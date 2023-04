Du SCA Bruxelles au Dinamo Bucarest en passant par l’AS Béziers, l’histoire méconnue des coupes européennes des clubs de rugby à XV

Moins populaire que le football sur le vieux continent, le rugby a toujours peiné à imposer sa coupe d’Europe des clubs aux amateurs de sport. La Champions Cup, très bien connue des amateurs de rugby, jouit d’une reconnaissance européenne et mondiale nettement moins importante que son équivalente footballistique, la Ligue des Champions. Pourtant, son histoire n’en est pas moins ancienne et d’une grande richesse. Retour sur l’histoire des coupes d’Europe des clubs de rugby à XV.

Au commencement était la Coupe d’Europe des clubs champions FIRA

Créée en 1931, la Fédération Internationale de Rugby Amateur (FIRA) est l’ancêtre de Rugby Europe, l’association membre de World Ruby, chargée de la promotion du rugby sur le continent européen. Cette fédération est née du conflit qui opposait les fédérations britanniques de rugby et la fédération française de rugby sur l’exclusion de l’équipe de France de rugby à XV du tournoi des 5 nations en raison de son jeu jugé violent et du prétendu « amateurisme marron » des joueurs français. Cette exclusion conduisit la fédération française de rugby à créer la FIRA afin de réunir les autres fédérations européennes et mondiales de rugby à XV autour de compétitions communes. La plupart des fédérations européennes de rugby ont alors adhéré à la FIRA dont celle de Catalogne, contrainte de se dissoudre en 1939 avec la victoire du franquisme sur les républicains espagnols, lors de la guerre civile espagnole.

En 1946, la France est réintégrée au tournoi des V nations et la « guerre froide » entre la FIRA et l’IRFB (International Rugby Board Federation) - dont étaient membres les fédérations de rugby de Grande-Bretagne et d’Irlande - se termine. Les deux organisations coopèrent mais continuent de coexister et de créer des compétitions en parallèle. L’idée d’une Coupe d’Europe des clubs de rugby à XV germe alors dans l’esprit des dirigeants de la FIRA et notamment dans celui de son Président, le célèbre René Crabos surnommé « Napoléon » et que les joueurs de rugby « juniors », âgés de moins de 18 ans, connaissent bien. En 1961, la Coupe d’Europe des clubs champions FIRA est créée.

L’AS Béziers, dans l’éternité

La première édition de cette compétition s’est tenue en 1962 et a rassemblé les fédérations de rugby à XV d’Allemagne, de Belgique, de France, d’Italie, des Pays-Bas, de Tchécoslovaquie, de Roumanie et, plus inattendu, du Maroc. La compétition est ouverte aux vainqueurs du championnat national de rugby à XV de chaque fédération. Les clubs suivants participent à la compétition : le SCA Bruxelles, successeur du Schaerbeek RC, ville de la banlieue de Bruxelles et club historique du rugby belge ; le SV 08 Ricklingen basé dans la banlieue de Hanovre et évoluant aujourd’hui au niveau régional ; le RC Hilversum, club le plus titré du rugby néerlandais avec 15 titres ; l’ASPTT Rabat désormais disparu, le Grivita Rosie Bucarest qui vit l’âge d’or du rugby roumain et l’AS Béziers dont les pages de gloire ne sont pas encore écrites mais qui s’impose déjà comme un monument du rugby français.

La première finale de la compétition se déroule le 24 juin 1962 au stade Dinamo à Bucarest devant 20 000 spectateurs et oppose l’AS Béziers au Grivita Rosie Bucarest, au plus chaud de la Guerre Froide, de l’autre côté du rideau de fer. Le scénario du match n’est pas resté dans les annales, un seul essai, inscrit par Robert Spagnolo pour l’AS Béziers et une victoire 11-3 pour le club languedocien qui devient le premier vainqueur d’une Coupe d’Europe des clubs de rugby à XV. Le FC Grenoble, le Stade montois et le SU Agen seront les trois autres finalistes malheureux en 1963, 1964 et 1967. Les clubs roumains du Grivita Rosie Bucarest et du Dinamo Bucarest seront les vainqueurs de toutes les autres éditions.

