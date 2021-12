Malte : une société catholique, progressiste et conservatrice

Ce 15 décembre 2021, Malte a légalisé la culture de cannabis pour un usage personnel et récréatif, premier pays européen à s’engager sur cette voie. Bien que cette nouvelle ait fait sensation partout en Europe et qu’elle ait déclenché des débats à travers tout le continent - de l’Allemagne, au Danemark en passant par la France et l’Italie - la population maltaise ne s’est pas offusquée de la réforme et la nouvelle n’a pas provoqué de controverses ou de débats comme dans les autres sociétés européennes. Justement, la société maltaise n’est pas n’importe quelle société européenne. Tour d’horizon d’une population aux multiples visages d’un pays méconnu.

Les maltais, des progressistes, modèles pour l’Europe ?

L’archipel de Malte compte près de 450 000 habitants, soit une population égale à celle de la ville de Toulouse, répartis principalement sur les trois plus grandes îles, Malte, Gozo et Comino. C’est l’un des plus petits pays de l’Union européenne (UE) par sa population et par sa superficie pourtant précurseur dans de nombreux domaines, ce qui permet de dire aujourd’hui que Malte est l’État le plus progressiste d’Europe.

L’île méditerranéenne est le premier État de l’UE à légaliser le cannabis dans quasi toutes ses utilisations. La légalisation n’a ni déclenché de grandes polémiques et ni été précédée de vastes et douloureux débats comme cela aurait pu être le cas dans d’autres États européens. Au demeurant, aucune protestation notable n’est venu de la sphère politique ou de la société civile. D’ailleurs, cette même légalisation a entraîné polémiques et débats à travers toute l’UE. Ceci montre que la société insulaire maltaise est une société ouverte et plutôt progressiste sur ce sujet. Alors que certains restent sceptiques sur la légalisation du cannabis comme moyen thérapeutique, comme la France, et que d’autres rechignent à légaliser la substance psychotrope par un statut très encadré, comme l’Allemagne, Malte n’a pas hésité une seconde.

Ce tendance ne se limite pas seulement au cas particulier du cannabis et de son statut, bien au contraire ! Malte est également connue pour être précurseur en matière de sauvegarde et de promotion des droits des homosexuels. Bien que le Parlement maltais n’ait approuvé la première loi de lutte contre les discriminations envers les personnes homosexuelles qu’en 2004, celle-ci a été suivie avec zèle par les autorités, et amplement soutenue par la population. En une dizaine d’années, Malte s’est dotée d’un réel mastodonte législatif visant à permettre la protection et l’émancipation des personnes LGBTQ+, permettant ainsi le mariage, l’adoption… bref une égalité en droits. Aujourd’hui, l’île est considérée comme l’État le plus engagé dans la défense des droits LGBTQ+ dans l’UE. C’est donc très logiquement que le gouvernement de Malte a appelé à une meilleure protection des droits LGBTQ+ au niveau européen, en réaction à la loi hongroise proposant un amalgame entre homosexualité, pornographie et pédo-criminalité, et s’opposant frontalement à Viktor Orban

Le "revers de la médaille" : le catholicisme aux racines du conservatisme de la société

Paradoxalement, Malte demeure une société très catholique, et de surcroît conservatrice. Encore 97% des maltais sont catholiques romains pratiquants, ce qui explique le pouvoir encore très important de l’Eglise sur le pays. Cette influence a retardé l’adoption des lois protégeant les droits LGBTQ+ ou autorisant le divorce civil (seulement autorisé depuis 2011).

La plupart des mesures poussant le pays vers la contemporanéité sont globalement acceptées par la population car considérées comme en accord avec les valeurs chrétiennes, mais d’autres sont considérées par cette dernière comme une atteinte grave à sa religion. C’est par ce prisme que doit être comprise la part conservatrice de la société maltaise.

Le cas de l’avortement est l’illustration parfaite de ce dualisme maltais. L’interruption volontaire de grossesse est considérée partout en Europe comme l’un des droits permettant aux femmes de disposer de leur corps comme elles le souhaitent. Il est largement soutenu, notamment à l’Ouest du continent où 81% des habitants sont favorables à la légalité de l’avortement. A Malte, 95% de la population est totalement contre la légalisation de l’avortement. qui aujourd’hui est totalement interdit. Cette politique, qui oblige des centaines de femmes par an à voyager ou à prendre des risques pour avorter, est la plus restrictive d’Europe avec celle de l’État du Vatican. Comment pourrait-il en être autrement ? L’avortement est vu par les milieux catholiques comme étant, avant tout, la fin programmée et souhaitée de la vie d’un être humain. Même si cette vision peut être débattue et critiquée, elle demeure la vision partagée par de nombreux maltais. Le Partit Laburista (gauche) et le Partit Nazzjonalista (droite), les deux partis qui se partagent la scène politique, ont d’ailleurs comme unique point commun d’être tous les deux opposés à la légalisation de l’avortement dans le pays. C’est donc l’ensemble de la société malaise qui se révèle être conservatrice dans un relatif progressisme. A ce titre, Roberta Metsola, candidate déclarée pour la présidence du Parlement européen, est un très bon exemple de ce dualisme. Cette maltaise de 42 ans, membre du Parti populaire européen (centre droit), représente l’aile libérale de la droite européenne. Elle défend d’une part les droits des LGBTQ+, le droit d’asile et la diversité au sein de l’Europe, et d’autre part le droit à la vie et donc l’interdiction totale de l’avortement.

Ce visage atypiquement double pour un pays européen permet de décentrer son regard et d’éviter les jugements globaux et caricaturant des différentes sociétés européennes, et d’apprécier pleinement la devise de l’Union à la lumière de ce qu’est Malte : « In varietate concordia » !