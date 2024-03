Miserando atque eligendo : Histoire du drapeau du Vatican

Un drapeau moderne à l’histoire ancienne

Le drapeau est à l’image du pays : une présence sempiternelle, mais une formation très récente.

En effet, avant de régner sur le territoire d’à peine un demi kilomètre-carré, la papauté dominait un territoire plus vaste, s’étendant sur tout le centre de l’Italie : les États pontificaux. Cet État, centré autour de la Rome papale, ne possédait officiellement pas de drapeau. Néanmoins, il utilisait un pavillon bicolore aux bandes horizontales jaunes et blanches. Sont venues s’ajouter au début du XIXème siècle, les armoiries papales -deux clefs rappelant St Pierre le premier Pape de l’Histoire, une en or symbolisant le pouvoir spirituel et une en argent symbolisant le pouvoir temporel, toutes deux surmontées de la coiffe papale, la tiare. Des armoiries qui provoquent également le redressement des bandes, qui deviennent ainsi verticales. Si ce pavillon ressemble trait pour trait au drapeau actuel du Vatican, ne nous méprenons pas. En plus d’être officieux, le pavillon est d’une forme classique, alors que le drapeau, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est officiel et carré, une exception à la règle rectangulaire que le Saint-Siège partage avec la Suisse.

C’est seulement en 1929 que le Vatican se dote du bicolore carré. À cette date, le Vatican devient officiellement un État, grâce au Pape Pie XI et à… Mussolini. Le souverain pontif et le Duce signent en effet les accords du Latran, permettant une reconnaissance de l’Italie par la Papauté, et une reconnaissance du Vatican par l’Italie. Rome reconnaît Rome.

Quand les voies de Wikipédia sont impénétrables…

Le drapeau vaticanais est donc très jeune. Le bicolore pontifical n’a même pas 100 ans. Cela n’empêche pas qu’il a déjà changé trois fois d’apparence. La dernière en date fut en 2023. Le Pape François, souverain absolu de la cité, a décidé de moderniser le drapeau. Au final, peu de changements, si ce n’est un changement de nuance de jaune et davantage de détails en ce qui concerne les armoiries.

Si le drapeau a changé plusieurs fois malgré sa jeunesse, pour certains, trois changements n’étaient pas suffisants. En 2006, la page Wikipédia “Flag of Vatican” (drapeau du Vatican) s’enflamme. La raison : l’image illustrant le drapeau pontifical est changé, le bas de la tiare, initialement teinté de blanc, fut teinté de rouge. Les internautes ayant modifié l’image ont justifié leur geste en expliquant que les armoiries vaticanes disposent d’ une tiare à l’intérieur rouge. De fait, pour ces mêmes contributeurs, il est ainsi logique et normal qu’en l’absence de plus de détails constitutionnels sur le drapeau, les armoiries disposées sur le drapeau soient les mêmes que le blason officiel. La page resta un champ de bataille, l’image étant modifiée une dizaine de fois par jour, passant du drapeau à la tiare blanche, à celui à la tiare rouge. Pire, le débat s’étendit aux autres versions linguistiques (française, espagnole, allemande, chinoise, etc.) et aux autres pages Wikipédia référant au drapeau. Une guerre sainte qui continua jusqu’en 2022.

Mais le mal était fait, de nombreux sites internet et boutiques de souvenirs ont proposé la vente du drapeau à la tiare rouge, amplifiant l’incompréhension. Le débat prit tellement d’ampleur que plusieurs chefs d’État recevant le Pape, se sont trompés, disposant à l’arrivée du souverain pontif un drapeau avec une tiare rouge.