« Mettre en réseau les projets d’inclusion sociale en Europe »

Depuis 2017, l’Accord partiel élargi sur le sport (APES) du Conseil de l’Europe entretient une base de données répertoriant les projets d’inclusion sociale « Sport et Réfugiés » en Europe ; un réseau de structures et de bénévoles a ainsi été créé, qui leur permet d’échanger des informations et des bonnes pratiques. Ce sujet est aussi une priorité pour l’Association internationale du sport et de la culture (ISCA), qui a mis au point une formation en ligne intitulée « L’intégration des réfugiés par le sport », expliquant comment mettre à profit l’impact positif du sport pour intégrer les migrants dans les sociétés européennes.

Pourquoi un chef de projet devrait-il suivre la formation en ligne proposée par l’ISCA ?

MK : Cette formation met en relief les éléments importants à prendre en compte par les chefs de projet. Elle présente les éléments suivants :

des parcours de réfugiés, pour mieux connaître le groupe cible et la situation de ses membres ;

des recommandations sur les premières étapes à franchir pour travailler avec des réfugiés dans le cadre du sport et des activités physiques ;

des explications sur les différences et les sensibilités culturelles à connaître lorsque l’on travaille avec ce groupe cible ;

les bonnes adresses pour trouver des appuis ou coopérer avec d’autres acteurs.

Quels objectifs cherchez-vous à atteindre ?

MK : Cette formation en ligne a pour principal objectif de diffuser les connaissances et l’expérience des professionnels scandinaves, allemands, italiens et britanniques dans les autres pays d’Europe. Nos groupes cibles sont les organisations, les clubs sportifs et même les particuliers. Nous voulons promouvoir le sport et l’activité physique en tant qu’outil pouvant faciliter l’intégration.

Nous souhaitons également que les praticiens expérimentés et les porteurs de projets qui ont suivi la formation et lancé des projets au niveau local utilisent la plateforme en ligne de l’APES pour rejoindre le réseau et partager leurs savoir-faire.

Quels conseils donneriez-vous aux porteurs de projet potentiels ?

MK : À l’ISCA, nous avons coutume de dire « Bouger est un droit fondamental de l’être humain » !

Donc, faites preuve d’humanisme, intéressez-vous à votre groupe cible, allez leur parler, faites leur connaissance, demandez-leur ce qu’ils veulent. Menez des recherches, au niveau local et au niveau national, pour découvrir les possibilités existantes, créer des partenariats, collaborer avec d’autres. Et invitez les habitants de votre secteur à participer à vos projets et à vos initiatives.

Quel avenir voyez-vous pour la formation en ligne et le thème du sport et de l’inclusion des migrants ?

MK : Dans le cadre d’une autre initiative, que nous appelons MOVE Beyond, nous cherchons à intégrer de nouveaux modules, de nouvelles connaissances et de nouvelles expériences dans la formation, en particulier grâce à la mobilisation du secteur non sportif.

Formation en ligne disponible sur : Integration of Refugees through Sport et sur le site du Conseil de l’Europe