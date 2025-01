Les instabilités politiques françaises et leurs effets sur l’Europe

La France, avec l’Allemagne, constitue un socle de l’Union européenne. Mais, alors que Berlin affronte une crise économique et industrielle et politique à l’aube des élections anticipées, Paris traverse une période d’instabilité politique sans précédent. Cette fragilité ne se limite pas aux frontières nationales : elle résonne dans toute l’Europe, influençant son unité, sa capacité d’action et sa place sur la scène internationale.

Une France affaiblie, un signal inquiétant pour l’Europe

Depuis le Brexit, la France et l’Allemagne jouent un rôle clé dans la construction européenne. En effet, ces deux nations incarnent les pilliers incontestés de la puissance européenne, tant sur le plan économique que politique. Ces deux nations incarnent les piliers de la puissance européenne, tant sur le plan économique que politique. Toutefois, les turbulences politiques françaises, marquées par une instabilité parlementaire et une fragmentation du paysage politique, compromettent la crédibilité du pays. Les récents événements, comme la motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier le 4 décembre 2024 et les manifestations sociales, projettent une image d’affaiblissement institutionnel. Le 5 décembre, plus de 130 000 fonctionnaires ont participé à une grève d’une journée pour protester contre les mesures d’austérité mises en place par le gouvernement.

Alors que l’Union européenne fait face à des défis majeurs – la guerre en Ukraine, les tensions avec les États-Unis et la montée des populismes – l’instabilité française nuit à l’efficacité de ses initiatives. Le couple franco-allemand, traditionnel moteur des réformes européennes, est désormais paralysé. Par exemple, les désaccords récents sur la réforme du marché énergétique (article du Journal Le Monde, « la brouille franco-allemande pèse lourdement sur l’Union européenne ») ont mis en lumière l’incapacité de ces deux puissances à guider l’UE.

Des conséquences économiques significatives

L'instabilité politique entraîne une perte de confiance des marchés. Les taux d'emprunt de la France restent élevés, et les investisseurs étrangers hésitent à engager des capitaux dans un environnement perçu comme instable. À titre d'exemple, la note de la dette française, bien que maintenue à un niveau élevé, suscite des inquiétudes chez les agences de notation en raison du déficit structurel et des tensions sociales (« Déficit public : la France est le mauvais élève de l'europe », France info)

La situation française complique également les décisions monétaires de la BCE. Une France affaiblie limite la capacité de l’Union à négocier des politiques économiques cohérentes, ce qui pourrait ralentir les initiatives visant à stabiliser la zone euro. Cette instabilité fait le jeu de partenaires moins enclins à la coopération européenne, comme la Hongrie ou la Pologne, qui exploitent ces failles pour affirmer leur propre agenda politique.

Un risque de désunion européenne

L’instabilité française coïncide avec la montée des extrêmes en Europe. En Hongrie, Viktor Orbán, soutien tacite de Donald Trump et allié de Vladimir Poutine, remet en question les fondements de la solidarité européenne. En Slovaquie, en Roumanie ou même en Italie, des voix populistes se font écho d’une France affaiblie pour justifier une Europe à deux vitesses.

Sur la scène mondiale, une France instable affaiblit la capacité de l’Europe à parler d’une seule voix. Dans un contexte où l’Union tente de s’affirmer face aux États-Unis et à la Chine, la paralysie politique à Paris limite la portée des initiatives européennes, qu’il s’agisse de la transition écologique ou de la défense commune.

Une opportunité déguisée pour l’Europe ?

L’instabilité française pourrait, paradoxalement, inciter l’Europe à renforcer ses propres institutions. La montée des crises – guerre en Ukraine, changement climatique, tensions transatlantiques – met en lumière la nécessité d’une gouvernance européenne plus autonome et résiliente.

Face à l’incertitude française, d’autres États membres pourraient prendre le relais du leadership européen. L’Italie, sous Giorgia Meloni, et l’Espagne, avec Pedro Sánchez, affichent une certaine stabilité politique, leur permettant de jouer un rôle accru dans les grandes décisions européennes. Cependant, cela ne pourrait être suffisant sans une France forte pour équilibrer les dynamiques internes de l’Union.

L’instabilité politique française pose un défi majeur pour l’Europe, mais elle offre aussi une opportunité. À condition de surmonter ses divisions, l’Union européenne pourrait sortir renforcée de cette période trouble, en redéfinissant son fonctionnement et en affirmant son autonomie stratégique. Reste à savoir si la France saura retrouver son rôle de pivot ou si l’Europe devra composer avec un pilier fragilisé.