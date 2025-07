Les droits de douane américains : une réponse aux obstacles techniques au commerce

Les obstacles techniques au commerce (OTC) sont des barrières non tarifaires, comme les normes, les certifications, les évaluations de conformité, qui sont bien moins connues que les droits de douane, mais plus influents. Dans ce contexte, la stratégie tarifaire des États-Unis devrait être perçue comme une contre-mesure pour rééquilibrer les relations commerciales déformées par les mesures non tarifaires restrictives imposées par les autres puissances économiques, et plus particulièrement l’Union européenne et la Chine.

Alors que les droits de douane continuent de dominer les grands titres, ces obstacles ne cessent de façonner les règles de l’économie mondiale. Ces mesures souvent négligées sont devenues l’épicentre de la compétition économique et géopolitique entre les États-Unis, la Chine et l’Union européenne.

Différentes approches des obstacles techniques au commerce

Les obstacles techniques au commerce varient largement à travers les pays, et pas seulement dans le champ d’application mais aussi dans la manière dont ils sont implantés. Alors que certaines économies soulignent la sécurité nationale ou la protection du consommateur, comme justifications, d’autres utilisent les OTC pour avancer des intérêts stratégiques ou protéger des secteurs clefs. Ces mesures peuvent inclure des protocoles de tests spécifiques à certains pays, des procédures d’approbation opaques, ou des labels restrictifs et des exigences en matière de localisation, en particulier pour les secteurs tels que les télécommunications, les dispositifs médicaux, ou les services numériques.

Les États-Unis adoptent généralement une approche plus flexible et décentralisée des réglementations techniques, ce qui tend à promouvoir des normes volontaires, souvent développées par les acteurs du secteur privé, en mettant l’accent sur l’innovation, la compétitivité du marché et la réactivité aux changements technologiques. Ce modèle contraste avec des cadres plus contraignants et centralisés observés dans d’autres grandes économies et a été conçu pour minimiser les charges réglementaires, tout en sauvegardant les intérêts du consommateur et de la sécurité nationale.

La Chine, en revanche, utilise les normes techniques comme un outil important de politique industrielle. Le gouvernement chinois utilise activement les OTC pour soutenir les champions nationaux, contrôler l’accès à son marché et influencer les normes internationales. Ces barrières comprennent des normes nationales obligatoires, des systèmes complexes de certification de conformité des produits, des exigences en matière de localisation des données et l’application sélective des réglementations en matière d’environnement ou de sécurité. Bien qu’elles soient souvent présentées comme neutres ou techniques, ces mesures servent fréquemment des objectifs stratégiques, ce qui pose des problèmes considérables aux exportateurs étrangers.

L’Union européenne, en attendant, se présente comme le leader de la “mondialisation normative”, dans le but d’exporter ses modèles réglementaires, grâce à ce que certains qualifient de pouvoir normatif. Cependant, elle fait face à des défis de taille, comprenant la lenteur et la complexité législative, et les désalignements entre les États membres. La prolifération des obstacles techniques au sein de l’UE pourrait représenter un obstacle majeur pour les biens et services produits aux États-Unis.

Alors que les tensions croissent et que les chaînes d’approvisionnement deviennent de plus en plus fragmentées, la bataille sur qui s’établit les règles est devenue plus stratégique que jamais. ​

La stratégie tarifaire des États-Unis comme contre-mesure

Le rapport intitulé U.S. National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers de 2025 a détaillé dans un document de 397 pages, les barrières tarifaires et non-tarifaires, qui, selon Washington, entravent le commerce entre l’Europe et les Etats-Unis. Dans ce contexte, des droits de douane ont souvent servi comme une réponse des États-Unis à ce qui est perçu comme une relation commerciale déséquilibrée, conduite en partie par les barrières techniques de l’UE. Ces dernières non tarifaires, telles que les réglementations strictes sur les cultures génétiquement modifiées, les résidus de pesticides, ou des exigences en matière de contenu recyclé, et les normes de sécurité chimique, posent de sérieux problèmes aux exportateurs états-uniens.

Dans le rapport, le déséquilibre entre l’attention accordée aux barrières techniques et aux droits de douane est frappant. Pour la Chine, le rapport consacre cinq pages aux OTC et seulement deux pages aux droits de douane. Pour l’Union européenne, le contraste est encore plus prononcé : dix-sept pages traitent des barrières techniques, contre seulement deux pages pour les droits de douane. Cette répartition souligne clairement que les mesures non tarifaires, et en particulier les obstacles techniques, sont devenues un problème central du commerce mondial, les droits de douane ne représentant qu’une partie de l’ensemble. Ce rapport détaillé recense les obstacles tarifaires et non tarifaires qui, selon Washington, entravent les échanges avec les partenaires commerciaux et empêchent l’accès au marché. Parmi les barrières non tarifaires mises en évidence figurent les réglementations de sécurité alimentaire, les exigences de contenu recyclé et les normes relatives aux énergies renouvelables, qui sont considérées comme des obstacles majeurs pour les exportations états-uniennes. Pour s’adresser à ces obstacles non tarifaires, l’administration Trump a proposé d’imposer des droits de douane réciproques sur certains produits. Ces droits de douane avaient pour objectif d’égaler les droits de douane les plus élevés appliqués par d’autres pays sur les biens états-uniens, compensant ainsi efficacement le désavantage causé par les barrières techniques de l’UE. Cette stratégie tarifaire a été conçue comme une contre-mesure visant à rétablir une relation commerciale plus équilibrée en compensant les mesures non tarifaires restrictives imposées par les autres pays.

