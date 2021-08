Lieux de mémoire : mémoires en débats dans le Grand Est

Dans le cadre du projet Lieux de mémoire organisé par Les Jeunes Européens - Strasbourg , un cycle de conférences s’est tenu entre novembre 2020 et mai 2021. Universitaires, auteurs, youtubeurs et conservateurs de musées sont venus partager leurs connaissances et leurs expériences autour de la mémoire.

La mémoire a été au cœur des débats chez les Jeunes Européens - Strasbourg tout au long de l’année scolaire 2020-21, au fil des dix conférences en ligne qui ont animé ces premiers mois du projet Lieux de mémoire.

Hébergées sur Zoom, diffusées en Facebook live et publiées sur la chaîne Youtube des Jeunes Européens - Strasbourg, elles se sont tenues entre novembre et mai. Sous un format d’une heure trente entre 18h30 et 20h, divisées entre questions des modérateurs et discussions avec le public, le projet a donné rendez-vous à tous les intéressés par le sujet des mémoires.

Vingt à trente personnes en moyenne par soir ont assisté aux différentes conférences proposées. Si Les Jeunes Européens - Strasbourg ont organisé un certain nombre de ces webinaires, les Jeunes Européens - Lorraine, partenaires du projet dans le Grand Est, ont eux aussi tenu une conférence le 30 mars 2021 sur la mémoire franco-allemande de la Seconde Guerre mondiale avec l’universitaire Elissa Mailänder.

Les maîtres mots de ce cycle de conférences ont été la richesse et la diversité. Richesse des thèmes, tout d’abord : archives et mémoire, mémoires des anciennes colonies, mémoire et Youtube, mémoires étouffées sous le communisme en Europe centrale et orientale, mémoire et trauma européen collectif, architecture des lieux de mémoire, mémoire du réseau de résistance alsacien des Pur-Sang, coopération transfrontalière et construction de la paix européenne…

Richesse des intervenants ensuite : aussi bien des universitaires que des auteurs, des Youtubeurs, des journalistes et des conservateurs sont venus autour de la table (numérique) pour débattre et échanger autour de leurs spécialités et de leurs expériences respectives sur les mémoires. La modération a aussi été très diverse, différents visages du projet se sont succédés pour accueillir les intervenants, leur poser des questions et gérer celles du public : équipe d’organisation du projet, bénévoles, volontaires en service civique… Enfin, les formats d’intervention des différents invités ont aussi participé à la richesse des conférences : intervenants seuls ou à plusieurs, discussions autour de Powerpoints ou débat entre invités autour de questions posées par les modérateurs, présentation d’ouvrages…

La dernière conférence de ce cycle 2020-21 se déroulera le 31 mai à l’occasion du 110e anniversaire de la Constitution d’Alsace-Moselle avec Raphaël Georges et Marion Aballéa et aura pour thème la mémoire alsaco-mosellane des conflits entre 1870 et 1945. Le projet Lieux de mémoire se poursuivra jusqu’en décembre, avec d’autres conférences et projections-débats au programme.

Pour (re)visionner les conférences Lieux de mémoires, rendez-vous sur la page Facebook des Jeunes Européens - Strasbourg.