Magyarország zászlaja : l’Histoire du drapeau hongrois

Le drapeau a fait sa première apparition en 1848 lors des mouvements révolutionnaires nationalistes hongrois qui apparurent dans l’ensemble de l’Europe. Il n’a cependant été imposé au sein de l’Autriche-Hongrie qu’en 1867 lors du compromis austro-hongrois qui créa de fait et de jure la double monarchie. Jusqu’en 1945, il était orné d’une couronne royale en son centre, symbolisant ainsi le régime monarchique alors en place en Hongrie. Toutefois, la forme actuelle n’a été adoptée qu’en 1957. Elle a même été définie officiellement dans la Loi fondamentale de 2012.

Un drapeau créé par une révolution européenne

Le drapeau actuel trouve sa racine dans le mouvement national de liberté qui a donné lieu à une révolution dans le cadre du Printemps des Peuples. Ce dernier désigne le mouvement révolutionnaire que connait une grande partie de l’Europe en 1848. Tout est parti de la France. Ces évènements ont ensuite inspiré l’Autriche, l’Allemagne et ensuite la Hongrie. Concernant la Hongrie, tout débute le 3 mars à Budapest. En outre, cette révolution a progressé en une guerre d’indépendance contre la domination des Habsbourg, famille autrichienne régnante. La remise en cause des droits féodaux et une volonté d’affirmation nationale déclenchent la révolution, qui est menée par les classes moyennes bourgeoises et les nobles du pays. L’indépendance est alors proclamée en avril 1849. Cependant, la révolte est très vite écrasée en août suivant par l’Autriche, aidée par l’Empire russe.

La France a inspiré la révolution de 1848 mais, aussi, le drapeau. En effet, la forme tricolore du drapeau se fonde sur le drapeau français et sur les idées de la Révolution française. Les couleurs rouge, blanc et vert proviennent des armoiries historiques de la Hongrie. Elles sont apparues au milieu du XVème siècle, même si la version actuelle est différente sur quelques aspects. Les armoiries font référence aux armes des Arpadiens, la famille fondatrice de la dynastie hongroise : Árpád de Hongrie.

À un moment donné, les couleurs ont eu une signification plutôt romantique. Le rouge pour la force, le blanc pour la foi, le vert pour l’espérance. Puis, la signification s’est transformée, le rouge a été interprété comme le sang versé pour la patrie, le blanc pour la liberté et le vert pour les campagnes hongroise. Le drapeau est ainsi apparu comme un signe de souveraineté nationale. Il a, par ailleurs, été interdit par l’Empereur d’Autriche. Ce n’est qu’après le Compromis austro-hongrois de 1867 que le drapeau devint légal et drapeau officiel et national. Jusqu’en 1918, les armes mineures de Hongrie ont figuré et pendant un temps celles-ci étaient soulevées par des archanges.

La chute de l’Empire austro-hongrois laisse derrière elle des années troublées qui s’étendent de 1918 à 1920. Quelques modifications ont été effectuées. Les couleurs sont restées semblables tandis que le blason a, quant’ à lui, été modifié. Entre 1920 et 1945, le drapeau, où sont disposé les armes de Hongrie, sans les archanges, est utilisé par le Royaume de Hongrie, y compris sous l’éphémère régime fasciste hongrois de Miklós Horthy. Par la suite, la couronne disparaît du drapeau et le blason est modifié. Est alors choisi celui de Lajos Kossuth, figure patriotique du XIXème siècle.

Le défi des armes du drapeau face aux changements de régimes

L’après-guerre est marqué par de nouvelles modifications. En 1949, les nouvelles armes soviétiques de la Hongrie ont été placées au centre du drapeau. Pendant l’insurrection de Budapest, les révolutionnaires ont enlevé l’emblème stalinien. Il est décidé d’utiliser le drapeau troué au milieu, démuni de ses emblèmes communistes, comme symbole de la révolution. Avec le passage des communistes, après la répression de l’insurrection de Budapest par l’Armée Rouge la restauration communiste prend place, le drapeau de la Hongrie est resté tricolore alors qu’avait été créé un nouveau blason. Après la chute du régime communiste en 1989, il n’y a donc pas eu besoin de changer le drapeau qui ne portait d’or et déjà plus aucun signe distinctif communiste.

Récemment, le comité des symboles a recommandé que le blason soit de nouveau présent sur le drapeau d’État mais pas nécessairement sur le drapeau national. Cette proposition n’a pas été approuvée ni suivie. En revanche, dans la majorité des cas, les armes sont utilisées sur le drapeau comme signe supplémentaire de fierté nationale.

Le drapeau hongrois est souvent confondu avec le drapeau du Tadjikistan. Ce dernier a également une forme rectangulaire avec trois bandes, rouge blanc et vert de haut en bas comme la Hongrie. Au centre, il y a une couronne avec un demi-cercle de 7 étoiles au-dessus. Là réside la principale différence avec un drapeau hongrois qui expose firement ses trois couleurs face aux houles politiques que le pays a subi.