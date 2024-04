Les « 3Q » : Quelle liste pour quelle Europe !

Elections européennes, scrutin national

Le 9 juin 2024 auront lieu les élections européennes. Un scrutin permettant aux Européens en âge de voter d’élire leurs représentants au Parlement européen, institution centrale dans la fabrique à législation européenne. Mais si 400 millions d’Européens, de 27 États différents, vont participer aux élections, les modalités du scrutin restent quant à elles entre les mains des Etats. En d’autres mots : une élection européenne, des scrutins nationaux.

En France, les citoyens (et les résidents de citoyenneté européenne) âgés de plus de 18 ans voteront pour des listes à l’échelon national. Il n’y aura qu’un tour et les 81 sièges attribués à la France au Parlement européen seront répartis proportionnellement au résultat obtenu par chaque liste. Petite précision, pour espérer avoir au moins un siège, il faudra aux listes franchir la barre fatidique des 5%. Cette année, une trentaine de listes s’affronteront, de l’extrême gauche à l’extrême droite, en passant par toutes les nuances du spectre politique français. Des partis connus, comme Renaissance ou le Parti socialiste, et d’autres moins, comme le Parti animaliste ou le Parti pirate.

Les 3Q : 3 questions sur l’avenir de l’Europe

C’est dans ce contexte que l’équipe du Taurillon et celle du magazine Fédéchoses, de Presse fédéraliste, vous proposent un format inédit : Les 3Q. Un format à retrouver dès à présent dans les pages du magazine de Fédéchoses et tous les mardis sur le site du Taurillon.

Ce format spécialement créé pour les élections européennes de 2024 vise à préciser la vision de chaque liste sur l’avenir de l’Union européenne, ceci par la réponse à trois questions relatives à leur vision de l’Europe. Des questions qui font échos à la campagne « Europe pour de bon ! ». Nous avons donc invité chaque liste ayant des députés sortants et respectant les valeurs de la démocratie libérale à répondre à trois questions :

Une première question relative à l’organisation politique de l’Europe et aux défis qu’elle fait face

Une seconde question sur les politiques environnementales et sociales

Une troisième question concerne la place de l’Europe dans le monde.

A travers Les 3Q, nous espérons permettre à chaque liste de présenter ses axes directeurs et de proposer sa vision du projet européen. Nous espérons également qu’à travers les réponses de chaque liste, et leur confrontation, les (é)lecteurs feront un réel choix, réfléchi et convaincu, le 9 juin prochain.

Nous vous donnons donc rendez-vous tous les mardis sur le site du Taurillon.org, à partir de la semaine prochaine !