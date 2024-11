Maroš Šefčovič, 5 ans de plus ?

Une fois n’est pas coutume, le slovaque Maroš Šefčovič a été nommé à un poste de commissaire européen. Présent depuis 2009 au sein du collège des commissaires, le slovaque sera chargé du commerce et de la sécurité économique ainsi que de la politique douanière, des relations interinstitutionnelles et de la transparence. Son audition auprès des parlementaires a eu lieu le 4 novembre.

Un large portefeuille

Maroš Šefčovič occupera l’un des postes les plus importants concernant les grandes orientations économiques de l’Union européenne. Plusieurs défis l’attendent, notamment la redéfinition des relations économiques de l’UE avec ses deux plus grands partenaires.

Tout d’abord les Etats-Unis dont le résultat des élections présidentielles du 5 novembre va entraîner sans aucun doute une nouvelle guerre commerciale. Il a promis de dialoguer tout en se montrant ferme. Certains dossiers de fond persistent avec l’adoption de l’Inflation Reduction Act qui a provoqué des tensions entre les Etats-Unis et l’UE ou les droits de douanes mis en place en 2018 sous le mandat Trump sur l’acier et l’aluminium. Ces derniers n’ont pas été diminués après l’arrivée de Joe Biden. La Chine constitue aussi une priorité pour l’UE et les missions de Maroš Šefčovič avec le lancement de plusieurs enquêtes anti-subventions et la mise en place de droits de douane sur les voitures électriques.

Lors de son audition du 4 novembre, Maroš Šefčovič s’est montré ferme en dénonçant les pratiques déloyales de certains Etats. Il a rappelé que l’UE possède des instruments juridiques et commerciaux pour faire face aux retombées négatives des politiques industrielles des autres pays. Concernant un possible accord commercial entre l’UE et le Mercosur, le slovaque a martelé sa volonté de déboucher sur une signature équitable et transparente. D’autres négociations d’accord de libre-échange ont été évoquées : le Mexique, l’Australie et le Canada. Maroš Šefčovič a aussi déjà apporté de nombreuses précisions dans ses réponses écrites aux parlementaires. Il souhaite promouvoir des partenariats durables, améliorer la coopération entre le Parlement européen et la Commission européenne tout en approfondissant l’aide envers l’Ukraine.

Outre la Chine et les Etats-Unis, le slovaque aura la tâche de s’occuper des relations avec le Royaume-Uni mais aussi la Suisse. Par ailleurs, comme indiqué dans la lettre de mission de Ursula Von der Leyen, Maroš Šefčovič devra développer les relations de l’UE avec l’Inde mais aussi la région des Caraïbes sans oublier l’Afrique et l’Amérique du sud et latine. Dans le cadre de la sécurité économique de l’UE, Maroš Šefčovič, veut persévérer dans la stratégie de de-risking et améliorer le Foreign District Investment Screening Regulation afin de réduire la dépendance économique de l’UE et contrôler les investissements dans l’UE par des Etats tiers. Cela inclut le développement de chaînes d’approvisionnement sûres et diverses pour les matières critiques.

Un habitué de la Commission européenne

Maroš Šefčovič est un diplomate slovaque, anciennement ambassadeur au Zimbabwe, au Canada et en Israël. De 2004 à 2009, il est le représentant permanent slovaque auprès de l’Union européenne avant de devenir commissaire européen à l’Education, la Formation, la Culture et la Jeunesse lors du premier mandat de José Manuel Barroso en tant que président de la Commission européenne. Il est reconduit pour le second mandat du portugais en étant le vice-président chargé des Relations interinstitutionnelles et de l’Administration. Sous le mandat de Jean-Claude Juncker, le slovaque occupe le poste de vice-président de la Commission européenne chargé de l’Union énergétique. En 2019, il est reconduit en tant que vice-président mais chargé des Relations interinstitutionnelles et de l’Administration au sein de la commission Von der Leyen. Il devient en août 2023, le vice-président exécutif chargé du Pacte vert pour l’Europe après le départ de Frans Timmermans. Surnommé monsieur « fix it », Maroš Šefčovič a aussi la charge de l’application des dispositions de l’accord entre l’UE et le Royaume-Uni.

Au niveau national, Maroš Šefčovič est un proche du russophile Robert Fico, actuel président du gouvernement slovaque. Tous les deux membres du même parti SMER, exclu du parti socialiste européen en 2006, Robert Fico et Maroš Šefčovič entretiennent des liens étroits. Candidat malheureux à l’élection présidentielle slovaque de 2019 après une campagne ultra-conservatrice et anti-LGBT, Maroš Šefčovič devra convaincre les députés européens de son esprit européen malgré son expérience au sein des institutions.