Les violences basées sur le genre demeurent un phénomène largement sous-évalué en Europe, touchant de façon disproportionnée les femmes et les personnes LGBTIQ+. Face à ce constat, les règles juridiques de l’Union européenne apparaissent encore insuffisantes pour garantir une protection pleinement effective des victimes.

Les violences faites aux femmes et aux minorités de genre : un phénomène sous-évalué

Dans l’Union européenne, une femme sur trois déclare avoir déjà été confrontée à une forme de violence liée à son genre au cours de sa vie. À l’échelle de l’Union européenne, les violences faites aux femmes demeurent massives : 30,7 % des femmes âgées de 18 à 74 ans ont subi des violences physiques et/ou sexuelles à l’âge adulte, tandis que 17,2 % ont été victimes de violences sexuelles. Par ailleurs, 29,9 % des femmes ont subi des violences psychologiques de la part d’un partenaire. Ces données, issues de l’enquête européenne sur la violence fondée sur le genre menée conjointement par Eurostat, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), soulignent l’ampleur persistante du phénomène.

Cette réalité est encore plus préoccupante lorsqu’elle se combine à des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Dès les années 2000, la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur les violences faites aux femmes, Radhika Coomaraswamy alertait sur cette situation, soulignant que « la violence contre les minorités sexuelles est à la hausse » et qualifiant cet enjeu de « dernière frontière des droits de l’homme ».

Plus de vingt ans plus tard, ce constat reste d’actualité. Selon le rapport LGBTIQ Equality at a Crossroads : Progress and Challenges, plus d’une personne LGBTIQ+ sur trois est victime de discrimination dans sa vie quotidienne en raison de son identité. Si cette proportion est en légère baisse par rapport à 2019, les discriminations restent largement invisibles car seule une personne sur dix les signale aux autorités compétentes. Ce chiffre illustre l’ampleur de la sous-estimation du phénomène et les difficultés persistantes d’accès à la justice et à la protection.

Un travail de clarification entre les notions de discriminations fondées sur le sexe et celles fondées sur le genre doit être fait. Selon l’article 2 de la Directive 2006/54/CE, la discrimination fondée sur le sexe renvoie avant tout à un traitement défavorable déterminé par le sexe biologique d’une personne. Cette approche strictement binaire se révèle insuffisante pour appréhender l’étendue des violences et discriminations subies par les personnes ne correspondant pas aux normes de genre traditionnelles. En effet, le concept de violence basée sur le genre élargit considérablement le spectre de la violence en visant non plus le sexe biologique, mais l’identité de genre et l’expression de celle-ci.

L’Europe doit réagir face aux limites de la protection effective des droits des femmes

L’absence d’une norme qui consacrerait le principe de non-discrimination fondée sur le genre en droit de l’UE constitue un flou considérable.

Pourtant, la non-discrimination basée sur le sexe, quant à elle, est clairement encadrée. À la fois dans l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans laquelle il est clairement stipulé qu’« est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe ». Mais aussi dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en son arrêt Egenberger, qui en consacre l’effet direct.

Ce même principe est également garanti par le biais de la protection de l’égalité entre les hommes et les femmes assurée à l’article 23 de la Charte ainsi qu’à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui tendent à garantir l’égalité de traitement entre les sexes.

Face au silence des textes, le principe de non-discrimination basée sur le sexe a tout de même servi de cheval de Troie pour permettre une protection contre les discriminations basées sur le genre. En effet, on retrouve dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE des applications audacieuses dans ce domaine. Dans un arrêt rendu le 26 juin 2018 (affaire MB c. Secrétaire d’État au Travail et aux Pensions), la Cour rappelle que la discrimination fondée sur le sexe englobe également les discriminations découlant d’une réattribution de genre. Elle considère qu’un traitement moins favorable subi en raison de l’identité de genre peut constituer une discrimination directe fondée sur le sexe, renforçant ainsi la protection des personnes transgenres au regard du droit européen.

Cependant, l’absence de normes consacrant explicitement un principe de non-discrimination fondé sur le genre ne permet pas de garantir une protection européenne efficace et harmonisée. Le cas de la Hongrie illustre parfaitement la situation puisque des lois y interdisent la reconnaissance légale du genre et restreignent sévèrement la visibilité des personnes transgenres. C’est d’ailleurs pourquoi la CJUE a rendu un arrêt historique le 21 avril 2026 rappelant que la Hongrie violait de manière distincte le droit de l’UE en allant à l’encontre des valeurs communes aux États membres. Cette situation révèle l’insuffisance structurelle du cadre normatif existant.

La nécessité d’un principe autonome de non-discrimination fondée sur le genre

Face aux manquements législatifs, nous appelons à la création d’un principe juridique autonome de non-discrimination fondée sur le genre.

Si la plupart des États membres disposent de législations visant à lutter contre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle, l’absence de règles communes au niveau de l’Union européenne entretient des disparités importantes entre les systèmes nationaux. Cette fragmentation du droit favorise une protection variable selon les États membres, alors même que les discriminations fondées sur le genre dépassent largement les frontières nationales.

Une telle protection jurisprudentielle ne garantit ni une reconnaissance pleine et entière des discriminations fondées sur le genre, ni une sécurité juridique suffisante. Inscrire explicitement ce principe dans les normes européennes constituerait une avancée majeure : il permettrait de combler un manque de protection et d’inclusivité et de reconnaitre que les discriminations ne concernent pas uniquement les personnes en raison de leur sexe biologique, mais peuvent également être liées à leur identité ou à leur expression de genre.

La création d’un principe autonome permettrait également de clarifier la notion même de « genre ». Aujourd’hui, il existe de grandes divergences concernant la définition de ce terme, laissant subsister des complexités d’interprétation qui fragilisent l’application du droit. Cette absence de consensus sur la notion de « genre » en droit européen crée un risque réel d’insécurité juridique et peut conduire à une protection inégale des personnes selon les États.

Cette réflexion s’inscrit enfin dans un contexte politique particulièrement préoccupant. Partout en Europe, les mouvements dits « anti-genre » gagnent en influence. Présentés comme des défenseurs de « la famille » ou des « valeurs traditionnelles », ces réseaux transnationaux soutenus par d’importants moyens financiers s’emploient à remettre en cause les avancées en matière de droits des femmes et des personnes LGBTIQ+. Le Parlement européen a lui-même alerté sur ce phénomène dans son rapport de 2023 sur l’ingérence étrangère dans les processus démocratiques de l’Union. Il y souligne que l’Europe compte un nombre croissant de mouvements anti-genre qui auraient reçu des millions d’euros de financement étranger, public ou privé, notamment de la Russie et des États-Unis. Ce constat alarmant ne fait qu’appuyer l’urgence de créer un principe de non-discrimination basée sur le genre.