En réduisant ces barrières non tarifaires, l’UE et la Chine pourraient, en retour, être confrontées à une baisse des droits de douane de la part des États-Unis, car ces mesures s’attaqueraient aux déséquilibres sous-jacents qui ont motivé les contre-mesures américaines en premier lieu.

Exemples concrets d’OTC

Un cas emblématique est celui de l’exportation de viande bovine états-unienne vers l’Union européenne, qui se heurte à des obstacles techniques fortement contestés par Washington. Le premier est le bannissement de la viande de bœuf élevée avec des hormones de croissance. Les éleveurs états-uniens peuvent seulement exporter du bœuf dans l’UE s’ils prouvent, par un processus de certification long et complexe, que la viande ne contient aucune de ces substances.

De même, la Chine impose des barrières techniques aux exportations états-uniennes, en particulier dans les technologies. Les entreprises états-uniennes qui commercialisent des équipements de réseau, ou des logiciels de cybersécurité doivent être en parfaite adéquation avec les normes chinoises locales et subir des tests plus approfondis, qui font souvent double emploi avec les certifications internationales. Elles doivent par exemple satisfaire les exigences de la China Compulsory Certification (certificat obligatoire chinois - CCC) et passer des examens de cybersécurité. Ces exigences réglementaires retardent l’accès au marché et introduisent une incertitude stratégique pour les entreprises états-uniennes, notamment dans les secteurs sensibles, tels que le cloud computing et les télécommunications.

Concours des normes stratégiques mondiales actuelles et Chine 2035

Outre les organismes mondiaux de normalisation (OEN)*, divers organismes nationaux et régionaux s’occupent des normes techniques : L’Europe dispose d’organismes tels que l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI), le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC).

Les États-Unis ont le National Institute of Standards and Technology (Institut national pour les normes technologiques), qui se focalise sur le maintien de la compétitivité des industries technologiques.

En Chine, le procédé est une collaboration entre l’État et l’industrie, dans lequel le parti d’État est impliqué à toutes les étapes. En 2018, la Chine a révélé sa stratégie China Standards 2035, dans le but de définir les normes internationales pour développer les technologies comme la 5G, l’internet des objets (IoT)ou l’intelligence artificielle (IA). Cette initiative renforce l’intention de la Chine d’user des normes techniques comme un outil géopolitique pour promouvoir son développement à long terme et son influence.

Le rôle de l’OMC

L’Organisation mondiale du commerce joue un rôle clef dans la réduction des barrières techniques, au travers de l’accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC), qui encourage la transparence et promeut la reconnaissance mutuelle des normes parmi les membres. Cependant, l’influence de l’OMC est contestée par les tensions géopolitiques croissantes, dont les stratégies régionales et bilatérales gagnent en proéminence.

Pour renforcer son efficacité, l’OMC pourrait intensifier ses mécanismes de résolution de conflits spécifiques aux barrières techniques et assurer une réglementation plus rapide et renforcée.

Additionnellement, l’organisation pourrait promouvoir une meilleure harmonisation des normes en facilitant des négociations plus inclusives et transparentes, qui n’impliquent pas seulement les gouvernements, mais aussi l’industrie et les organisations normatives. En multipliant les programmes de renforcement des capacités dans les pays en développement, cela permettrait de réduire les asymétries et favoriserait une application plus stricte des régulations techniques internationales. En adaptant son approche au paysage géopolitique actuel, l’OMC peut réclamer son rôle central dans l’établissement de règles équitables et équilibrées, qui minimisent les barrières non tarifaires et favorisent un flux commercial plus fluide.

Ce n’est qu’en évoluant au-delà des déclarations et en se dotant de véritables mécanismes d’application que l’OMC pourra rester pertinente dans un monde où les normes façonnent le pouvoir.

Conclusion

Les obstacles techniques au commerce sont passés de simples procédés de sécurité, ou de contrôle de qualité, à de puissants outils d’influence stratégique. Aujourd’hui, la compétition, qui va au-delà des valeurs, des technologies, des chaînes d’approvisionnement, s’intensifie et les normes ne sont plus neutres. À mesure que le monde se divise, la lutte pour les normes techniques façonne probablement non seulement les flux commerciaux, mais aussi l’équilibre futur des puissances économiques mondiales.

Malgré des défis intérieurs, l’UE cherche à s’affirmer comme une superpuissance réglementaire, non pas au travers des droits de douane, mais en établissant les règles à suivre. Puisque les États-Unis et l’UE partagent la plus grande relation économique au monde, l’Union européenne pourrait facilement assouplir ses barrières techniques, en particulier celles qui ne relèvent ni de la sécurité, ni de la santé et font l’objet de négociations.

Ce qui contribuerait à une réduction des droits de douane des États-Unis, en plaçant ces questions au centre des négociations commerciales. En parallèle, les États-Unis pourraient aussi poursuivre la réduction de leurs barrières tarifaires et non tarifaires par le biais des forums multilatéraux, à l’image de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), plutôt que d’accroître les droits de douane. Cette approche promeut un système commercial international plus équilibré, basé sur des règlements.

Les normes techniques pourraient être la clef, à la fois d’une baisse des droits de douane et de la transformation de l’économie mondiale de demain.

*Un organisme d’élaboration de normes (OEN) est une organisation qui se consacre à l’élaboration, à la publication ou à la diffusion de normes techniques pour répondre aux besoins d’une industrie ou d’un domaine.