Trente ans plus tard, place à la Champions Cup

La saison 1995-1996 voit le retour d’une coupe d’Europe des clubs de rugby à XV avec la création de la toujours actuelle Champions Cup. La première édition réunit quatre fédérations : la française, la galloise, l’irlandaise et la roumaine. Bordeaux-Bègles, Castres Olympique et le Stade Toulousain sont les premiers représentants français de cette nouvelle Coupe d’Europe et c’est le Stade Toulousain qui remporta la première édition de la Champions Cup. Une victoire en finale face à Cardiff, 21-18 sur la pelouse des Gallois. Le succès de cette première édition a donné envie aux fédérations anglaise et écossaise de rejoindre l’aventure dès la saison suivante mais c’est à nouveau un club français qui soulève le trophée, le CA Brive sur le score de 28-9 face au club anglais de Leicester. La Champions Cup connaît un engouement certain auprès des fans du ballon ovale remplissant les tribunes et faisant de bons scores d’audimat sur les télévisions des pays de rugby.

Un engouement tel que la European Professional Club Rugby, organisatrice de la Champions Cup, a décidé en 1996-1997 de créer le Challenge Européen qui réunit les clubs non-qualifiés en Champions Cup en proportion plus ou moins importante selon le niveau des différents championnats. Cette compétition, moins prestigieuse donc, réunit les clubs de fédérations européennes moins importantes avec des clubs espagnols, roumains, russes, roumains ou portugais, engagés sporadiquement. La première finale de la compétition voit là aussi le sacre d’un club français, au cours d’une finale 100% française : CS Bourgoin-Jallieu – Castres Olympique et le sacre du club isérois sur le score de 18 à 9.

La recette Champions Cup - Challenge Européen reprenant dans une certaine mesure le modèle à succès appliqué au ballon rond, fonctionne et l’organisation des deux compétitions se précise : élargissement du nombre de participants et à d’autres fédérations nationales, accès direct à la Champions Cup pour le vainqueur du Challenge européen, système de poules en début de compétition…Le public est au rendez-vous, l’audimat suit et les recettes en conséquence, les clubs de rugby européens poursuivent les compétitions internationales. En 2023, la Champions Cup s’ouvre même à l’international, les clubs sud-africains sont invités pour la première fois à participer à la compétition. La Champions Cup devient ainsi une compétition internationale où les clubs européens sont, de loin, les plus représentés.

Le Stade Toulousain, club le plus titré en Europe

Géant du rugby français, le Stade Toulousain est aussi un géant européen et mondial du ballon ovale. Vainqueur à cinq reprises de la Champions Cup en 1996, 2003, 2005, 2010, 2021, le Stade Toulousain est le club le plus titré en Europe devant le Leinster, légende du rugby irlandais. Le RC Toulon (trois titres), Le Stade Rochelais et le CA Brive (1 titre) sont les autres vainqueurs français de cette « Ligue des Champions du rugby ». La finale de l’édition 2023 se déroulera le 20 mai, à Dublin, dans l’antre du rugby irlandais, l’Aviva Stadium. Elle pourrait voir un sixième sacre du Stade Toulousain à condition de venir à bout à l’extérieur du Leinster et de remporter la finale face à Exeter Chiefs ou au Stade Rochelais. Sinon, le Leinster rejoindra le Stade Toulousain en tant que club le plus titré d’Europe ou les Exeter Chiefs et le Stade Rochelais remporteront une seconde fois le plus prestigieux trophée du rugby européen.

Plus qu’une simple coupe d’Europe des clubs de rugby à XV, la Champions Cup comme le Challenge européen réunissent surtout les clubs de rugby à XV les plus prestigieux au monde. L’entrée dans la compétition des clubs sud-africain témoigne d’une volonté, désormais clairement affirmée, de transformer cette compétition en une « Super-League » mondiale réunissant avant tout des clubs de pays anglo-saxons en plus des clubs français et très sporadiquement des clubs italiens. Ce constat témoigne de l’échec du développement d’une pratique professionnelle du rugby dans la plupart des pays européens. Le passage au professionnalisme a été un échec pour les clubs roumains pourtant brillants sur la scène européenne dans les années 1960. Les clubs italiens, bien que parfois invités en Champions Cup, n’ont jamais réussi à sortir des poules, quant aux clubs espagnols, géorgiens ou portugais, des années de travail les séparent ne serait-ce que du second échelon professionnel français. Reste que la tendance actuelle n’est pas vraiment à une véritable coupe d’Europe des clubs de rugby à XV mais davantage à une coupe des clubs anglo-saxons, avec les équipes françaises représentées, tels des exceptions qui confirment la règle. L’entrée des clubs sud-africains en Champions Cup, puis au sein du Challenge européen ouvre la voie à une admission future des clubs australiens, néo-zélandais ou encore argentins dans ce qui pourrait bien devenir une « Super-League » du rugby à XV, enterrant les rêves déjà bien vaporeux d’une véritable coupe d’Europe des clubs.