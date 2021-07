Les dessous d’un stage à la Commission Européenne

Trois étapes de sélection

Il existe deux sessions de stage par an, l’une en octobre et l’autre en mars. La procédure « Blue Book » est longue et demande beaucoup de patience - mais elle en vaut vraiment la peine ! Elle se divise en trois étapes principales : une présélection du candidat ; une vérification des déclarations faites lors de la présélection ; puis une sélection. Pour effectuer un stage en mars, il faut postuler dès le mois d’août, en ligne, via un formulaire à remplir. Les résultats finaux ne sont généralement publiés que 6 mois plus tard.

Si je suis encore étudiante, il est important de savoir qu’avoir le statut d’étudiant n’est absolument pas un prérequis pour le stage. Au contraire, la plupart des stagiaires « Blue Book » a terminé son cursus universitaire et a déjà eu une voire plusieurs expériences professionnelles.

La première étape du processus de sélection permet de faire le choix de trois directions générales (DG) ou cabinets, par ordre de préférence. Normalement, les stagiaires sont affectés dans l’une des trois DGs choisies mais cela n’est pas toujours vrai. Dans mon cas, j’effectue mon stage au sein de la DG Mobilité et Transports, mieux connue sous le nom de « DG MOVE » (eh oui, l’Union Européenne est le paradis des acronymes… !). Cette DG était mon premier choix. Je souhaitais travailler sur la politique de décarbonation des transports et plus particulièrement sur la promotion du transport ferroviaire comme mode de transport durable et sécurisé. Comme 2021 est « l’année européenne du rail », un stage au sein de la DG MOVE représentait une grande opportunité pour moi.

Projets concrets

Les DGs sont elles-mêmes divisées en plusieurs unités. Je travaille actuellement au sein de l’unité « Communication et Stratégie » de la DG MOVE, dans la partie communication. Mon travail est donc constitué de tâches quotidiennes comme la réalisation d’une revue de presse sur les transports tous les matins (avant 9.30 !), ou la tenue de plusieurs tableurs sur les activités de communication à venir. Mais les stages Blue Book donnent aussi une certaine flexibilité dans le choix des missions. Intéressée par le ferroviaire, j’ai ainsi l’opportunité de m’impliquer dans la campagne de l’année européenne du rail mais également de travailler sur un projet directement lié : le Connecting Europe Express. Le Connecting Europe Express est un train qui sillonnera l’Europe entre septembre et octobre 2021. L’objectif de ce projet est de montrer que le train est un mode de transport envisageable pour voyager à travers l’Europe mais également de souligner les défis qui existent. Dans le cadre de ce projet, je suis en relation avec les différents Etats-membres et partie prenantes afin de savoir quels événements seront prévus pour l’arrivée du Connecting Europe Express dans leurs villes respectives.

flexibilité, sens de l’écoute, rigueur et ouverture d’esprit

Effectuer un stage au sein de la Commission Européenne permet d’acquérir des connaissances et ce notamment sur les politiques de l’Union Européenne. Le support de travail de la DG MOVE est une stratégie qui se dénomme la « Stratégie pour une mobilité durable et intelligente. Le travail de l’unité Communication est de traduire cette stratégie en différents supports, que cela soit des communiqués de presse, des infographies, des campagnes de communication. Il s’agit de rendre la stratégie compréhensible et accessible. Cela me permet ainsi d’apprendre beaucoup sur la politique européenne des transports dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe.

Qui plus est, la revue de presse que je réalise tous les matins pour l’ensemble de la DG me permet d’avoir une vue d’ensemble de l’actualité européenne liée aux domaines de l’énergie et des transports.

En tant que stagiaire au sein d’une unité de communication je développe également des compétences dans ce domaine qui m’était pourtant auparavant inconnu. Etudiante en sciences politiques et n’ayant pas eu d’expérience en communication, mon stage me permet par exemple d’apprendre à traduire des directives en support de communication ou à réfléchir en partenariat avec des agences de communications à divers outils pour les médias sociaux.

Enfin, comme toute expérience professionnelle, un stage au sein de la Commission européenne demande un certain savoir-être. Au sein de l’unité Communication de la DG MOVE, le travail se déroule souvent sur des échéances (très) courtes. Il faut donc savoir travailler vite en restant efficace. Se déroulant au sein d’une institution multiculturelle, le stage est également enrichissant en ce qu’il permet de travailler avec plusieurs personnes aux horizons divers. Un stage en institution européenne nécessite flexibilité, sens de l’écoute, rigueur et ouverture d’esprit.

De nombreux avantages

Un stage en institution européenne est un grand atout pour quiconque souhaite faire une carrière dans les institutions européennes. Il permet de connaître précisément le fonctionnement des institutions et donc de considérer éventuellement la possibilité de passer les concours de la fonction publique européenne. Il est également un avantage pour toute personne souhaitant travailler par la suite dans le secteur privé, que ce soit en ONG ou en cabinet de conseil en affaires européennes. Le stage permet effectivement de justifier une connaissance fine de l’élaboration des politiques de l’Union Européenne.

En outre, il permet de développer un réseau de contacts, de connaître les différentes opportunités d’emplois en affaires européennes grâce aux différentes rencontres faites au cours du stage.

Surtout, le « Blue Book » est une véritable expérience humaine. Avec près de 600 stagiaires, on a la chance de rencontrer plusieurs jeunes venus de par l’Europe et même parfois le monde, d’échanger et de partager…je dirais que c’est en quelques sortes un « Erasmus professionnel » !