Marta Kos, une diplomate pour élargir l’Union européenne

Avec les récentes perturbations des élections en Moldavie et en Géorgie, l’élargissement de l’Union européenne semble de plus en plus compromis. Celle qui, dans le bâtiment de Berlaymont, devra s’occuper de ce dossier brûlant est slovène, et se prénomme Marta Kos. Le Taurillon en dresse son portrait.