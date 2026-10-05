Annoncée en grande pompe par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le 16 septembre dernier, l’adhésion du Canada au statut de “membre associé” de l’UE a enflammé la scène internationale. Les restrictions tarifaires imposées par Donald Trump ont encouragé Mark Carney, le premier ministre canadien, et son gouvernement à renforcer la relation euro-canadienne. Au-delà de la symbolique géopolitique, l’accord entre l’Union européenne (UE) et le Canada est-il réalisable ? Amy Verdun, enseignante-chercheuse en politique européenne à l’université de Victoria (Canada) a répondu aux questions du Taurillon.

Qu’est-ce que le statut de « membre associé » ?

Amy Verdun : Il n’existe aucune définition d’une adhésion en tant que “membre associé” de l’UE. C’est un concept qui n’a en réalité aucune signification juridique et qui, par conséquent, peut être utilisé ou pourrait l’être pour répondre aux besoins du Canada et de l’UE. Cela pourrait signifier que le Canada serait comme un pays de l’UE, sans en faire partie.

Mais ce n’est peut-être pas ce à quoi nous assistons à ce stade. Pour l’instant, il semble qu’ils souhaitent une collaboration plus étroite sur un certain nombre de programmes, et il pourrait s’agir d’un ensemble de mesures beaucoup plus souple.

Dix pays membres n’ont pas ratifié les accords commerciaux avec le Canada, est-il quand même possible de s’associer avec le Canada ?

Amy Verdun : Je ne suis pas sûre qu’il y ait une répartition claire selon laquelle ceux qui ont déjà ratifié seraient pour, et ceux qui ne l’ont pas seraient contre. Les raisons de la non-ratification de ces pays diffèrent beaucoup.

Si l’accord porte sur des domaines tels que les échanges étudiants, une coopération plus étroite dans l’Arctique ou une collaboration accrue en matière de défense, cela ne poserait peut-être pas de problème aux pays qui, comme l’Irlande, s’inquiètent d’un aspect juridique particulier de l’accord commercial.

Cet accord pourrait-il être mis à mal par la récente montée des partis indépendantistes et protectionnistes dans l’UE et au Canada ?

Amy Verdun : On peut s’attendre à ce que les partis d’extrême droite comme l’AfD (Allemagne) utilisent leur rhétorique nationaliste habituelle pour ne pas signer l’accord.

Au Canada, le leader du parti conservateur a par exemple déclaré : « Nous ne serons pas le 51e État des États-Unis, et nous ne serons pas le 28e État de l’Union européenne. »

C’est l’une des raisons pour lesquelles le langage des représentants de l’UE et du Canada reste très neutre. Les différents acteurs doivent s’assurer que cet accord ne pousse pas les gens dans les bras de cette droite ultraconservatrice.