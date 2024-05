Les « 3Q » : La liste « Réveiller l’Europe » (Parti Socialiste, Place publique)

Comment envisagez-vous de permettre à l’Europe d’être capable d’agir pour les défis du 21ème siècle ?

Pour affronter efficacement les défis du 21e siècle, l’Europe doit se renforcer en consolidant son autonomie, construisant une capacité de défense propre et stimulant une sécurité autonome pour atténuer les menaces externes, notamment celles émanant de la Russie et de la Chine, et répondre aux crises globales comme le changement climatique. La relocalisation industrielle, visant à revitaliser le secteur productif européen, est cruciale pour la transition écologique, et afin de minimiser notre dépendance aux importations et garantir notre indépendance. La mise en place d’une politique de défense commune et l’augmentation de nos capacités dans des domaines stratégiques comme la technologie et l’énergie, ainsi qu’un budget conséquent européen, marquent un pas vers un saut fédéral que nous exigeons. Il ira de pair avec la nécessité d’un renouveau institutionnel, et notamment le renforcement du rôle du Parlement européen, qui doit pouvoir avoir le droit d’initiative législative.

L’Europe doit incarner une puissance qui défend des principes de liberté, paix, démocratie, solidarité, justice climatique et sociale, tout en protégeant la nature, les droits des femmes et des citoyens, et l’État de droit. Nous visons une Europe souveraine, protectrice au quotidien, promotrice de la justice sociale et climatique, une Europe qui s’affirme face aux dictatures et aux grandes entreprises, reconstruisant sa souveraineté dans les domaines industriel, alimentaire, sanitaire, et qui investit massivement pour engager la transformation écologique. Le temps est venu de Réveiller l’Europe, maintenant.

Comment l’Europe peut-elle poursuivre une transition écologique et sociale juste ?

Pour poursuivre une transition écologique et sociale juste, l’Europe doit s’engager dans une refonte de ses modèles de développement, en liant écologie et justice sociale. Cela implique une réforme de la Politique Agricole Commune pour soutenir une agriculture responsable et locale, ainsi que des investissements massifs dans la rénovation énergétique des bâtiments et le développement de transports à faible empreinte carbone : Nous voulons faire l’Europe du train, développer les lignes du quotidien et celles reliant les villes européennes. Donnons à l’Europe le visage de la Justice.

Cette Europe, c’est aussi celle de la solidarité se concrétise par un accès universel et équitable à l’énergie, une lutte contre l’insécurité alimentaire, l’accessibilité à l’eau propre, la santé pour tous, les mesures pour éradiquer le sans-abrisme, réguler le marché locatif en luttant contre Airbnb, et créer un environnement de travail stable et équitable. Nous portons ainsi la vision d’une Europe du quotidien, qui, au niveau local, est capable de lier les combats contre la fin du mois et la fin du monde. La garantie de l’emploi que nous défendons en est une illustration : Prouver que personne n’est inemployable, et accompagner les chômeurs longue durée vers des emplois socialement utiles, notamment dans la transition écologique. Donnons à l’Europe une action protectrice.

L’égalité est également, au cœur de cette vision, avec une Europe qui défend les droits des femmes par la clause de l’Européenne la plus favorisée, incluant l’égalité salariale et le droit à l’IVG, le soutien aux droits des personnes LGBTQI+. Cette Europe favorise également l’autonomie des jeunes par l’apport d’une allocation pour celles et ceux d’entre nous sans emploi ni formation, et leur mobilité en rendant Erasmus réellement accessible à toutes et tous. Donnons à l’Europe le visage d’une puissance émancipatrice. Cette Europe doit promouvoir une fiscalité plus juste, taxer les ultra riches pour financer les investissements nécessaires aux mesures que nous exposons, assurant ainsi la cohésion sociale et territoriale et prenant soin des individus les plus vulnérables.

Comment l’Europe peut-elle devenir une actrice de la paix mondiale dans un monde déstabilisé et en guerre ?

Pour la première fois, les citoyennes et citoyens européens vont voter alors que l’Europe est ébranlée par la guerre. La guerre de Poutine ne vise pas que l’Ukraine, elle prend pour cible l’ensemble de nos démocraties. La guerre menée contre nos démocraties foule aux pieds notre souveraineté. Et le front ukrainien est désormais notre première ligne de défense. La Russie doit perdre la guerre ou nous n’aurons plus ni la paix, ni la stabilité sur le continent dans son ensemble. C’est pourquoi, loin des volte-faces d’Emmanuel Macron et de l’esprit de soumission de Jordan Bardella, nous continuons d’affirmer notre soutien indéfectible à l’Ukraine.

De façon plus générale, dans un monde de plus en plus déstabilisé et conflictuel, l’Europe doit s’imposer comme un pilier de la paix et de la stabilité, en se basant sur les principes du droit international. Une politique étrangère unie et forte, qui privilégie le dialogue et la médiation, est nécessaire pour construire des partenariats stratégiques et influents. L’Europe doit se montrer solidaire des populations civiles victimes des conflits, de Kyiv à Gaza, en défendant fermement les valeurs démocratiques et les droits de l’Homme. Ce combat nous l’avons mené pendant cinq ans et nous souhaitons le continuer. Il est crucial de réviser le fonctionnement de la politique étrangère de l’UE pour permettre des décisions à la majorité qualifiée, transformant l’Union en un acteur géopolitique majeur, capable de manœuvrer avec agilité et autorité sur la scène internationale. L’Europe est ce que nous décidons, le 9 juin prochain est déterminant pour notre avenir et celui de nos enfants. Notre liste Réveillera l’Europe propose un changement de cap européen, avoir Delors ou Barroso à la tête de la Commission européenne ce n’était pas la même chose.