Une Union qui renforce ses alliances traditionnelles, avec l’OTAN notamment, mais qui définit aussi de nouveaux partenariats justes et innovants, par exemple avec les pays du continent africain. Et qui se donne les moyens de son autonomie stratégique, de sa propre souveraineté ! Une Europe forte, dotée des moyens de ses ambitions, c’est la condition sine qua non d’une politique étrangère audible et influente ! En matière de défense, les Européens sont progressivement sortis de la naïveté, et partagent aujourd’hui la conviction qu’une Europe de la défense est nécessaire. Mais beaucoup reste à accomplir pour donner corps à ce projet. C’est tout l’enjeu des prochaines élections européennes ! Nous avons besoin d’une impulsion démocratique forte pour achever ce projet de paix et de sécurité auquel de nombreux Européens aspirent.