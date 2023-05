« Marjana, Marjana » : Histoire du drapeau de la Croatie

« Rouge, blanc, bleu, c’est un vrai drapeau ». Voilà ce qu’entonnent généralement les Croates le 30 mai de chaque année pour fêter leur Nation ! Bien que certains États aient une conception floue de la souveraineté nationale, personne ne semble remettre en cause l’existence de la Croatie et de son drapeau. Ce qui était loin d’être le cas en 1991.

Un drapeau jeune pour une jeune nation

Difficile d’exister au carrefour des puissances habsbourgeoises et ottomanes. Les Croates ne sont alors qu’un des peuples fourmillant sur des Balkans occidentaux très disputés. 1848 voit souffler une tempête révolutionnaire en Europe, surtout dans l’Empire austro-hongrois et ses multiples nationalités. Comme souvent, les batailles armées sont à l’origine d’une galvanisation collective et donc d’une symbolique nationale commune. Reprenant les couleurs des régions constitutives de la Croatie d’alors (nous y reviendrons plus loin), les trois couleurs rouge-blanc-bleu sont disposées à la mode slave horizontalement et flanquées des armoiries locales. Le premier drapeau croate est né. Les prétentions impérialistes hongroises sur la Croatie sont finalement matées, cependant Vienne n’entend pas disloquer son empire, les nationalismes sont tout autant réprimés, ce qui les attisera évidemment d’autant plus.

Malgré une histoire bien mouvementée, riche de royaume, république, État, fédération, occupation et invasion, le drapeau ne changera quasiment pas : seules les armoiries varieront en fonction des régimes : couronne royale, « U » fasciste oustachi (pour Ustaše, la version nazie locale) ou l’étoile rouge communiste yougoslave.

Slave, mais pas que

Si l’origine des trois couleurs principales ne fait pas de doute, le pavillon croate nous offre une ribambelle d’écussons régionaux. Le rouge, le blanc et le bleu sont les couleurs représentant traditionnellement le peuple slave, originaires d’une certaine Russie, berceau du panslavisme. Une interprétation plus nationale y voit cependant les couleurs des anciens Royaumes de Croatie (rouge et blanc), de Slavonie (pointe orientale du pays, bleu et blanc) et de Dalmatie (pointe méridionale, bleu et jaune). Par rapport au drapeau yougoslave, le bleu et le rouge sont inversés, la Mer adriatique pour le bleu étant située au sud du pays.

Au milieu, se trouvent les armoiries croates. Le damier rouge et blanc, symbole du pays, serait issu de la victoire d’un roi croate capturé par un doge vénitien lors d’une partie d’échecs au XIXème siècle. Il est surmonté de cinq blasons symbolisant les cinq régions de Croatie : une lune surmontée d’un soleil pour la capitale Zagreb, deux bandes horizontales rouges sur fond bleu pour Dubrovnik (l’ancienne Raguse), trois têtes de lions couronnées pour la côte dalmate, un bélier doré sur fond bleu pour la péninsule d’Istrie et une martre sous une étoile pour la Slavonie. Avec cinq bêtes, c’est le pavillon national le plus animal du monde. L’occupation nazie (1941-1945) et son allié, le régime fasciste oustachi, inversera les couleurs du damier blanc et rouge.

Que serait l’étude des drapeaux sans l’étude des protocoles qui y sont associés ? Petite particularité au Pays en boomerang, l’étiquette exige que la couleur rouge soit placée côté nord dans une rue reliant Est et Ouest, mais, placée côté sud dans une rue reliant Nord et Sud. De quoi donner des sueurs froides aux rues diagonales…