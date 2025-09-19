Les billets de banque en euro changeront d’apparence à partir de 2026 !

Vingt-quatre ans après leur mise en circulation, les billets de banque en euro s’apprêtent à vivre une transformation majeure depuis leur mise en circulation en 2002. La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé qu’elle présentera en 2026 de nouveaux visuels pour les billets en euro, marquant une volonté de moderniser l’image de la monnaie unique. Si la décision peut sembler purement esthétique, elle s’inscrit en réalité dans une stratégie politique et identitaire plus large pour l’Union européenne. Mais le projet de refonte des billets en euro provoquent aussi quelques polémiques.

Refléter l’identité collective européenne à travers les billets en euro

Lancée en 1999 sous forme scripturale, puis en circulation dès 2002, la monnaie unique européenne repose depuis ses débuts sur des billets arborant des illustrations neutres : ponts, portails et fenêtres imaginaires, censés représenter les styles architecturaux européens, tout en évitant toute référence directe à un pays ou une figure historique. Ce choix consensuel, fait à l’époque pour éviter les tensions entre États membres, est aujourd’hui remis en question.

En effet, la BCE justifie cette refonte par une volonté d’ancrer davantage la monnaie dans la vie des citoyens, en lui donnant une identité visuelle plus humaine, plus proche du quotidien et plus marquante. Christine Lagarde, présidente de la BCE, a déclaré : « Vingt ans après leur mise en circulation initiale, il est temps de revoir l’apparence de nos billets de banque afin qu’ils soient plus évocateurs pour les Européens de tous âges et de tous horizons. »

Une consultation citoyenne inédite en amont

Pour accompagner cette transformation, la Banque centrale européenne a mené une large consultation citoyenne, d’abord à travers des groupes de discussion organisés entre décembre 2021 et mars 2022, puis via une enquête en ligne durant l’été 2023. L’enjeu pour la BCE était de mieux comprendre le rapport des Européens à leurs billets de banque et à recueillir leurs attentes quant à leur future identité visuelle.

Le rapport publié par la BCE à l’issue du traitement de la consultation des groupes de discussion fait le constat suivant : « les participants ont rarement fait état d’un sentiment d’identification ou d’attachement émotionnel à la série de billets actuellement en circulation. Ils semblaient donc globalement favorables à l’idée d’apporter des changements aux billets, y voyant une occasion de créer des billets plus beaux et singuliers. »

Les citoyens européens ont donc été invités à donner leur avis sur les thèmes qu’ils aimeraient voir représentés sur les futurs billets. 365 000 personnes à travers la zone euro y ont participé. Parmi les propositions : la nature, les monuments et sites culturels, les portraits, les valeurs européennes, les sciences, le progrès et les arts.

Que trouvera-t-on sur les billets de demain ?

La consultation a abouti à la sélection par la BCE, en janvier 2025, de deux thèmes possibles pour les nouveaux billets : « La culture européenne : un héritage commun » et « Fleuves et oiseaux : force et diversité » et des motifs qui y seront associés. Les couleurs des billets ne seront à priori pas modifiées et le billet de 500 euros n’est pas mentionné et ne devrait donc pas être reconduit (la BCE a mis fin à la production et l’émission du billet de 500 euros depuis 2016).

Dans le cadre du thème « La culture européenne : un héritage commun », la Banque centrale européenne a opté pour une série de motifs mêlant figures historiques et scènes de vie culturelle partagée (cf tableau 1), illustrant la diversité des expressions artistiques et intellectuelles en Europe. Chaque coupure met en valeur un domaine culturel différent, incarné par une personnalité européenne marquante sur le recto, et une scène collective sur le verso. Par exemple, le billet de 10 euros rendra hommage à la musique européenne à travers la personnalité de Ludwig van Beethoven au recto, associé à un chœur d’enfants et de jeunes adultes chantant lors d’un festival au verso.

Pour le thème « Fleuves et oiseaux : force et diversité », les billets de banque représenteront la richesse des écosystèmes naturels européens et une espèce d’oiseau emblématique en Europe au recto, ainsi qu’une institution communautaire au verso. Ainsi, le billet de 5 euros ouvrira cette série avec la source de montagne, représentant un passereau dans un paysage alpin. Ce motif évoque la naissance de l’eau, l’altitude et s’accompagne sur le verso du Parlement européen, symbole de la démocratie au sein de l’Union (cf tableau 2).

Déjà quelques polémiques sur les choix stylistiques des futurs billets !

Le journal Ouest-France relate dans un article datant 1er août 2025 la polémique qui est née en Pologne à propos de la figure de Marie Curie, scientifique franco-polonaise et double prix Nobel, qui a été choisie pour poser sur les billets de 20 euros. Si la Pologne est ravie de voir la pionnière des travaux sur la radioactivité née en Pologne apparaître sur les billets en euro, elle conteste que son nom de naissance polonais, Marie Skłodowska, apparaisse entre parenthèses (cf tableau ci-dessus). Elle estime que cette décision est injuste, surtout quand d’autres figures retenues pour apparaître sur les billets en euros (comme Cervantes ou Beethoven) conservent leur nom complet sans modification. Face à ces critiques, la BCE a répondu qu’il ne s’agissait pas d’une décision définitive et qu’elle réévalue actuellement la formulation, en concertation avec diverses sources et l’Institut Curie, afin de trouver un équilibre respectueux de son identité biculturelle.

Le choix limité du nombre de figures historiques, choisies par un groupe d’experts indépendants puis sélectionnées par la BCE, pourrait également susciter la controverse dans les pays de la zone euro qui n’ont pas vu l’un de leurs ressortissants sélectionnés pour apparaître sur les potentiels futurs billets. En effet, six figures historiques ont été sélectionnées pour les six tranches de billet existantes, laissant quatorze autres pays (bientôt quinze avec la future accession de la Bulgarie) sans représentation, et qui fait la part belle à l’Europe de l’Ouest : le compositeur et pianiste allemand Beethoven, l’auteur espagnol Miguel de Cervantes, l’artiste et inventeur italien Léonard de Vinci, la scientifique franco-polonaise Marie Skłodowska-Curie, la chanteuse d’opéra grecque Maria Callas et la militante pacifiste autrichienne Bertha von Suttner.

Désormais, la BCE a lancé un concours de graphisme pour les futurs billets en euros pour lequel elle a reçu 1 241 candidatures. Quarante d’entre elles seront retenues sur la base de leurs qualifications et réalisations. Les graphistes sélectionnés devront ensuite soumettre leurs projets de graphisme pour chaque billet. Une fois le concours terminé, le public sera invité à donner son avis sur les projets sélectionnés. Le Conseil des gouverneurs de la BCE devrait ensuite choisir le graphisme définitif d’ici la fin de l’année 2026. À ce moment-là, ils devront en principe se mettre d’accord pour ne conserver qu’un seul des deux thèmes encore en lice.

Il faudra toutefois attendre encore quelques années avant leur mise en circulation, prévient la BCE qui ne s’est pas engagée à donner de date précise. Patience encore, le style « Époques et styles » en vigueur a encore quelques années devant lui.